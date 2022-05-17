笔记本堪比台式机？ ROG两款重磅新品发布

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】5月17日21点，超竞界――ROG夏季新品发布会召开，推出了ROG枪神6 Plus超竞版和ROG幻16翻转版，又一次打破了游戏本性能天花板，并丰富了ROG幻系列全能本家族产品线。另外，ROG独立自制的第一人称跑酷游戏《SCAR Runner》也正式上线。

ROG枪神6 Plus超竞版

ROG枪神6 Plus超竞版可搭载酷睿i9-12950HX处理器，拥有8个性能核、8个能效核，共16核心24线程，三级缓存达到了30MB，其最高睿频频率可达5.0GHz，还支持部分超频特性，可以超频解锁更强劲的性能。ROG枪神6 Plus超竞版就带有出厂预超频功能，超频频率可达5.2GHz。

ROG枪神6 Plus超竞版还配备了64GB DDR5 4800MHz内存，搭载了2TB PCIe 4.0。

凭借更大容量、高速率的I/O不仅可以在游戏等程序启动、加载时更快更顺畅，同时对于影像剪辑后期、3D渲染仿真等专业内容创作需求而言，能够提供更流畅的体验和更高的效率，让专业人士在移动端也能解锁强大的生产力。

显卡方面，ROG枪神6 Plus超竞版搭载了175W满功耗的NVIDIA RTX 3080Ti笔记本GPU，拥有16GB显存，第2代RT Core、第3代Tensor Core，能够支持更出色的光追体验以及DLSS技术。

此外ROG枪神6 Plus超竞版搭载ROG Boost 2.0技术，在增强模式自动加载显卡超频。在增强模式下双烤功耗可以达到55W+175W;手动模式下，功耗达到65W+175W，总计240W。

同时ROG枪神6 Plus超竞版支持双显三模，以及静音、性能、增强三种体验模式，在不同使用场景下，用户可以快速切换，兼顾性能与续航。

为了稳定发挥性能，散热方面ROG枪神6 Plus超竞版也是做足了功课，其冰川散热2.0增强版采用双风扇、大面积真空腔均热板、四出风口设计。并且，CPU和GPU采用了Thermal Grizzly新一代液态金属，ROG表示其导热效率是硅脂的14倍，保证i9-12950HX、RTX 3080Ti的性能释放。

再来看看外观，不仅是炫酷，还给玩家预留了充足的DIY空间和彩蛋。比如，A面logo、前端的环绕悬浮灯带、单键RGB背光键盘、屏幕下方新增的边锋光效灯带等，都可以在奥创中心自定义灯效，更下炫酷。机身上的ROG信仰徽章可以根据喜好自行更换，整机外观更具个性化。

而且，金属A面还采用了创新的隐形油墨设计，紫外线灯照在A面就可以看到电域文，增加了未来科技感。

屏幕方面，ROG枪神6 Plus超竞版配备了一块17.3英寸的2560 x 1440的2.5K分辨率IPS屏幕，三边窄边框设计，可以有效提升视觉代入感，增强游戏沉浸感。这块屏幕还支持240Hz刷新率、3ms快速响应、100% DCI-P3高色域、Dolby Vision显示技术、Adaptive Sync同步技术，无论影音娱乐还是电竞游戏都可以提供饱满画质，还能够保证更顺滑的操控体验，减少游戏画面的模糊和拖影。

ROG枪神6 Plus超竞版的键盘面采用了IMR工艺和半透明材质，可以隐约见到机身内部结构，更加炫酷。

包括数字小键盘的全尺寸键盘全按键无冲突，拥有2mm键程、单键RGB背光，微弧键帽手感贴合，而且其方向键也采用了统一尺寸设计，保持足够的键距，使用更加方便不容易误触。

另外ROG枪神6 Plus超竞版的钥石可以备份和恢复个人设定，支持快速开启游戏或应用、开启隐藏分区等诸多功能――你的游戏本，你做主。

即使是机身D面，ROG也没有放过，复合材料与橡胶，带来差异化手感，细节设计也很走心。接口方面，ROG枪神6 Plus超竞版提供了2个USB 3.2 Gen1 Type-A、3.5mm耳麦合一接口、雷电4、USB 3.2 Gen2 Type-C(支持DP1.4、100W PD)、HDMI 2.1、RJ 45网线等丰富接口。机身内部也为内存、存储扩容预留了空间，取下D面即可更换。

ROG幻16翻转版

ROG幻16翻转版采用引力波线性波纹设计，提升颜值更能防污防滑，不同模式下有更贴合握持感。尽管配备16英寸，但机身薄约薄约19.4mm，轻约2.2KG，仍旧具备便携性，标配90Wh大电池+100W PD快充，配合双显三模等特性，兼顾性能续航。

ROG幻16翻转版搭载ROG星云原画屏，既然支持了翻转，自然屏幕升级了触控操作，表面为康宁大猩猩玻璃，可支持4096压感级触控以及支持MPP2.0技术触控笔。这块16英寸的Mini LED面板的ROG星云原画屏拥有2.5K分辨率，支持165Hz高刷新率、100%DCI-P3广色域、1100尼特峰值亮度、杜比视界。屏幕还采用5400Hz超高频调光，在ROG独家星云原画引擎的优化下优化Mini LED屏25%的光晕效应问题，支持Free Sync显示技术防撕裂。

ROG幻16翻转版采用360°两段式转轴设计解锁四种全能使用模式，还支持杜比视界HDR和杜比全景声沉浸式音频，配合多种模式内容创作、影音娱乐的视听体验同步提升。

配置方面，ROG幻16翻转版搭载8核心16线程的AMD锐龙9 6900HS，最高支持2x32GB DDR5内存及至高2x2TB(可组合Raid 0)存储;显卡为125W的RTX3070Ti笔记本电脑GPU，支持“双显三模”显卡切换，轻松应对不同使用场景。为了进一步提升性能，幻16翻转版还支持无损连接ROG XG Mobile显卡拓展坞。拓展坞还提供丰富且专业的周边设备接口，让幻16翻转版拓展应用得到全面延伸。

在散热上，ROG幻16翻转版采用了冰川散热3.0，突破性的3风扇5热管新架构设计，配合拥有330个薄至0.1mm的冰翼鳍片、总散热器表面积达到110902mm2，让幻16翻转版性能强悍且持久。值得一提的是，幻16翻转版还支持智能降噪技术，可以保证体验环境的安静。