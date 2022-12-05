RTX 40系显卡深陷冰火两重天，RTX 4090首发两周即售罄

【天极网笔记本频道】作为英伟达最新的显卡产品，RTX 40不仅承担着复兴英伟达的重任，也肩负起所有玩家的期待，可谓是厂商和用户都十分好看的产品。但这一切都在RTX 40系首发两款产品后戛然而止，RTX 4090和RTX 4080陷入冰火两重天，前者仅两周就售罄，后者却首发即破发，待遇截然不同。

这一切的罪魁祸首就是英伟达的定价，RTX 4090相比前代仅涨价1000元，而RTX 4080却整整涨价4000元，相较前代几乎翻倍的涨价幅度自然引起网上不小的争议，也给那些已经遭受RTX 30系矿卡洗礼的玩家再泼了一大盆冷水。也就难怪RTX 4080会在首发后就迎来破发，足见用户对于这款产品的不满。

性能方面，英伟达RTX 4090是全球最快的游戏GPU，在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS 2的RTX 3090 Ti相比，采用DLSS 3的RTX 4090性能提升可达4倍。在现代游戏中，RTX 4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。

RTX4090搭载AD102-300 GPU，启用16384个CUDA内核，比RTX 3090 Ti多出52%，但性能提升幅度却更大。GPU频率高达2520MHz，搭载24GB 21 Gbps GDDR6X显存，达到1TB/s的带宽，450W默认TGP，最大可配置TGP为660W。在台积电4N工艺加持下，加速频率超过了2.5GHz，比上代的三星8nm工艺有大幅提升。

而拥有9728个CUDA核心和16GB高速美光GDDR6X显存，在现代游戏中的性能可达 GeForce RTX 3080 Ti的2倍;在较低功率下，性能比GeForce RTX 3090 Ti更强大。在测试中，RTX 4080的性能仅有RTX 4090的73%，巧合的是前者的定价恰好也是后者的73%左右，英伟达这是根据性能定价了？

要知道的是，上一代RTX 3060大约有RTX 3090 Ti 40%的性能，价格却为其16.7%，这也是为何历代60显卡都能成为甜品级显卡的原因，十分具有性价比。如果按照英伟达根据性能决定价格的定价策略，那么今年的RTX 4060定价可能会是5199元，这样的价格相信不少玩家直接能气吐血。

不过英伟达大概还是不会这样做，毕竟游戏用户一直以来都是英伟达的基本盘，得罪游戏用户是相当不理智的行为。RTX 4090，或者说整个90系列都是取代曾经TITAN的存在，也就是说这块显卡的定位是介于游戏与专业性能之间的，因为要提供强大的专业性能，硬件足够扎实，所以在游戏性方面同样不弱。

RTX 4080今年其实也更加偏向专业领域，这也是为何英伟达会先在发布会上发布RTX 4090以及RTX 4080，并且对这两个型号的专业性能大书特书的原因。RTX 4080在专业工作上的性能不俗，同时游戏性能也获得了不小的提升，只是比起RTX 3080的定价高出不少。

其中有成本上涨的原因，当然也有专业性能提升的原因。可是在用户心中，RTX 4080向来都是定位游戏的显卡，并且一直以来是游戏显卡中性能最高的版本。这次突如其来主打专业性能，不得不说很多用户都还没弄明白其定位，所以难免以游戏性能去衡量这款产品。

而RTX 4090则由于前代成功的定位，12999的售价相比前代虽然涨了1000块，但是几乎翻倍的性能还是让不少用户觉得很香，这也是为什么RTX 4090两周就售罄的原因。反观RTX 4080，价格是上去了，专业性能也上去了，营销没上去，导致用户依然用游戏性能去衡量这款产品，使得两款产品深陷冰与火之中。

之后英伟达大概不会再推出高价显卡，而是推出相对亲民的RTX 4070系，当然相较前代会有涨价，但不会有RTX 4080如此大的幅度。与之相对的是，RTX 4070也将不会拥有RTX 4080的专业性能，毕竟没有多少用户会有深度学习这类专业需求。

想要重新取得游戏用户的认可，最好的办法还是剥离专业显卡与游戏显卡的产线，如果将RTX 4080改名成AITX 4080，对于不少玩家来说，拥有强劲专业性能的同时，还能有如此强大的游戏性能，或许还会有物超所值的错觉。目前看来，RTX 4080处境依旧艰难，RTX 4090也将继续保持断货涨价的现状。