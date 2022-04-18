ROG多款大促 魔霸&幻系列下单至高减1.5k赠鼠标双肩包

作者：夏初

【天极网笔记本频道】下班回家，忙碌了一天，玩玩游戏、看看视频总是极好的。不少朋友还都是PC游戏玩家，网络游戏和3A大作都有涉猎的也不少，自然对游戏设备有自己的要求。而对于一些有多场景办公和一定的娱乐需求的“多栖”用户来说，全能本就是更适合他们的品类。4月17日，ROG玩家国度旗下爆款游戏本魔霸新锐、全能选手幻14以及幻16迎来大促，在价格优惠之后可以说“真香”，一起来了解一下!

ROG魔霸新锐

ROG魔霸新锐正是定位于专业电竞游戏的游戏本，最近的优惠价格让人心动。魔霸新锐搭载了AMD R9 5900HX处理器，8核心16线程，基于先进“Zen 3”架构，提升明显。80W功耗设计的同时搭载出厂预超频，最大限度地释放这款高端处理器的性能。

NVIDIA GeForce RTX 3060移动版显卡在今年同样是众多厂商的“香饽饽”。魔霸新锐在去年就已经采用了130W的足额性能输出，带给玩家们出色的游戏表现。ROG Boost超频引擎进一步提升显卡性能，增强模式下可将显卡的频率提速至1802MHz，性能党最爱。

ROG魔霸新锐还搭配了一块15.6英寸IPS电竞显示屏，支持240Hz刷新率、100%sRGB色域覆盖率、3ms疾速响应，同时还支持Adaptive Sync防撕裂技术，能够为玩家们呈现更加丝滑的游戏画面。

魔霸新锐同样还有优秀的散热设计――这也是ROG家族产品一贯优秀的地方。这款游戏本采用冰川散热架构2.0，其配备双绝尘风扇、六热管、四出风口，能够实现高效散热，保障核心组件的全速运行。值得一提的是，该散热系统还加入暴力熊液态金属散热科技，可将CPU温度再降16℃，配合专利特殊内挡板防液金泄露，更加耐用。

魔霸新锐4月17日双平台迎来大促，天猫ROG旗舰店下单立减1000元，到手仅8499元，同时还可以抢ROG双肩包;天猫国际同样8499元，加赠鼠标、鼠标垫，如果你是88VIP还可享95折优惠。

天猫ROG官旗：https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-15598698092.67.70df74fcIPuztn&id=616418342477

天猫国际：

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ROG幻14 &幻 16

ROG幻系列的两款机型――幻14 以及幻16 同样也迎来大促。作为荣获好评无数的全能本产品，幻系列在全能本领域同样是“拿捏了”。

ROG幻14 配备了一块14英寸的QHD高分辨率全能屏，窄边框设计，仅有6.9mm，带来85%的高屏占比。屏幕素质很不错，屏幕支持100% DCI-P3广色域覆盖，出厂前经TruColor校正技术进行专业色彩校正，并通过Pantone专业色彩认证，满足创意工作者对色彩的严苛需求。

幻14号称“性能小钢炮”，配置方面，ROG幻14 搭载了AMD 锐龙9 5900HS处理器以及RTX 3060独立显卡，即便是今年看也是十分有竞争力的配置;同时配合16GB内存+512GB固态硬盘，非常适合游戏以及创意设计用户使用。AMD R9 9500HS移动处理器采用7nm制程工艺Zen3架构，8核心16线程规格，加速频率最高可达到4.6GHz，性能释放非常彻底。

ROG幻14 到手8999元，下单立减1000元，在天猫ROG官方旗舰店还可抢ROG双肩包;在京东玩家国度ROG儒佳专卖店加赠双肩包&鼠标。

当然，如果有朋友喜欢更大的屏幕，此次高性能全能本ROG幻16 同样也迎来了大促，i7-11800H+RTX3060+2K屏版本ROG幻16优惠1500元，到手仅需9499元。

ROG幻16的优势正在于屏幕更大，16英寸16:10的黄金比例的高清屏拥有以及94%屏占比，非常适合阅读文本、进行专业创作或是体验3A游戏大作。屏幕分辨率来到2.5K分辨率，同时支持165Hz高刷新率与3ms疾速响应时间，在Adaptive-Sync技术的配合下，无论用户是在进行游戏或是浏览快速切换的画面，都能拥有流畅的视觉体验。

核心配置方面，ROG幻16搭载了英特尔第11代酷睿i7-11800H标压处理器，8核心16线程的设计，主频2.3GHz，睿频可达4.6GHz，足以应对大多数的视频和图片处理任务。NVDIA GeForce RTX 3060在ROG Boost超频引擎的加持下，无论是高负载游戏或专业级的图像创作都游刃有余。

此外，ROG幻16还配置了双通道16GB DDR4 3200MHz内存以及512GB PCIe 4.0高速SSD，在今年也是很有竞争力的配置。

ROG幻16在4月17日均享受9499优惠价格，天猫ROG官方旗舰店中，除了享下单立减1500元，同时可抢ROG双肩包;在天猫网硕专卖店限时立减1000元，下单即赠ROG战刃2竞技版鼠标、ROG双肩包或TUF电竞游戏耳机;京东玩家国度ROG金硕专卖店中加赠BP1501 ROG双肩包。优惠多多，快来选购吧!

天猫ROG官旗：

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