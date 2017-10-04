谷歌Pixelbook笔电更多配置确认/Clips首曝

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【天极网笔记本频道】谷歌将于美国当地时间10月4日举办新品发布会，除了发布Pixel 2和Pixel 2 XL两款手机之外，谷歌还将发布一款变形本Pixelbook。现在外媒9to5Google披露了更多有关于Pixelbook的情报，同时还透露了一款名为Google Clips的新品。
首先需要注意的是，Pixelbook这款产品实际上是谷歌的第三代Chrome OS笔记本，不过现在谷歌将品牌名统一为了Pixel。据悉Pixelbook是一款变形本，而且配备了一支无延迟手写笔。
最新的情报指出，这款笔记本配备了12.3英寸显示屏，搭载Intel Core i5处理器，但时钟频率还不清楚是多少。另外结合先前披露的情报，Pixelbook将提供128GB，256GB以及512GB三种规格，9to5Google的消息源确认了这一报道。售价方面，据悉这三个版本对应的售价分别为1199美元，1399美元以及1749美元。
至于Google Clip，9to5Google表示该产品在库存数据库中所属分类为电脑配件，究竟它作何用途还有待谷歌揭晓。
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