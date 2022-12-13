7900 XTX/XT性能解禁，AMD在作死边缘疯狂试探

【天极网笔记本频道】随着AMD RX 7900系列显卡即将在12月14日开售，AMD RX 7900 XT和RX 7900 XTX性能数据也已经解禁，目前网上已经有相关的评测数据。有人认为这两款显卡7399和7999的价格或许能重振显卡市场，但从目前的情形来看，产品中规中矩，AMD却在作死边缘疯狂试探，或许会导致这一代产品迎来陨落。

这次AMD RX 7900系列显卡采用RDNA 3架构，依然使用台积电5nm工艺制程打造，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升。在性能解禁之后，这两款显卡的实际表现也让人期待。在此前的宣传中，RX 7900 XT游戏性能与隔壁英伟达刚刚发布的RTX 4080不相上下，RX 7900 XTX则是全面超越RTX 4080。考虑到RTX 4080 9499元的售价，显得RX 7000系列极具性价比，也被无数玩家认为是能够与RTX 40系竞争的产品。

不过现实却事与愿违，在实际的游戏测试中，RX 7900 XT在基础游戏性能方面落后RTX 4080，没有如宣传中那样的与RTX 4080不相上下，反倒是RX 7900 XTX与RTX 4080打的有来有回，最多时也仅有10%的领先，相比发布时的雄心壮志，在实际表现上显得有些狼狈。

而在开启光追以及英伟达的DLSS 3.0和AMD的FSR后，RTX 4080则是全面碾压这两款RX 7900系列显卡，能够看出在核心技术上，英伟达保持了一贯的领先。尤其是AMD的FSR技术远不如英伟达DLSS 3.0，对于一些用户而言，这项技术可以极大改善游戏帧率，并且非常影响用户体验。

在专业性能上，英伟达同样凭借领先的技术力和CUDA吊打了AMD RX 7900系列，或许这也是为何英伟达敢将RTX 4080定价如此之高的原因。毕竟护城河的技术加上专业性能的巨幅提升，使得RTX 4080实际上就是RTX 4090 SE，是一款介于专业卡和游戏卡之间的产物。

不过AMD向来都有驱动正向优化的传统，说不定在之后驱动到位之后依然会像发布会上宣传的RX 7900 XT的基础游戏性能与RTX 4080不相上下，但是在专业领域以及光追技术上，AMD与英伟达还是存在一定差距，这是技术实力的差距并非硬件堆料所能填平。

当然也有用户认为，光追技术虽然推出多年，不少游戏玩家都没有打开过这项功能几次，而专业性能的提升对于游戏玩家而言几乎是用不到的功能，所以阉割专业性能降低售价，对于玩家而言是正确的做法。

其实这样的说法不无道理，但是随着技术进步，不少玩家依然追求光追技术，就算专业性能用不上，光追以及DLSS 3.0的差距最起码在这代显卡中还无法抹平。最重要的是，现在已经有消息传出，英伟达有意调整RTX 4080的售价，将会对标RX 7900 XTX来到7999元价格附近，到时候RX 7900系列显卡将优势尽失，AMD难道开启传统的降价大法吗？

而且最近传出AMD即将发售的公版因不可抗力将无缘大陆市场，AMD紧急将年底发售的非公版提前至12月14日发售，以填补大陆市场的空缺。而公版显卡往往是最便宜的型号之一，非公版通常用料更豪华，散热更扎实，同样价格也更顶级，对于绝大部分玩家而言还是一笔不小的负担。

但公版显卡除去大陆市场，在其他国家地区市场依然正常发售，这就让人不禁怀疑是不是AMD故意而为之，有意提升RX 7900系列在国内的售价。尤其是其他厂商的公版显卡在国内生产，同样遭到取消，就十分值得玩味。玩家们本以为隔壁英伟达RTX 4080定如此高的价格已经是引火上身，想必AMD会趁此机会大展拳脚收获一波英伟达用户，结果没想到AMD来了一招釜底抽薪，直接取消最实惠的公版显卡。

如此一来，RX 7900系列显卡初期上市货量不足，涨价已是不可避免。而这个涨价还是建立在价格本身就更贵的非公版显卡之上，这也就意味着RX 7900 XTX的价格甚至接近RTX 4080的首发价，这样的价售价无论如何都是用户所无法接受的。

不过目前还没有明确信息来解释AMD取消公版显卡在大陆发售的原因，但就现在的情形来看，AMD不仅在技术上落后英伟达，甚至一波蜜汁操作让无数玩家感到疑惑，即使玩家再有心支持AMD，也无力付诸实际行动。尤其是当RTX 4080真正降价到7999元价位时，除非AMD只想赚首发的一波钱，不然后期除去降价还有别的选择吗？