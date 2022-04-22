戴尔发布商用客户端新品 打造“智”由办公新体验

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】如今混合办公已经成为新常态，让商务人士的办公空间从熟悉的办公桌，拓展至咖啡厅、机场、会场的座椅、家里的沙发…面对更加繁杂、多元化的办公需求和办公场景，作为生产力的PC等硬件设备需要面对全新的挑战。系统响应卡顿、网络连接不稳、接口不够齐全，甚至设备隐私防护不够全面等问题，都可能给商务人士带来困扰。比如，差旅外出时设备无法快速唤醒意味着你不能快速进入工作状态，回应客户的需求;在公共场所办公时，没有可靠的数据安全保障，将面临数据泄露、屏幕遭偷窥的风险;又或者续航不够持久，提案的关键时刻，屏幕一黑…

所以说，在现代化办公场景中，需要相应的解决方案，应对混合办公模式下的不确定性。为此，戴尔科技集团推出全新的智能电脑、配件、软件和服务产品和解决方案，助推未来混合办公模式的持续发展。

戴尔科技集团客户端产品事业部总裁Ed Ward表示：“混合办公已经从原来的纸上谈兵或特殊待遇变成了一种习以为常的办公模式。当员工需要穿梭于不同场所移动办公时，为他们创造一种高效的工作体验便成为了首要任务。我们最新推出的商用客户端产品仍然将协作、智能、安全作为先决条件，持续增加技术研发投入，以满足客户当下及未来的多样化需求。”

4月22日主题为“智由办公 随我定义”的戴尔全新商用客户端产品及解决方案线上发布会举行，戴尔推出包括移动工作站、商用电脑、坞站等全产品线新品，拓展人工智能软件套件应用范围，为商务用户及企业提供了完善易用、智能安全的办公解决方案。

12代酷睿加持全新商用客户端

本次戴尔带来的商用客户端新品均搭载英特尔12代酷睿处理器，可支持5G及英特尔Wi-Fi 6E等最新连接功能，包括Latitude 9430、Latitude 7000系列、Latitude 5000系列、Latitude 3330等商用本，全新Precision系列移动工作站、

作为商用本市场中的佼佼者，戴尔Latitude深受企业及商务人士信赖，产品不仅有稳定可靠的性能、轻薄便携的外观，同时齐全产品线、定制化配置组合为设备升级、IT换新提供了更灵活的选择。Latitude 9430旗舰至尊笔记本电脑由人工智能加持，全新寒武灰(金属石墨色)铝合金机身，支持360°翻转，提供多种使用模式，同时内置全新全高清摄像头，满足视频会议等使用需求。。

全新的Latitude 7000系列中Latitude 7330 Ultralight超轻笔记本电脑很符合最求极致便携用户的需求。作为13.3英寸高端商用笔记本电脑，重量仅为0.967千克，便携且坚固耐用，配合12代酷睿、DDR5内存、先进散热、出色音频体验、丰富接口等特性，在现代化办公环境中，输出稳定可靠生产力。为了配合越来越受到用户欢迎的触控操作，戴尔还推出首款带有Tile蓝牙定位追踪功能的主动式触控笔――全新戴尔高级可充电主动式触控笔(Dell Premier Rechargeable Active Pen)，可搭配Latitude二合一平板笔记本电脑使用。

全新Precision系列移动工作站针对专业人士和创作者，配合戴尔生态系统解决方案，带来强大的性能和便携性。全新Precision 5470 14英寸移动工作站性能强大，纤薄小巧，最高可配备第12代英特尔酷睿i9处理器、64GB DDR5内存、4TB存储空间，还可选配英伟达RTX A1000显卡。同时，戴尔还推出更薄、更小的15英寸和17英寸移动工作站Precision 5570与Precision 5770。

外设、配件及周边方面，戴尔也推出了一系列新品，包括显示器、扩展坞、音箱等等。

戴尔UltraSharp 32英寸和27英寸4K USB-C Hub显示器以4K高清画质助力商务人士和专业创作人士高效工作。这两款显示器率先采用IPS Black面板技术，提供更出色的对比度、更深邃的黑色表现力和更大的可视角度。与戴尔新推出的UltraSharp 30英寸 USB-C Hub显示器一道，全新UltraSharp显示器系列产品能够为用户提供丰富的色彩范围、舒适不伤眼的ComfortView Plus技术、多任务处理功能并配备多个连接端口。

戴尔双充电坞站是率先为智能手机和智能耳机提供基于Qi标准无线充电支架的笔记本电脑坞站，并且支持双4K显示器，适合家庭办公。戴尔Thunderbolt坞站采用前沿的模块化设计，支持对上一代产品的轻松升级;并可通过Thunderbolt 4提供超快速充电，是连接常规办公室环境中多个4K显示器、设备和外围设备的理想选择。戴尔通用坞站具备数量最多的端口，并且兼容所有类型的USB-C笔记本电脑，适合用于酒店共享式工作空间。

在会议功能方面，经过Microsoft Teams认证的全新智能戴尔会议音箱和戴尔纤薄会议音棒具有内置AI降噪功能，可以减少背景噪声并保留清晰的人声，提供更加丰富、清晰的音频体验。

戴尔连接配置服务已扩展到欧洲、中东、非洲(EMEA)的37个国家以及澳大利亚，可帮助IT管理员更加迅速地将定制设备交付到终端用户手中。这项云端配置服务能够加快设备的配置速度，让用户可以更快收到开箱即用的设备。

智慧赋能：戴尔智能调优软件(Dell Optimizer)

在混合办公场景中，性能只是保证工作效率的一环，此外用户还需要设备的快速响应、安全可靠等特性。作为本次发布会的另一大亮点，戴尔介绍了戴尔智能调优软件(Dell Optimizer)的全新体验。此前戴尔智能调优软件(Dell Optimizer)已经被应用于戴尔Latitude等多条产品线，可以实现性能调优、连接优化、隐私防护等丰富功能，在人工智能助力下，与强大的硬件性能结合，让设备的使用体验更智能、更可靠。

新技能加持的戴尔智能调优软件(Dell Optimizer)进一步推动了混合办公模式的发展，还可以帮助用户提升多地办公协作效率。同时，戴尔智能调优软件(Dell Optimizer)通过采用模块化安装提升其可管理性。用户和IT管理员如今可以灵活选择所需要安装的功能。

隐私保护：凭借具备全新智能隐私保护功能的综合套件，一旦检测到他人出现，用户电脑屏幕上的敏感信息将被隐藏。当用户视线离开电脑屏幕时，屏幕会自动变暗，在保护数据的同时起到节能效果。

连接性：Dell Optimizer智能调优软件具备创新性的全球同步多网络连接功能，用户可同时连接两个有线或无线网络以加快数据传输和下载速度。这项功能还能够减少缓冲，并降低最高30%的延迟。

协作性：Dell Optimizer智能调优软件还具备更加先进的降噪功能，可通过感知用户周边环境，进一步为用户和通话对象消除不必要的背景杂音。

可持续发展与安全性并行

近两年节能环保、碳中和、可持续发展等成为IT产业的热门话题，企业也都在通过实际行动践行社会责任。在这些方面，戴尔也有长期布局。据介绍，全新戴尔产品组合采用了更多可持续性材料，特别是在Latitude 5000系列中对可持续材料极具创新性的使用。目前戴尔所有全新Latitude笔记本电脑、Precision移动工作站和XPS 13 Plus的包装均采用100%可回收和可再生材料。

同时，不仅是可靠品质及智能化加持，戴尔商用电脑还通过在操作系统(OS)的上层采用软件保护措施，以及在操作系统的底层采用硬件保护措施，来帮助用户抵御当前和未来的潜在威胁，提升安全可靠性。目前所有戴尔Latitude笔记本电脑均增加了自愈式映像恢复功能，可在出现灾难性问题后恢复操作系统。

随着灵活的混合办公模式成为新常态，越来越多的人跨越时空和物理空间的限制，通过无线互联以及移动设备实现多种模式的混合办公。戴尔科技集团全球副总裁，大中华区商用客户端解决方案事业部总经理桃乐姗表示：“PC在重构工作方式上发挥着核心作用，甚至能为我们指明如何进一步提升生产力。正因如此，戴尔紧跟市场变化，洞察用户需求，根据不同办公场景，推出具有针对性的产品和解决方案，提升协作和个性化体验，致力打造混合办公新模式。”