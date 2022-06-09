联想拯救者Y9000P对比R9000P：“核多力量大”的12代酷睿i5胜过锐龙7

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】618临近，厂商及电商平台均推出了一系列优惠促销活动，又恰逢毕业季、暑假到来，对于有心选购游戏本的网友而言，这可能是一年中为数不多的好机会，既能节省预算，又有新本消遣假期时光，还能为未来的职场生涯和新学期找到一位好帮手、好战友。

尽管“机”不可失，但面对纷杂的型号，选购哪款产品就成为无法跳过的难题，特别是还有各种各样的配置，不断增加解题难度。比如目前市面上不仅有搭载最新一代处理器的游戏本，还有很多在售的2021款，那么在同价位下是新机更胜一筹，还是上代仍有一战之力？接下来就通过联想拯救者Y9000P 2022以及拯救者R9000P 2021给大家找出答案。

拯救者Y9000P 2022与R9000P 2021不仅价格相差无几，还有着相近的模具，以下是本次选择的两款机型的配置。需要指出的是搭载12代酷睿i5-12500H的Y9000P 2022显卡为140W RTX 3060，而搭载锐龙7 5800H的R9000P 2021显卡为130W RTX 3060。

或许有小伙伴会问，酷睿i5与锐龙7是不是差了一个段位，有可比性吗？别急，看下去你就知道什么叫“核多力量大”，而且处理器也恰恰是决定两款游戏本孰强孰弱的关键。

酷睿i5-12500H拥有4个性能核、8个能效核，共12核16线程，三级缓存18MB，性能核基础频率2.5GHz，最高睿频频率4.5GHz，能效核基础频率1.8GHz，最高睿频频率为3.3GHz，TDP 45W。锐龙7 5800H拥有8核心16线程，16MB三级缓存，基础频率3.2GHz，最高加速频率为4.4GHz，TDP 45W。

了解对比的主角，我也就不买关子了，先把对比的结果分享给大家。注：所有测试均在野兽模式下进行。

8款游戏对比测试

由于两款拯救者均配备了2.5K分辨率的16英寸高刷屏，游戏测试也分别在1920x1200、2560x1600两种设定下进行，为了减少显卡带来的影响，均选择中、低画质进行测试。

在1920x1200分辨率下游戏测试结果如下，除《赛博朋克2077》相持不下外，搭载酷睿i5-12500H的拯救者Y9000P全面领先，《永劫无间》领先锐龙7 5800H约17%，《战争雷霆》、《古墓丽影：暗影》的优势达到了20%以上。

在2560x1600分辨率下，酷睿i5-12500H与锐龙7 5800H的差距有所减少，《全面战争：三国》、《赛博朋克2077》、《无主之地3》等基本持平，但《CS:GO》、《战争雷霆》、《F1 2018》、《古墓灵影：暗影》等游戏中的优势仍旧在10%以上。

所以在游戏帧数方面，搭载酷睿i5-12500H的拯救者Y9000P胜过搭载锐龙7 5800H的R9000P，在同画质下游戏体验更顺畅。

生产力及综合性能对比测试

网页性能测试：通过WebXprt4进行测试，综合得分越高越好;照片增强、使用人工智能整理相册、股票期权定价、基于Wasm的加密笔记和OCR扫描、销售图表、网上作业等测试项目用时越短越好，结果如下。

通过对比，在网页性能测试中，酷睿i5-12500H的表现全面领先锐龙7 5800H，综合成绩优势达到了12%，人工智能整理相册领先16%。

通过PCMark 10应用程序，Adobe PS、PR、AE以及Blender Benchmark进行主要生产力性能测试，结果如下。

在Office相关测试中，酷睿i5-12500H与锐龙7 5800H总体打成平手，其中Excel、Edge两项测试酷睿i5占优，而在Word、PPT测试中，锐龙7则有明显优势。在Adobe全家桶方面，酷睿i5的PS性能领先可以达到28%，PR与锐龙7基本持平，AE领先了8%。在Blender渲染测试中，酷睿i5同样小幅领先锐龙7。

所以，不仅是游戏体验，在生产力方面，酷睿i5-12500H不仅能与锐龙7 5800H一较高下，甚至还能再部分创作软件体验中占据领先。

再通过CrossMark进行综合性能测试，无论是总体得分、生产率、创造性还是反应能力，酷睿i5-12500H均能领先锐龙7 5800H达到20%。虽然说是“越级”挑战，但酷睿i5用结果给出了跳级般的实力。

那么问题来了，酷睿i5-12500H的领先优势从何而来？答案主要由以下几个方面：性能核、能效核组成的高性能混合架构为12代酷睿处理器带来了单核、多核性能的显著提升，配合英特尔硬件线程调度器等特性，在应对多任务挑战时系统更加游刃有余――好钢用在刀刃上，让性能核、能效核可以做“核”适的工作。

还有就是，“人多力量大，核多好处多”。相信很多朋友都发现，12代酷睿发布后，英特尔终于在核心数方面反超了AMD，实现了多核、多线程性能的反超。比如酷睿i5拥有12核16线程，不仅领先了8核16线程锐龙7 5800H，甚至是最新一代的6800H也不遑多让。

而且除了更多核心外，12代酷睿还支持DDR5内存、PCIe 4.0两项特性，可以带来更高效的数据传输，也能助力内容创作、游戏体验的提升。

下面就针对CPU性能做进一步测试。首先是通过CPU-Z、CINEBENCH R20/R23、GeekBench 5等软件进行性能测试，结果如下。

通过测试可以看到，酷睿i5-12500H不仅凭借更多核心在多核性能方面拥有最高26%的领先，在CINEBENCH R23测试中多核性能领先也达到了10%;同时英特尔长期占优的单核性能也没有落后，最高领先锐龙7 5800H约17%。

再来看看3DMark测试，综合成绩、CPU测试成绩以及GPU测试成绩结果如下。

联想拯救者Y9000P 2022、R9000P 2021两款机型的3DMark综合成绩基本持平。甚至140W和130W的RTX 3060成绩也没有拉开，但来到CPU性能测试后可以看到仍旧是酷睿i5-12500H全面领先锐龙7 5800H，这也是Y9000P 2022游戏性能领先的原因之一。

再通过3DMark CPU Profile进行CPU不同线程的性能测试，可以看到在单线程、双线程及4线程测试中，仍旧是酷睿i5-12500H更强，性能超出锐龙7 5800H约10%、9%和5%，但在8线程性能测试中，锐龙7 5800H优势达到了17%。

总体来看如果是针对游戏场景，更强单核、双核性能的酷睿i5-12500H显然会为游戏本提供更强输出。而这也是得益于酷睿i5-12500H拥有更高频率的优势。例如，3DMark CPU Profile测试中其可以稳定维持在4.5GHz左右的最高睿频频率，而锐龙7 5800H在同项目中频率波动更加明显，最高频率约4.4GHz。

最后我们再来看看内存、存储方面的差距，对于当下游戏本使用场景而言，这两个配置同样能够影响到体验的流畅度。比如游戏、视频素材拷贝的速度，或者游戏加载、工程项目启动与保存的用时等等，都是受到了平台I/O性能的影响。

在这项测试中，显然支持DDR5内存、PCIe 4.0存储的酷睿i5-12500H相比锐龙7 5800H拥有先天优势。

酷睿i5-12500H+ 16GB DDR5 4800MHz的内存读取写入速度分别达到了56000MB/s、59000MB/s，相比锐龙7 5800H+16GB DDR4 3200MHz分别提升了22%、37%。

存储性能方面，通过3DMark存储基准测试以及CrystalDiskMark测试，结果如下图所示。

在针对游戏场景测试中，拥有PCIe 4.0 SSD的拯救者Y9000P 2022相比R9000P 2021提升了约11%。在理论性能测试中，读取和写入速度更是分别提升了87%、39%。

因此凭借酷睿i5-12500H支持的DDR5、PCIe 4.0带来的高带宽，在需要高数据吞吐的内容创作场景下，可以提升效率，减少卡顿和等待。另外，支持PCIe 4.0还可以更好的发挥出RTX 30系显卡的优势，配合高带宽在游戏场景中，也能够减少加载时间，保证游戏整体的顺畅体验。

写在最后

至此不难发现，以酷睿i5-12500H为核心，凭借高性能混合架构、英特尔硬件线程调度器、DDR5内存、PCIe 4.0等特性，给游戏本带来了平台级性能提升，实现了游戏、内容创作等场景下的体验升级。从而，在同价位下即使越级挑战，酷睿i5也能够胜过锐龙7。

对于大学生、职场达人等对游戏体验有较高要求及办公、创作效率的用户而言，“核多力量大”的酷睿i5搭配RTX 3060显卡具备更高的性价比，再加上618期间的各种促销活动，有需求的小伙伴不要错过哦。

当然，如果你想要解锁更高画质、2K级的顺畅游戏体验，或者有更高阶的内容创作需求，那么就游戏本而言，不妨关注一下酷睿i7/i9与RTX 3070的组合。又或者是英特尔最新发布的12代酷睿HX处理器与RTX 3080等高端显卡的“强强联手”，可解锁笔记本市场中，天花板级的游戏性能和内容创作生产力。