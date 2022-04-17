1+1>2？微软成立安卓体验部门大力整合Win11和Android

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】4月17日消息，在一份新的工作清单中，微软已确认将其Android工作整合到一个名为“Android Microsoft 平台和体验”的部门中。此举可能允许Windows 11和Android之间的进一步集成。

根据外媒Windows Latest的报道，本周早些时候，微软为其新部门“Android Microsoft平台和体验”发布了几份工作清单，旨在将App/服务Phone Link或Your Phone、SwiftKey、Microsoft Launcher以及包括“Surface Duo 体验”在内的其他服务归于一个部门。

工作清单上指出，“Android Microsoft平台和体验团队正在构建未来。我们是世界一流的平台、中间件、应用程序和服务组织，可在各种外形尺寸上为生活带来端到端的体验，通过在他们使用的设备上与Windows和Azure的强大连接为客户提供支持。”

目前尚不清楚微软究竟计划如何在提升Android体验，但预计未来几个月会对Phone Link和Microsoft Launcher等应用程序进行重大改进。

在此之前据Windows Central的一份报告显示，微软已经进行了重组，以便更好地为Android开发软件。

根据微软首席产品官(CPO)Panos Panay在一份备忘录中宣布的重组计划，Surface Duo OS、SwiftKey、Phone Link、Microsoft Launcher 和其他Android项目将成为新的Android微软平台和体验 (AMPX)部门。

实际上，微软对于将Android与Windows相互融合的计划早在WindowsPhone时代就有所计划，甚至早于苹果对iOS和Mac系统的整合。但随后推行起来似乎并不是那么顺利。

随着时间的推移，苹果早已将iOS、iPadOS以及macOS这三大移动系统打通，甚至在功能性上玩出了花样。不过对于没有桌面处理平台的Android和在移动端实力较弱的Windows来说，验证了那句经典台词，即：敌人的敌人就是朋友。

我们可以发现，即便在疫情的大环境下，最近两年哪怕增长放缓，但智能手机和平板电脑的出货量还是保持了微弱的增长势头。和几年前不同是，越来越多的玩家开始步入智能可穿戴、笔记本以及平板电脑市场，最常见的包括了华为、小米、OOPO、vivo、realme等，其中vivo甚至刚刚在本月发布了旗下首款平板电脑vivo Pad。

也就是说在智能手机增长乏力的大环境下，需要用新的品类拓荒市场。相比手机，平板电脑有着更大尺寸的屏幕，更便于工作和娱乐的场景，但平板依旧是平板，它依旧替代不了电脑。

作为桌面的“第二块屏幕”，平板在办公中扮演了一个极为特殊的属性，哪怕是目前的iPad Pro，它在生产力上所创造出的价值也不及MacBook Pro，那问题来了，多设备需要协同的生态才有更具想象力的价值。

我们看到几年前华为率先在手机、平板、PC甚至是其他智能设备之间的联动上发力，如今，无论是OPPO、vivo还是小米、Realme也都开始布局平板、笔记本等产品，做Android与Windows的跨屏、跨平台“连接”，打破单一设备的瓶颈。

从上文的消息来看，微软成立安卓体验部门已板上钉钉，这暗示着两家商业巨头将大力整合Windows 11和Android，将功能完善并提升体验。

敌人的敌人就是朋友这句话不假，但1+1能否大于2？微软和谷歌的合作能否在体验上优于苹果？目前看只能用时间来证明。