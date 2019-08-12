Eurocom发布轻薄15.6寸游戏本Nightsky RX15

作者：惜

【天极网笔记本频道】Eurocom发布看起来相当“轻薄”的15.6英寸游戏笔记本――Nightsky RX15，这款笔记本一改顶级笔记本、移动工作站“傻大笨粗”的形象，搭载顶级配置、同时体积控制相当到位，机身厚度29.9mm、重量不足2.5KG。

Eurocom Nightsky RX15可选择240Hz刷新率的夏普IGZO IPS显示屏，支持180p分辨率、72% NTSC色域、300nits亮度，用户还可以选配4K/60Hz和1080p/144Hz屏幕。

处理器标配英特尔6核心12线程的酷睿i7-9750H，用户最高可选配8核心16线程的酷睿i9-9980HK。显卡标配的是NVIDIA的RTX 2070 8GB GDDR6，可选配GTX 1660 Ti 6GB GDDR6。内存提供单条或两条16GB DDR4-2400/2666/3000以及两条32GB DDR4-2666;两块M.2接口的的三星970 PRO/EVO和一块2.5寸的HDD/SSD，最大总容量12TB，支持RAID 0/1/5、并支持自行升级。

连接性方面，笔记本提供千兆网卡、802.11ac Wi-Fi无线网卡，提供一个雷电3/USB-C 3.1、三个USB 3.0、一个DP、一个miniDP、一个HDMI以及六合一读卡器。

笔记本还有指纹识别、TPM 2.0硬件加密、硬盘自加密等安全措施，支持ALC1220声卡和SoundBlasterX Pro Gaming 360音效、RGB键盘灯，内置62Whr六芯锂离子电池，最长续航7个小时。

Eurocom Nightsky RX15标配版售价2199美元(约合1.55万元人民币)，顶配高达1.18万美元(约合8.3万元人民币)。