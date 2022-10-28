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12月发售 ThinkPad X1 Fold 2022折叠屏笔记本亮相

2022-10-28 13:45:21 作者：高志伟

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  【天极网笔记本频道】10月28日，联想发布全新一代折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold 2022。与上代产品相比，ThinkPad X1 Fold 2022不仅拥有更大的屏幕，凭借水滴型结构铰链在折叠时不留缝隙，厚度仅17.4mm。而且通过可移动式的内外双层骨架设计，大幅抵消了折叠时截面产生的剪切应力，让ThinkPad X1 Fold 2022在反复折叠后也不会有明显折痕。 

12月发售 ThinkPad X1 Fold 2022折叠屏笔记本亮相

  为了保证耐用性，ThinkPad X1 Fold 2022采用了由回收材质重新制成尼龙材料覆，搭配碳纤维保证强度和便携性。配置方面，ThinkPad X1 Fold 2022可搭载第12代英特尔酷睿i7处理器，最高32GB LPDDR5内存，以及1TB NVMe 4.0 SSD，续航时间可达11小时，对于有较多移动办公需求用户而言，兼顾大屏、便携、高效生产力和持久续航。 

12月发售 ThinkPad X1 Fold 2022折叠屏笔记本亮相

  为了更好地发挥折叠屏设计优势，ThinkPad X1 Fold 2022通过与Mode Switcher 2.0软件深度适配，能够以全屏或者分屏状态灵活显示任务界面，在不同商务场景下都能以最高效方式助力用户工作高效完成。而且，该机还提供Wi-Fi和5G两个版本，保证更灵活的连接体验，随时随地高效办公。 

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  还有一点值得关注，ThinkPad X1 Fold 2022也带来了全新的磁吸式蓝牙键盘、数字手写笔等配件。本次联想打造的全尺寸磁吸式蓝牙键盘不仅提供力反馈触控板、指纹识别，还带来了ThinkPad的象征“小红点”，交互体验大幅升级。 

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  虽然仍属于笔记本领域颠覆性产品形态，但ThinkPad家族多年传承的可靠性不会缺席。ThinkPad X1 Fold 2022独创“石墨桥+永生翼”散热系统，使得热量能够通过笔记本B、C面间传导，而底端转轴处“永生翼”可以在屏幕中部形成完整热流通道，再配合带有热传导作用的金属镁边框，进一步提升机身散热效率，保证性能稳定。

  ThinkPad X1 Fold 2022预计12月发售，目前尚未公布产品售价。

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