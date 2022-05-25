突然居家办公后 我发现笔记本上这些东西真的很重要

作者：景博健

【天极网笔记本频道】疫情的出现可以说改变了很多人的工作和生活方式，上班不一定在公司，而是在家中，居家办公成为一种常态化的工作方式，这让工作和生活变得更加密不可分，这是对我们的一种考验，同时也是对作为生产力工具笔记本的一种考验。最近由于疫情的原因，我突的开始了一段时间的居家办公，如果没记错的话，这应该是在2020年整体封控后，第一次长时间在家办公，而在居家这段时间里，我发现笔记本上的一些配置和功能真的非常有必要，今天就和大家做个小分享。

接口还是选全点好

由于是周末突然通知的居家办公，很多放在公司的外设和配件我都没来得及带回来，只有一台笔记本和电源。其实如果只是短时间的处理简单的工作单靠笔记本完全OK，之前出差或是在机场、咖啡厅这些公共场合对付一下也都可以，不过要是长时间的进行工作，还要提升效率，连接一些外部设备肯定是必不可少的，接个大屏显示器，鼠标键盘之类，这样可以有效的提升办公的效率。

之前在公司的时候用的是扩展坞，由于是突然居家，所以并没有带回来，这时候就得靠电脑上原有的接口来连接外设了，万幸就是我的电脑接口还算比较全面，3个USB-A、1个USB-C以及HDMI都有，正好可以外接我家里的键盘、随身带的无线鼠标以及一块屏幕，甚至还有接口余下可以外接硬盘，这时候便显示出笔记本外部接口的重要性。

就算我没有带扩展坞，依然可以连接很多外设，满足我在家高效办公的需求。所以大家在选购笔记本尤其是轻薄本的时候，还是要多关注下外部接口这块的，不一定说要非常的丰富，但最好是在不借助扩展坞的情况下能够用，像必备的就是USB-A，最好是2个甚至以上，可以外接鼠标键盘，然后就是HDMI，目前显示器基本都支持的接口，外接一块大屏幕，双屏办公效率更高一些，其它的现在新产品基本都有雷电4或者全功能Type-C等接口，它们既可以传输数据，还能够外接屏幕，非常好用，不过想要使用它们前提是你的外设有相关的接口进行匹配。

追求轻薄固然重要，但接口还是尽量选全一些的，在很多时候真的会更加方便一些。当然，如果你觉得轻薄就是你要追求的第一要点，那么就只能尽量随身带着扩展坞了，如果像我这样突然被通知居家办公还没带扩展坞回来，要么就再买一个，也算一笔额外开销了，要么就坚持一下。

AI降噪真的有必要

卡在618前夕居家真的是一件有点难受的事情，由于有很多内容都要和同事们携手完成，之前在公司大家可以面对面交流，而现在大家都在自己家中只能线上开会交流，基本上每天都会开视频或者语音会议，而家里虽然不算吵闹但噪音还是非常多，外面的吵闹声，这时候我知道了鸟语花香虽好，但要看时候，而且要是到了下午五点左右，天气不那么热了，小区的孩子们都成群结队的开始出来玩，大人居家孩子们也都没上学，说实话是非常吵的，还有屋里空调或者风扇的声音，家里其他人的声音，都对我们开会有着一定的影响，一些不必要的声音都被传到了其它同事那里，偶尔还会听不太清我说了什么，这时候什么功能拯救了我呢？AI降噪!

目前很多电脑都支持AI智能降噪功能了，各家的功能都差不多，简单说就是可以将周围的其它声音过滤掉，让我们的人声更加突出和清晰。我的本稍微老了点并没有这个功能，不过第二天开会前我发现，手上的另一台笔记本是支持AI降噪麦克风，果断用了一下，开启之后和之前有了很大的不同，同事们都可以听清我说话，而且其它的声音基本都被过滤掉了，之前被忽略或者不重视的功能在关键时刻发挥出了意想不到的效果，真的是谁用谁知道。

目前比较新的本很多都有着类似的功能，但不少小伙伴可能和我一样没那么重视，或者之前线上会议比较少没用过，这次居家让我发现这个功能真的堪称神器，线上会议必备。另外，它甚至还有...AI降噪扬声器，它可以过滤掉笔记本扬声器中除了人声以外的其它声音，这就让我不仅说的清楚，而且听别人说也很清楚，值得点个赞。

其实除了居家办公外，在我们外出办公，在咖啡厅、飞机场时，周围环境噪音的繁杂常常覆盖自己的声音，在线同事只能听到机场广播、周围人聊天声和其他杂乱的声音，严重干扰了开会的效率和质量，AI降噪一样非常好用。

写在最后

其实笔记本上的很多配置和功能，真的是要在我们遇到这样那样的场景时，才会发挥出它的效果，比如这次突然居家办公，就让我意识到笔记本接口的重要性以及AI降噪功能的必要性。还有前些年有一次出差去参加发布会，边看发布会，边处理工作，那时候我用的是一台老旧的电脑，而且电池用了很久，发布会刚结束，我电脑就没电了，工作还没处理完，抱着电脑在会场里到处找插口...那时候我深深的意识到，笔记本的长续航是如此的有用。所以，大家在选购产品时，还是要多看一些细节，考虑到未来自己将会面对的使用场景，尤其是在办公方式更加灵活，同时也有着很多不确定因素的当下，不光要看笔记本的硬件配置，接口、屏幕、网络连接以及很多软件方面的功能都要多考虑下。