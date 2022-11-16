华为终端商用启动“同路者”体验官招募活动，三大专项助力中小企业成长

【天极网笔记本频道】数字技术浪潮正以“变局者”的姿态，给全世界带来巨大变化，数字化转型已成为每个企业首要且不可回避的命题，但对中小企业而言，成本高、试错能力弱等都是转型过程中难以跨越的障碍。因此，如何解决“数字化”过程中所面临的“痛点”，是各大行业及企业目前最迫切的愿望。

2022年上半年，华为终端正式宣布全面进军商用领域，将全面覆盖消费领域和商用领域两大模块。8月15日，华为终端商用正式发布了包括笔记本、台式机、显示器、平板和打印机等在内的多款商用新品，依托硬件和软件两大生态，重点为政府和教育、医疗、制造、交通、金融、能源等六大行业提供商用办公解决方案。与此同时，华为终端商用还带来了“同路者计划”，以产品和服务赋能中小企业稳健发展，以技术专家和专项培训助力中小企业面对多变的市场环境。

11月16日，为更进一步推动“同路者计划”扶持政策惠及更多中小企业，华为终端商用宣布正式启动同路者计划体验官招募活动，招募时间为2022年11月16日-12月18日。作为“同路者”，华为将从中小企业当下所面临的实际困境出发，通过产品定制、无忧交付、企业服务三大专项帮扶政策，为中小企业带来更为切实的帮扶举措，同时借助于华为终端商用产品的三大核心DNA，充分展现华为商用办公终端设备在智慧会议、远程办公、高效办公、办公管理等方面的技术优势，从而进一步提升中小企业用户的办公体验与效率，为整个商用终端行业创造新增量，注入新活性。中小企业主可通过关注“华为商用终端”公众号，回复“同路者计划“参与招募活动。

产品定制，完整场景覆盖，满足每种需求

根据不同的企业需求，华为终端推出了7大系列产品覆盖PC、平板、智慧屏、穿戴、显示器、打印机等多类商用产品，在终端商用产品全场景道路上更进一步。

这7大系列产品还具备全场景互联能力、多人协作等智慧特性，譬如台式机擎云B730、B530可与其他设备拖拽在一起组合成“超级终端”，实现能力互助、资源共享;打印机PixLab B5，与华为手机一碰就能轻松打印课件......华为终端商用以“智慧”的DNA直击企业数字化经营的痛点，带来全场景智慧办公的新体验。同时在此基础上华为终端商用支持开机Logo、预装软件、账户密码等七类需求定制，满足客户个性化需求，支持OTA升级定制项、免开箱、免刷机，降低企业运维成本。

无忧交付，切实让利于企业

企业数字化转型是一项系统工程，不仅需要加大研发投入、人才储备，还要全面升级各生产环节基础设施，然而中小企业与大型企业相比融资较为困难，在生存压力下中小企业多存在成本顾虑。

一是转型技术成本、试错成本高。企业自身“造血”机能偏弱，外部“输血”机制滞后，企业在难以利用资金杠杆和借助专项扶持的基础上，靠企业自身的资本投入几乎难以为继。二是资源投入不足，中小企业在网络、设备、信息系统等资源配置方面投入对比大型企业资源投入相对不足。

作为“同路者”，华为给中小企业带来了专属优惠：提供10台可订的低采购门槛;中小企业用户自主下单可实现1周交付，大大缩短采购周期;并配备专属1V1采购管家服务，从而最大程度上降低了中小企业的采购门槛，减少了企业的采购负担，避免了不必要的采购流程，从采购层面上为中小企业排忧解难。

优质服务与维保，放心使用无后顾之忧

除此之外，华为终端商用还将提供高标准的专属服务。比如专家上门、延长保修、远程专家、意外保护等，全方位助力企业。在多重优质精心服务方案的加持下，将彻底解决企业在数字化转型过程中的焦虑，使其没有后顾之忧。

总体来说，华为终端商用将为商业客户提供更好的设计工艺、更智慧的使用体验、更可靠的产品质量和值得信赖的服务，并竭力成为中小企业发展路上可信赖的智慧伙伴，以同心同路、共创共赢为出发点，助力中小企业成功穿越数字化转型“深水区”。

最后，华为终端商用官方将抽取3名幸运体验官，有机会作为嘉宾与业界专家一起面对面，探讨企业发展之道!