学生党必备华硕天选3，时下热门3060游戏本选购指南

作者：知寒

【天极网笔记本频道】随着开学购机旺季的到来，相信不少学生朋友都会有购买或置换笔记本的打算。面对市面上一众高性能游戏笔记本，广大年轻发烧友们又该如何找到最适合自己需求的电竞神装呢，本期我们就逐一来看看目前最畅销的热门产品，强烈推荐给大家。

华硕天选3：二次元电竞潮本

抢购价：8899元

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华硕天选3在PC游戏圈里久负盛名，得到了诸多年轻群体的认可和喜爱。原因很简单，它既拥有二次元潮流高颜值外观设计，又具备强悍电竞性能，内外兼修的高品质自然令它吸粉无数。日蚀灰和魔幻青两大经典配色百看不厌，搭配无处不在的“天选姬”虚拟形象，将动漫风美学贯彻到底。

作为专门为年轻人而打造的游戏本，华硕天选3搭载了12代英特尔酷睿i7-12700H处理器，睿频最高可达4.7GHz，全新6性能核+8能效核的异构设计能够在任何场景下将性能与能耗实现最佳平衡调度，既带来相比上代整体约33%的性能提升，同时功耗明显改善。另外，RTX3060实时光线追踪显卡的加持，让天选3的图形性能得到充分保证，140W满功耗性能释放绝对会让你的游戏画质和帧率极限流畅。

天选3支持双显三模显卡切换技术，在日常工作时，你可以切换成集显模式或者混合模式，兼顾性能与长续航的使用体验，而在畅爽游戏或者进行重度渲染任务时，则可切换为独显模式，让极致性能得以完全释放。

此外，华硕天选3还采用一块15.6英寸2.5K高分辨率屏幕，支持165Hz高刷新率和3ms疾速响应，确保游戏画面清晰流畅无卡顿，加上100%DCI-P3专业广色域色彩显示和DC调光护眼，满足用户全场景视觉享受。并且，双绝尘风扇+五热管+四出风口的强悍散热堆料，也是华硕天选3将性能压榨至极限的最有力支撑。

目前，华硕天选3已在京东平台开启200元定金预售，9月7日到手价仅8899元，非常值得大家选购。

ROG魔霸新锐2022：高端信仰电竞本

抢购价：8999元

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时下电竞之风盛行，而作为圈内公认的顶级电竞品牌，ROG旗下爆品无疑是很多游戏发烧友们心中梦寐以求的最强电竞利器。ROG魔霸新锐 2022作为搭载AMD锐龙9 6900HX超频版处理器的强悍之作，在ROG性能优化和暴力熊液金导热加持下，至高加速频率可达4.9GHz。搭配140W满功耗的RTX3060光追显卡，性能表现颠覆用户想象。

ROG魔霸新锐外表酷炫，金属机身、不对称点阵设计、发光LOGO、还有RGB神光同步的U型底盘灯，营造出强烈的电竞氛围。而其所采用的15.6英寸2.5K电竞屏幕，除了具备165Hz高刷新率、3ms疾速响应、DC调光、Adaptive Sync防撕裂等特性以外，还支持100% DCI-P3广色域和杜比视界认证，配合支持杜比全景声的SMART AMP双扬声器，给你带来无以伦比的声画体验，视觉与听觉同时得到极大满足。

此外，ROG魔霸新锐还搭载双风扇+四出风口+六热管的冰川散热架构2.0、四区RGB背光键盘、90Wh大容量电池，支持100W PD快充、WiFi6E高速无线网络，配备2.5G电竞有线网口、双USB 3.2 Type-C、双USB -A以及HDMI2.0b等丰富接口。

现在，ROG魔霸新锐 2022到手价仅8999元，还可以享受白条三期免息、晒单返100E卡等优惠活动，趁此绝佳时机赶紧入手吧。

联想拯救者Y9000P：专业电竞本

抢购价：9699元

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联想拯救者Y9000P搭载了i7-12700H标压处理器，不得不说这颗芯片绝对是今年电竞游戏本的主流扛鼎之作，它的单核性能和多核性能都比上代提升巨大，并且能耗表现十分让人惊讶，搭配140W满功耗设计的RTX3060光追显卡，其性能轻松满足大家的所有工作娱乐需求。

联想Y9000P另一大突出亮点便是它的16英寸超大电竞屏幕，2.5K超高清分辨率+165Hz高刷新率，再加上G-Sync画面防撕裂、3ms疾速响应，游戏表现达到一流水准。同时，500nit高亮度、100%sRGB色域、杜比视界显示、DC调光、DisplayHDR 400、以及德国莱茵TUV低蓝光认证等特性，也让它的专业生产力应用变得毫无压力。

该机机身内部配备霜刃Pro散热系统4.0，标配80Wh大容量电池，仅需30分钟便能回血80%，充分解决电量焦虑。另外，机身还拥有雷电4接口、HDMI2.1接口、WiFi6E高速无线网卡、对称双扬声器等全方位配置。

目前，联想Y9000P售价9699元，作为12代酷睿i7+RTX3060显卡的主流组合代表作，也是大家不错的选择之一。