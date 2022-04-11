苹果或在今年WWDC上发布两款新Mac

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】4月11日消息，苹果将于当地时间6月6日在线上举办2022年度全球开发者大会(WWDC)。最近知名苹果爆料记者马克・古曼(Mark Gurman)提到，本届WWDC苹果可能会发布两款全新的Mac电脑。

有报道称，苹果计划今年针对Mac机型推出一系列更新。继上月发布新款Mac Studio和新款Studio Display之后，古曼表示，苹果在2022年还会发布几款Mac新机型，其中两款Mac机型可能会在2022年度全球开发者大会的主题演讲中亮相。

两年前，苹果就是在全球开发者大会上首次宣布新款Mac电脑将采用自研芯片而非英特尔芯片。

古曼称，“苹果正准备在未来几个月推出一系列全新Mac电脑。还有什么比全球开发者大会更适合的地方呢？两年前苹果就是在大会上宣布Mac从英特尔芯片过渡到苹果自己的芯片。”“据我所知，今年年中或下半年初将有两款全新Mac电脑上市。其中之一可能就是经过全新设计的新款MacBook Air。”

如果真是如此，在推出M1 Ultra芯片的几个月后，苹果可能准备推出首款搭载M2芯片的MacBook Air。此前有消息称苹果将对MacBook Air外观进行重新设计，机身键盘和屏幕四周带有白色边框、提供七种外观颜色可选。

此外，新款MacBook Air还有望增加端口数量，兼容MagSafe，搭载更好的FaceTime摄像头。

古曼还提到苹果有望在今年发布的所有新款Mac电脑：“其他正在研发的机型包括升级版Mac mini和24英寸iMac，以及主要用于替代老旧13英寸机型的低端MacBook Pro。此外，新款Mac Pro和iMac Pro均在研发之中。”

从英特尔到自研，为期两年的时间即将结束，苹果的最新答案――M2会在6月亮相吗？让我们拭目以待。