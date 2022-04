2022年E3游戏展取消 玩家们可能要失望了

作者:夏初

【天极网笔记本频道】Electronic Entertainment Expo,也就是我们常说的E3电子娱乐博览会,今年又要取消了。E3展会的组织者日前证实,E3将不会在今年6月举行。由于新冠肺炎疫情在全球范围内的影响仍在持续,今年E3不仅取消了线下活动安排,甚至也取消了线上虚拟化的形式。

每年的E3都会成为全球游戏玩家的狂欢节,世界游戏大厂、知名独立游戏工作室都会选择在这场游戏嘉年华中公布新消息、发布新游戏,展示开发中游戏作品的相关细节,或者放出一些实机操作视频,这都会让玩家们更加期待。但是今年E3的取消势必将再次打击玩家的热情,疫情改变了人们生活的方方面面,甚至连游戏以及电子泛娱乐也不例外。

根据E3主办方娱乐软件协会的一份声明,E3电子娱乐博览会将于2023年回归。“E3将于2023年回归,届时将举办一场重新焕发活力的展示,庆祝新的、令人兴奋的视频游戏和行业创新。” “无论是从展厅还是您最喜欢的设备上欣赏,2023年的展示都将以全新的形式和互动体验将社区、媒体和行业重新聚集在一起。”

尽管E3 2022取消,但是玩家们也并非毫无所得。游戏发行商越来越多地退出E3,转而举办自己的在线活动,例如任天堂的Direct 展示、EA Play Live和索尼的State of Play。在6月将有一个游戏的视频展示,包括直播和之前录制的来自发行商和开发商的视频,展示他们即将推出的游戏。夏季游戏节也仍将举行,官方承诺展示一些即将推出的大型游戏。

去年的E3线上活动见证了Metroid Dread(《密特罗德:生存恐惧》)的首次亮相以及即将发布的Elden Ring(《艾尔登法环》)和The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2(《塞尔达传说:旷野之息2》)的新镜头。如今,广大玩家已经能够玩到正式发售的《艾尔登法环》,而《塞尔达传说:旷野之息2》已经宣布延期至2023年春发行。

值得一提的是IGN早些时候已经报道了E3取消的消息,如今该消息得到证实。