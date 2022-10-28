12月发售 ThinkPad X1 Fold 2022折叠屏笔记本亮相

【天极网笔记本频道】10月28日，联想发布全新一代折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold 2022。与上代产品相比，ThinkPad X1 Fold 2022不仅拥有更大的屏幕，凭借水滴型结构铰链在折叠时不留缝隙，厚度仅17.4mm。而且通过可移动式的内外双层骨架设计，大幅抵消了折叠时截面产生的剪切应力，让ThinkPad X1 Fold 2022在反复折叠后也不会有明显折痕。

为了保证耐用性，ThinkPad X1 Fold 2022采用了由回收材质重新制成尼龙材料覆，搭配碳纤维保证强度和便携性。配置方面，ThinkPad X1 Fold 2022可搭载第12代英特尔酷睿i7处理器，最高32GB LPDDR5内存，以及1TB NVMe 4.0 SSD，续航时间可达11小时，对于有较多移动办公需求用户而言，兼顾大屏、便携、高效生产力和持久续航。

为了更好地发挥折叠屏设计优势，ThinkPad X1 Fold 2022通过与Mode Switcher 2.0软件深度适配，能够以全屏或者分屏状态灵活显示任务界面，在不同商务场景下都能以最高效方式助力用户工作高效完成。而且，该机还提供Wi-Fi和5G两个版本，保证更灵活的连接体验，随时随地高效办公。

还有一点值得关注，ThinkPad X1 Fold 2022也带来了全新的磁吸式蓝牙键盘、数字手写笔等配件。本次联想打造的全尺寸磁吸式蓝牙键盘不仅提供力反馈触控板、指纹识别，还带来了ThinkPad的象征“小红点”，交互体验大幅升级。

虽然仍属于笔记本领域颠覆性产品形态，但ThinkPad家族多年传承的可靠性不会缺席。ThinkPad X1 Fold 2022独创“石墨桥+永生翼”散热系统，使得热量能够通过笔记本B、C面间传导，而底端转轴处“永生翼”可以在屏幕中部形成完整热流通道，再配合带有热传导作用的金属镁边框，进一步提升机身散热效率，保证性能稳定。

ThinkPad X1 Fold 2022预计12月发售，目前尚未公布产品售价。