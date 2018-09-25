苹果推送macOS 10.14 Mojave正式版，新增深色模式，截图更简单

【天极网笔记本频道】历经11个测试版之后，今天(9月25日)苹果终于为Mac设备带来了macOS 10.14 Mojave正式版。macOS 10.14 Mojave正式版是macOS系统的一个重大更新，官方称这是“巨大的飞跃”，本次更新主要带来了期待已久的深色模式、动态墙纸等功能，并引入了iOS系统的四大基本功能――苹果新闻、股市、家庭和语音备忘录，还对UI进行了重新设计。



macOS 10.14 Mojave正式版深色模式

哪些Mac设备可升级macOS 10.14 Mojave正式版呢？

MacBook：2015年初或更新版本

MacBook Air：2012 年中或更新版本

MacBook Pro：2012 年中或更新版本

Mac mini：2012 年初末或更新版本

iMac：2012 年末或更新版本

iMac Pro：2017 年版本

Mac Pro：2013年末，以及带Metal-capable GPU的2010和2012年中版本



macOS 10.14 Mojave正式版兼容设备

需要注意的是，更新macOS Mojave正式版前，Mac设备最好提前备份相关信息以避免丢失。

以下是macOS 10.14 Mojave正式版主要更新内容：

深色模式(“系统偏好设置”-“通用” -“深色” 或“浅色” )

・深色模式为Mac带来一种全然不同的外观，控制功能会相应隐入深色背景中，而工作内容由此更加凸显。

・全新的app设计，在暗光环境下看眼睛更适应。

桌面

・动态桌面，可带来随时间推移而变化的桌面背景，让屏幕内的时光能与你周围的真是环境同步(目前有2款)。

・叠放功能，可以自动按照类别、日期或标记整理文件，其中包括文档、图片、PDF、演示文稿等。

・新的屏幕快照功能更丰富，可以进行各种屏幕截图、捕捉，或录制屏幕内容。



截图功能

访达(快速查找文件)

・画廊显示功能可让你通过大预览图轻松找到文件。

・预览面板能够显示各类文件的所有元数据。

・访达上的快速操作功能，可让你直接进行旋转图像、创建PDF等。

・快速查看功能可在PDF上做标注、签字，或者裁剪图片、剪辑音频和视频文件。

连续互通相机

・用iPhone就近拍摄的物体或扫描文档，可以自动出现在你的Mac上。

Mac App Store

・可在新设计的探索、创造、工作和娱乐标签下，浏览我们为你精心挑选的app。

・通过报道、精选组合及视频的介绍，发掘能为你所用的出色app。

Safari浏览器

・智能防跟踪功能现在进一步提升，可阻止分享按钮、点赞按钮、评论控件或内嵌元素未经你的许可对你进行跟踪。

・Safari浏览器现在只提供简化的系统信息，让你在上网时更好地保持匿名状态，阻止网站追踪到你的Mac，从而保护用户个人隐私。

股市

・可自定义关注列表并查看交互图表，它们能在你的Mac和iOS设备上保持同步。

语音备忘录

・可录制音频，并能在使用其他app时播放，也能用于制作播客、歌曲或视频。

・通过iCloud，可在Mac上访问iPhone上的音频片段。

家庭App

・可在Mac桌面上，管理和控制家中所有兼 HomeKit的配件。

・可实时收到来自家中设备的通知。

（ 作者：August 责任编辑：熊嫒）

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