12代i9加持的便携水冷本与A730独显核能本 机械师多款新品发布

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】5月17日，机械师召开主题为“解锁次元自由”的2022夏季新品发布会。本场发布会共分为电竞主次元、进阶次元、革新次元及潮酷次元四大板块，带来了笔记本、台式机、显示器、键鼠外设等多款产品。

机械师星辰17便携式水冷游戏本

游戏本采用水冷散热不仅可以保证稳定高性能，同时还可以解决玩家抱怨的风扇噪音过稿等痛点。据介绍，水冷风冷双散热的星辰17水冷版在水冷超静音模式下，整机噪音仅有40dB;在水冷超性能模式下，CPU功耗可达到120W，兼顾高性能与安静使用环境。

配置方面，星辰17水冷版搭载酷睿i9-12900H，显卡最高可选RTX 3080Ti。其中，3070Ti版配备16GB内存、512GB PCIe 4.0 SSD，售价为13999元;RTX 3080Ti版配备32GB DDR5、1TB PCIe 4.0 SSD，售价19999元。

一同发布的星辰16可选2K+或FHD+屏幕分辨率，搭载酷睿i9-12900H处理器，显卡可选RTX 3060、RTX 3050Ti和RTX 3050，存储均为16GB 3200MHz+512GB SSD。

机械师曙光16

机械师曙光16率先搭载了英特尔锐炫A730独显，拥有24个Xe内核和24个光追处理单元，频率1.1GHz，显存12GB，最高功耗可达120W，支持独显直连、混合模式;处理器+显卡总功耗高达170W。同时处理器方面，最高可选酷睿i9-12900H，最高睿频达5.0GHz。

在今年3月份，英特尔揭晓了锐炫独显的领先特性，不仅是全新Xe HPG微架构，显卡还支持光追单元、首次实现AV1编码的硬件加速、内置AI引擎、支持英特尔Deep Link技术。所以，锐炫A系列显卡能够带来游戏及内容创作体验的升级，这对于机械师曙光16满足更宽泛的用户需求，覆盖更多使用场景大有帮助。

外观方面，机械师曙光16采用了铝合金材质机身，拥有炫酷灯效和设计加持，独特的象限开机键、十字灯带、阵列布局等，未来科技感十足。同时该机其掌托处支持无线充电，配备有数字小键盘、标准尺寸方向键的四区RGB背光全尺寸键盘，可以与外设同步，带来更协调、炫酷光效。

其他配置方面，机械师曙光16采用2.5K分辨率、165Hz高刷、100%sRGB色域的16英寸微边框电竞屏，支持10bit色深以及HDR、DC调光。另外，该机搭载16GB DDR5内存、512GB PCIe 4.0 SSD。

另外，机械师曙光16重构整个开发流程――联手京东，创新引入C2M智造模式，并与京东合作首发。京东供应链开放平台解决方案总监金铎也在发布会上讲述了机械师曙光16背后的故事：京东C2M智造模式，是一种需求先行的产品开发模式，开发与设计都建立在预先与用户深度的沟通之上，实现了市场-用户-需求-产品精准匹配，最终呈现更懂消费者的成果。

i7-12700H+A730M版机械师曙光16已在机械师京东自营旗舰店上架，首发价7499元。酷睿i9-12900H版将在晚些时候上架。

机械师F117-X III双水冷电竞主机

机械师F117-X III电竞主机的CPU、GPU均采用了水冷散热，可以释放更强劲性能。配置方面，拥有全核加速频率达5.2GHz的酷睿i9-12900KS处理器、24GB显存的RTX 3090Ti，提供支持RGB的64GB-6000MHz高频内存，以及1TB PCIe 4.0 SSD+4TB HDD存储组合，配备Z690主板+1000W金牌电源。机械师F117-X III上市价39999元，京东首发价35999元。

机械师天穹电竞显示器

机械师天穹电竞显示器拥有34英寸WQHD超清IPS带鱼屏，带来更大的显示面积，支持98% DCI-P3广色域、165Hz刷新率，在游戏及内容创作场景下都有不错表现。同时，产品还支持PBP/PIP分屏操作，在多任务场景下提升使用效率。机械师【天穹】电竞显示器售价为2599，京东首发价2299元。

不仅是游戏PC，面向创意设计用户、商务用户，机械师也带来了多款新品。

机械师创物者X14

机械师创物者X14外观更为简洁优雅，厚度17.8mm，重量约1.5kg。屏幕采用零界“无边”设计风格，甚至摄像头也做到了全面屏下，更具一体性观感。创物者X14采用分辨率为2560×1600、屏占比达到95%、16:10屏幕比例的14英寸全面屏 ，支持100% sRGB色域、90Hz刷新率、DC调光、硬件级低蓝光。配合英特尔标压处理器、独显等硬件加持，保证创意设计效率，以及所见即所得的显示效果。

机械师创物者X14还配备双雷电接口，光环电源键集成了指纹识别，65Wh大电池支持PD快充，产品将于7月正式上市。

机械师创物者S商务办公主机

机械师创物者S商务办公主机采用9L小机箱设计，更容易部署在桌面，节省空间占用，保证办公环境整洁。另外，小巧机身同样拥有丰富接口及可扩展性，满足不同需求用户后续升级扩容需求。配置方面，本次机械师带来了四种规格，均搭载12代酷睿处理器，拥有8GB内存、512GB存储，售价2399元起。

机械师还带来了KT68机械键盘、头戴式电竞耳机GH703W、真无线蓝牙耳机TH600以及HG510W双模手柄等产品。

KT68机械键盘的外观十分炫酷，采用了半透明材质设计，拥有“回到未来”“灵感未来”“波普茶茶”三款配色，更加个性、与众不同。键帽为PBT原厂球帽，采用二色PBT容易+热升华技术，轴体则选用“黑竞轴V2”，兼具灵敏触感和打字机般复古手感。键盘还拥有旋钮及侧滚轮，支持快速返回桌面、静音等快捷操作。同时智能版KT68机械键盘还配备了一块LED点阵屏，支持自定义动画、时间闹钟、硬件监控以及久坐提醒。

KT68机械键盘全网同步上市，潮酷版499元，智能版将于8月上线。

机械师TH600蓝牙电竞耳机支持零感延迟，半入耳ENC降噪，配合脉冲潮汐灯效，体验更具沉浸感。

机械师GH703W无线头戴耳机支持蓝牙5.3，25天长续航，拥有更低的延迟和更强的氛围感，预计6月上市。

机械师HG510W双模手柄采用人体工学握感设计，支持蓝牙无线连接，附加自定义肩键，适配PC/Switch多平台。

写在最后

本次新品发布会，机械师不仅带来了我们很熟悉的游戏本、电竞主机，并持续在外设领域发力，同时在面向创意设计、办公人群的赛道上也进行了布局，有机身更小巧的创作本、商务办公主机。这对于机械师而言或许是一次新的尝试，也是PC厂商需要向着多元化发展必须迈出的一步。毕竟随着用户场景的改变，即使是游戏玩家身上也往往兼顾着“内容创作人群”的标签，而越来越多的职场新势力，还挂念着游戏战场，这种复杂的用户需求，势必需要厂商有更完善的产品线去满足。

因此，未来机械师在产品生态布局上，或许还会带来更多惊喜，就让我们拭目以待吧。