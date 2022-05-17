i9-12950HX+RTX 3070Ti枪神6 Plus超竞版预约开启 体验战力天花板

作者：夏初

【天极网笔记本频道】战力天花板来了!ROG枪神6超竞版携顶尖配置强势来袭，5月17日晚10点正式开启预约!毫无疑问，枪神6 Plus超竞版将成为一众骨灰级游戏玩家的“梦中情机”，至高i9-12950HX+RTX 3080Ti的核心配置可谓是顶上加顶。目前ROG枪神6 Plus超竞版RTX 3070Ti版本电商预约页面上线，顶级游戏玩家们可以马上预约了。

功耗拉满保证性能完全释放，枪神6 Plus超竞版最大的亮点正是对功耗的提升。满血释放的RTX 3080Ti带来了高达175W的功耗，即便是双烤时也能保持在65W+175W(手动模式下)的高阈值运行，这也达到了2022年游戏体显卡性能的天花板，史上性能最强的游戏本。

枪神6 Plus超竞版同样也支持“双显三模”显卡切换，用户可以按照自己的需求调整性能调度。在进行大型游戏或者高负载图形、视频处理任务时开启显卡直连，有助于提升画面帧数，更加流畅;当外出或者轻办公、娱乐时，混合模式、核显模式又能降低风噪、保持低耗，带来安静的环境和更长的续航。

英特尔今日发布的第12代酷睿HX处理器也是本次枪神6 Plus超竞版的算力倚靠。全新第12代酷睿HX系列处理器基础功耗为55W，拥有最高8P+8E/24线程的规格，甚至可以比肩12代酷睿桌面处理器，几乎可以称得上是“移动的台式机”了。i9-12950HX以媲美台式机级别的技术进行移动封装，其CPU和芯片组采用独立封装，因此规格参数方面也更加接近台式机。此外，HX处理器拥有对于更大内存和I/O的支持、更强的连接性以及未锁可超频特性，可拥有比酷睿i9-12900HK更为强悍的性能，不仅能够满足玩家极致游戏体验的需求，还可以为CAD、动画、视觉特效等专业用户提供出色且稳定的生产力。

如果说今年有哪一台笔记本可以与台式机相媲美，我一定会把这一票投给枪神6 Plus超竞版。不仅仅是至高i9-12950HX+RTX 3080Ti的强悍配置，屏幕素质也已经超过了不少自己搭配的显示器。枪神6 Plus超竞版搭载一块17.3英寸2.5K分辨率的240Hz赛事级电竞屏，响应时间仅3ms。支持100% PCI-P3色域，同时还支持Dolby Vision以及Adaptive Sync技术，让音画效果变得更为极致，流畅且丝滑。用户无论是玩游戏还是进行其他影音娱乐，在画质、音质方面的感受将尤为突出。

此外，枪神6 Plus超竞版在散热架构上进行了大胆的升级，冰川散热架构2.0增强版让枪神6 Plus超竞版能够无惧高功耗，双新一代暴力熊定制液金+真空腔均热板力求打造最强的超频散热系统。运用相变散热原理的均热板相比于热管带来更大的散热面积，能够迅速将中心热点的热量导出，再通过风扇将热量散出去。可以说，枪神6 Plus超竞版的这套散热系统是目前市面上最为顶级的消费级散热系统之一。

我们最后来聊聊外观。一直以来，ROG家族的设计语言在各款产品上都有体现，例如A面梯形切口、斜分割设计，以及标志性的“信仰之眼”logo。本次枪神6 Plus超竞版同样延续了ROG的设计美学，同时加持隐形油墨，形成了不同以往的全新外观。经典钥石设计同样也能为用户提供专属设置空间，更好地保护玩家的隐私。经典的可替换信仰徽章也为颜值增加了更多的“可自定义”属性，半透明机身工业风格强烈，质感十足。在神光同步的加持下，一台枪神6 Plus超竞版就能满足用户的沉浸式电竞体验。

ROG枪神6Plus超竞版RTX 3070Ti版本于5月17日晚10点正式开启预约!为了信仰，冲!

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