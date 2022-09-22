H3CBook Ultra 14TÍ¼ÉÍ£º¸ü¾ß¸öÐÔµÄÉÌÎñÃÀÑ§

¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¸ß¶ËÉÌÎñ±¾ÊÇ±Ê¼Ç±¾ÁìÓòµÄ¡°Ã÷Öé¡±£¬ÒÔÇá±¡±ãÐ¯µÄÌØÐÔÓë¸ß¶Ë»¯µÄÓÃÁÏÖÊ¸Ð£¬ÎªÉÌÎñ°ì¹«ÓÃ»§´øÀ´ÁËµÍ¸ºµ£µÄÒÆ¶¯°ì¹«ÄÜÁ¦£¬ÒÔ¼°Æ·ÅÆÈÏÍ¬¡¢ÃÀÑ§Éè¼Æ¡¢ÊÓÌýÓéÀÖµÈ¸½¼Ó¼ÛÖµ¡£×÷ÎªÕâÒ»¸ß¶ËÆ·ÀàÖÐÐÂµÄÈë¾ÖÕß£¬H3CBook Ultra 14TÎªÎÒÃÇÕ¹ÏÖÁËÇá¿ìÁÁÀöµÄÌØµãÓë¸öÐÔ»¯µÄ°ì¹«ÃÀÑ§¡£
ÔÚ14…¼¸ßÆÁÕ¼±ÈÆÁÄ»µÄÕûÌå³ß´çË®Æ½ÉÏ£¬H3CBook Ultra 14T²ÉÓÃÈ«ÂÁºÏ½ðCNC¹¤ÒÕ»úÉí£¬Õû»úÖØÁ¿ÇáÖÁ1.33kg£¬ºñ¶È½öÎª13.9mm£¬ÔÚÍ¬Àà²úÆ·ÖÐÕ¹ÏÖ³öÆ½ºâÇÒÓÅÐãµÄË®Æ½¡£
ÖÊ¸Ð·½Ãæ£¬H3CBook Ultra 14T²ÉÓÃ¶ÀÓÐµÄÓñÊ¯À¶ÅäÉ«£¬Óë±íÃæÑô¼«µç»¯Ñ§´¦Àí¡¢150Ä¿²£Á§É°¹¤ÒÕ½áºÏ£¬´øÀ´ÓÅÐãµÄ¹Û¸ÐÓë´¥¸ÐÌåÑé¡£
ÓñÊ¯À¶ÅäÉ«ÊÇH3CBook Ultra 14TµÄÍ»³öÌØÉ«£¬ËüÓë»úÉíDÃæ¡¢×ªÖá´¦¡¢µçÔ´ÊÊÅäÆ÷±íÃæµÄº£Ë®½ÑÂÎÆ¡¢»Áúµã¾¦µÈÉè¼ÆÔªËØ¹²Í¬×é³É¶À¾ß½³ÐÄµÄ´«Í³ÎÄ»¯±í´ï¡£
×ªÖáÉè¼ÆÔÚÍ¬Àà²úÆ·ÖÐÓÈÎªÌØÁ¢¶ÀÐÐ£¬Á½¶ËµÄÀØÉäÈ¦µã¾¦Éè¼Æ½øÒ»²½¼ÓÇ¿Æä´æÔÚ¸Ð£¬»úÉíÎª×ªÖá¿Õ³öµÄ°¼²Û²¿·Ö¾ùÒÔ¸´ÔÓµÄÇúÃæ½á¹¹½«Æä°ü¹ü£¬¹¤ÒÕÓëÉè¼Æ¿ÉÎ½¾«µñÏ¸×Á¡£
H3CBook Ultra 14T´îÔØÒ»¿éÉ«²Ê±íÏÖ¶¥¼¶µÄ14…¼16:10 OLEDÆÁ£¬ÓµÓÐ2.8K·Ö±æÂÊ¡¢90HzË¢ÐÂÂÊ¡¢10BitÉ«Éî¡¢100%DCI-P3É«Óò¸²¸Ç£¬Ö§³Ö10µã´¥¿Ø£¬Åä±¸AG·ÀÑ£¹â¡¢ARÔöÍ¸ÓëAF·ÀÖ¸ÎÆÍ¿²ã£¬ÇÒÍ¨¹ýÁËVESA Display True Black 500ÈÏÖ¤¡¢¶Å±ÈÊÓ½çÈÏÖ¤ÒÔ¼°À³ÒðTUVÓ²¼þµÍÀ¶¹âÈÏÖ¤¡£
Õâ¿éºÃÆÁÓëi7-1280P¸ßÐÔÄÜ´¦ÀíÆ÷¡¢LPDDR4¸ßÆµÄÚ´æ¡¢´óÈÝÁ¿NVMe¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¡¢ÓÅÐãµÄÇ°ÖÃÉãÏñÍ·¡¢Ê°ÒôÂó¿Ë·ç¡¢Ö¸ÎÆ½âËøµÈÓ²¼þ¹²Í¬×é³ÉÁË¼¸ºõÃ»ÓÐ¶Ì°åµÄÒÆ¶¯°ì¹«Ó²ºË½â¾ö·½°¸¡£
½èÖúÕâÌ¨H3CBook Ultra 14T£¬ÉÌÎñ°ì¹«ÈËÊ¿ÄÜ¹»ÔÚ¶àÖÖ³¡¾°¡¢¶àÖÖ»·¾³ÏÂ»ñµÃ¸ßÐ§ÎÈ¶¨µÄ°ì¹«ÌåÑé£¬70Wh´óÈÝÁ¿µç³ØÓëAIÖÇÄÜµç³Ø¹ÜÀí²ßÂÔ¸üÄÜ´øÀ´³¤Ê±¼äÐøº½£¬¼õÉÙÒÆ¶¯°ì¹«Ê±µÄµçÁ¿½¹ÂÇ¡£
Õâ¿î¡°Çá¿ìÁÁÀö¡±µÄH3CBook Ultra 14TÈÃÎÒÃÇ¶Ô¸ß¶ËÉÌÎñ±Ê¼Ç±¾µÄÓ¡Ïó²úÉúÁËÒ»Ð©¸Ä¹Û£¬ËüÄÜ¹»Í»ÆÆ´«Í³ÉÌÎñÉè¼Æ·ç¸ñ£¬Í¨¹ýÖÐÊ½ÔªËØÕ¹ÏÖÃÀÑ§¼ÛÖµ£¬ÔÚÓµÓÐÓ²ºËÉú²úÁ¦¹¤¾ßÊôÐÔµÄÍ¬Ê±ÄÜ¹»¼æ¾ß¸ßÖÊÁ¿µÄÒô»Õ¹ÏÖ£¬¹¤×÷Ö®ÓàµÄÏÐÏ¾Ê±¹âÒ²ÄÜ³Ð°üÎÒÃÇµÄÓ°ÒôÓéÀÖÌåÑé¡£¶ÔÓÚ×·ÇóÊ±ÉÐÓë¸öÐÔ»¯µÄÐÂÊ±´ú¸ß¾»ÖµÏû·ÑÕß¶øÑÔ£¬Õâ·ÝÐèÇó²»¿ÉÐ¡ÊÓ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â