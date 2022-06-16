移动办公如何更高效？ 618选这些酷睿轻薄本没有错

作者：景博健

【天极网笔记本频道】如今办公场景已经步入多元化时代，工作地点不仅限于办公室当中，还可能在咖啡厅、飞机场、高铁上等等，这无疑让更多人选择有着出色的便携性的笔记本电脑来作为生产力工具。而为了能够高效的处理工作，在轻薄便携的同时，也要尽量提供更强的性能，同时还要有着足够长的续航时间，保障用户能够完成手头的工作。

这种“我全都要”的需求看起来似乎是矛盾的，但随着处理器的不断升级和发展，高性能和低功耗并非是一件不可兼得的事情。尤其是这两年，英特尔开启了“牙膏”挤爆的模式，在11代酷睿上除了带来超20%性能提升的同时，还进一步压低了功耗，并且针对用户的实际使用中高频出现的办公使用等场景通过新 AI 算力介入，让日常使用笔电中更多更频繁的使用场景，更进一步地优化实际使用与办公效率，同时在不插电移动场景下始终如一的性能释放、快速唤醒等领先特性。

而在最新的12代酷睿上，不仅继承了前代的优秀特性，又带来了高性能混合架构、英特尔硬件线程调度器等黑科技，在核心数量上超越竞争对手，发挥核多力量大的优势，带来了30%以上的多线程性能提升，并通过智能调度应对多种负载，让恰当的“核心”做合适的“事”，各司其职事半功倍，提供强劲性能的同时，更不忘低功耗，在移动办公场景下带来更好地续航，让轻薄本能够应对更加多元化的办公需求。

下面就来为大家推荐几款搭载11/12代酷睿的轻薄本，大家可以趁着618优惠入手。

联想ThinkBook 16+

对于喜欢大屏本的小伙伴来说，联想ThinkBook 16+绝对是个非常不错的选择，兼具高性能和不错的便携性。它搭载了第12代英特尔酷睿i5-12500H标压处理器，4性能核+8能效核，12核心16线程，最高睿频可达4.5GHz，大幅提升多核性能表现，性能释放可达55W，搭配上16GB LPDDR5高速内存和PCIe4.0固态硬盘，轻松驾驭日常办公以及复杂运算需求。而且它还标配双硬盘位，可以额外增加一块硬盘，提升存储空间。

ThinkBook 16+配备了一块16英寸2.5K超清大屏，超窄边框带来90%屏占比，有着出色的视野，配合上100%sRGB色域，真实还原画面细节。而且这块屏幕还通过了德国莱茵TüV硬件低蓝光认证和TüV EyeSafe认证，能够有效降低部分有害蓝光，保护用户的眼睛。它采用了全金属机身，厚度仅为16.5mm，重量为1.8kg左右，对于一款大屏产品来说已经很不错了，外出携带的负担也没有那么大。它也通过了基于MIL-STD-810H标准的12大项严苛对照测试，可以应对多种严酷的使用环境。

它自带了丰富扩展接口，包括1个全功能USB 3.2 Gen2、2个USB 3.2 Gen1、1个雷电4、1个隐藏式的USB 2.0、SD读卡器、RJ45网口和3.5mm耳机孔，无需转接即可满足多场景的使用需求。

购买链接：点击购买

华为MateBook D 16

如果你用华为手机，并且喜欢大屏笔记本，那么强烈推荐你看看这款华为MateBook D 16。它搭载第12代酷睿i5-12500H标压处理器，12核16线程，处理器性能大幅提升，全新混合架构，重度任务“性能核”加速，日常使用“能效核”省电，数据分析、视频剪辑、多开网页、表格和幻灯片都无压力，工作更加高效省心。

MateBook D 16配备了一块16英寸，16:10黄金比例，三面窄边框带来高达90%的超高屏占比，视野更加广阔，100%sRGB色域，看图看网页时，色彩还原更加真实。其机身尺寸与15.6英寸产品差不多，重量仅为1.7kg，外出办公轻松携带，大屏办公随时开展。

华为MateBook D 16可以作为超级终端，与华为手机、平板、大屏等设备进行协作，实现跨端传输文件、跨端搜索等，打造超级生产力。接口方面，它提供了2个USB-C、1个USB 3.2、1个USB 2.0以及HDMI，会议投影、连接键盘鼠标、外接显示器都能搞定。

购买链接：点击购买

联想小新Pro 16

联想小新Pro 16搭载了12代酷睿i5-12500H处理器，采用颠覆性的性能混合架构，提供超强的异构性能，12核心16线程，睿频可达4.5GHz，18MB三级缓存，性能释放可达60W，配合上16GB双通道LPDDR5 高频内存和PCIe4.0告诉SSD，轻松应对日常办公、图片处理和视频编辑等任务。而且即便是拔电使用，依旧拥有着出色性能与快速响应。

它配备了一块16英寸高分辨率大屏，显示效果细腻真实，16:10的黄金比例，显示面积更大，而且有着100% sRGB色域和平均△E<1.5的色准，色彩显示更为精准。屏幕还有着120Hz高刷新率，带来更加丝滑流畅的视觉体验。这块屏幕通过了德国莱茵TüV硬件低蓝光认证+EyeSafe认证，支持全段DC调光，从硬件底层去除部分有害蓝光，保护眼睛的同时还不偏色。机身采用全金属材质，CNC钻切工艺打造高光倒角，更加精致，厚度约为16.9mm，重量为1.92kg，外出携带起来负担不会太重。

联想小新Pro 16提供了非常丰富的接口，包括2个USB-A 3.2 Gen1、1个雷电4、1个USB-3(支持PD充电和数据传输)、HDMI 2.0、SD卡槽以及3.5mm音频口，可以满足各种扩展需求。

购买链接：点击购买

华为MateBook 13s/MateBook 14s

华为MateBook 13s和MateBook 14s搭载了第11代英特尔酷睿i5-11300H标压处理器，4核心8线程，性能释放可达45W，配合上双通道内存和PCIe高速硬盘，多任务同时运行也游刃有余。

两款产品均采用了四面窄边框设计，3:2的屏幕比例，视野非常开阔，纵向可以看到更多内容，支持10点触控，交互方式更加丰富。2.5K高分辨率屏幕显示更加清晰细腻，还有着90Hz的高刷新率，画面更加流畅顺滑。它们的屏幕也都通过了德国莱茵TüV硬件低蓝光认证和莱茵无频闪认证，有效保护用户的眼睛。华为MateBook 13s和MateBook 14s采用150号精密喷砂工艺，带来浑然一体的金属质感与温润光泽，重量为1.32kg，非常轻盈。

作为一款定位全面智慧的性能轻薄本，华为MateBook 13s、MateBook 14s带来了跨生态和设备的智慧办公体验，创新性地打造出华为移动应用引擎，从底层实现了Windows系统与移动App的良好兼容，将海量移动App 融入PC。同时它们还支持和手机、平板的多屏协同，实现PC和移动设备的融合，还支持与华为MateView显示器无线连接等等，丰富的智慧互联让办公更加得心应手。

购买链接：点击购买(13s) 点击购买(14s)

荣耀MagicBook X 15

如果你的预算比较有限的话，那可以考虑下这款荣耀MagicBook X 15。它搭载了英特尔酷睿i5-1135G7，4核心8线程，最高睿频可达4.2GHz，轻松应对日常网页浏览、文档和表格编辑等任务，搭配英特尔锐炬Xe核显，充分满足日常影音娱乐和图形处理需求。

荣耀MagicBook X 15配备了一块三面微边框屏幕，带来沉浸式的视觉效果，而且通过了莱茵低蓝光和莱茵无频闪双认证，有着不错的护眼效果，缓解日常使用时的眼部疲劳，保护大家的眼睛。机身采用一体式设计，金属材质带来了更好质感，厚度为15.9mm，重量约为1.56kg，轻松携带，让工作娱乐更加舒适。

荣耀MagicBook X 15支持多屏协同，可以在电脑屏幕上操作手机，最多支持三窗口同时并行，应用文件和图片均可实现双向互传，还能在手机上直接拨打/接听手机音视频通话，体验丰富更方便。接口方面提供了USB-C、USB 3.2 Gen1、USB 2.0、HDMI、3.5mm耳机麦克风接口等，满足扩展需求。

购买链接：点击购买

写在最后

相信如此丰富的产品中总会有一款你青睐的产品，11/12代酷睿处理器不仅赋予了它们非常出色的性能，高能效也让续航时间得以延长，在外出进行办公时可以保持在线。同时，凭借着过硬的实力，即便是在离开电源的情况下，酷睿本依旧可以维持着强悍的性能，让用户高效的处理工作任务。

除了这些产品外，如果想要一款便携且满足日常办公、学习等需求的笔记本可以考虑Dell成就3400、华为MateBook D 14 SE等，而如果你是创意设计用户，则可以考虑戴尔Precision 3571、华硕天选Air等高性能独显产品。

想要了解更多搭载酷睿处理器的笔记本请点击》》传送门《《