RTX 4070 Ti渲染图曝光，规格与被英伟达取消的低配版RTX 4080一致

【天极网笔记本频道】早前英伟达宣布，将在2023年1月3日举办CES 2023 GeForce官方特别演讲，被外界用户解读为将在这次大会上发布RTX 4070系列显卡。而最近必恩威传出将在最近推出RTX 4070 Ti的被公版显卡RTX 4070 Ti XLR8 VERTO和VERTO GPU，其规格与此前英伟达取消的RTX 4080 12GB保持一致。

目前的消息显示，这款RTX 4070 Ti 非公版显卡将配备7680个CUDA核心和12GB GDDR6X内存，而这正是此前遭到无数用户抨击的RTX 4080 12GB版本，RTX 4080 12GB同样拥有7680个CUDA核心和12GB美光GDDR6X显存，这也基本坐实了英伟达并没有放弃RTX 4080 12GB版本，会将其作为RTX 4070 Ti再重新发布。

当英伟达在发布会上正式公布RTX 4080 12GB版本的售价之后，网上的舆论就已经开始发酵。而同样被网友所吐槽的RTX 4080 16GB也在上市之后迎来破发，甚至在RTX 4090狂销13万张时，RTX 4080 16GB也仅有3万多的销量。

也许是受到舆论影响，英伟达宣布取消发布RTX 4080 12GB，这也是历史上头一次撤回已经发布的显卡。早前就有说法称，这个所谓的RTX 4080 12GB，其实原本计划叫做RTX 4070 Ti，而从目前的结果来看，英伟达没有维持原计划确实是一招昏棋。

其实RTX 4080 12GB引起众怒的原因并非是性能问题，而是不合理的定价。虽然它被称为RTX 4080 12GB，但是其性能比起RTX 4080 16GB降低了不少，但售价依然高达7199元，要知道前一代RTX 3070 Ti的首发价也不过4000多元，近一倍的涨幅也就难怪会引起用户如此强烈的反应。

而英伟达早就明里暗里地告诉外界，RTX 40系将会与RTX 30系共存，是平行的两个系列而非迭代关系，两者有着不同的定位。其实从发布会上英伟达花费大量时间来介绍RTX 40系显卡的专业性能就能看出，RTX 40系定位十分类似RTX 3090以及更早之前的TiTAN显卡，介于专业卡和游戏卡之间，只不过这次英伟达将这个定位下放到RTX 4080系列中，实际上RTX 4080更应该被称作RTX 4090 SE，更强的专业性能几乎吊打AMD刚刚发布的RX 7900系列显卡。

但是对于游戏玩家而言，专业性能的提升在如此高昂的售价面前显然不值一提，RTX xx80系列一直以来都主打游戏用户，这一代突如其来的专业定位导致用户无法接受也是人之常情。更何况这款显卡的定位即使是专业用户也提不起太大兴趣，所以RTX 4080上市后才会迎来破发。

而RTX 4080 12GB改名为RTX 4070 Ti之后的定价，才是决定这款显卡是否会重蹈RTX 4080覆辙的关键。日前就传出消息称，英伟达官方有意将RTX 4080的价格降至RX 7900 XTX的水平，也就是7999元附近。虽然这个价格比起RTX 3080 5499的首发价依然偏高，但是比起一上来就近乎翻了一倍的9499而言，其专业性能的提升显然更能说服用户。

有了前车之鉴后，RTX 4070 Ti同样会涨价，不过这个幅度大概率不会像此前公布的RTX 4080 12GB一样7199元起售，而是极大可能在5599-5999元之间，这个幅度相比RTX 3070 Ti虽然有所涨价，但是对于一些用户而言也并非不可接受，起码比7199更容易让人接受。

但是目前还仅仅只是外界的猜测，至于英伟达最后会如何定价，还要等到明年的CES大会上才能揭晓，前提是英伟达确定会在CES上发布这款显卡。至于英伟达能否痛定思痛，将定价设置在玩家和专业用户都满意的区间内，我认为非常难，毕竟取悦一部分用户的同时势必会伤害另一部分用户。不过游戏用户作为英伟达的基本盘，相信英伟达还是会权衡利弊得失，给玩家带来更好的产品。