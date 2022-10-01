30周年纪念！联想海外上架ThinkPad X1 Carbon 30周年纪念版

作者：夏初

【天极网笔记本频道】10月1日消息，联想在海外官网上架了ThinkPad X1 Carbon 30周年纪念版 ，售价4169美元，约合人民币29666元。

ThinkPad在10月迎来成立30周年纪念，联想特别推出限量版ThinkPad X1 Carbon 30周年纪念版笔记本电脑来纪念这一时刻。特别版采用红、绿、蓝 (RGB)配色的经典ThinkPad徽标。在键盘左下角刻有30周年纪念版蚀刻标记，此外，右铰链盖上还刻有纪念序列号，从0001开始，每台30周年纪念版ThinkPad X1 Carbon都将是独一无二的。

此外，为了进一步庆祝周年活动，联想还为30周年纪念版设计了特别的包装。这款包装由可快速再生的竹甘蔗纤维制成，100%可堆肥，而且外部还设计了一个特殊标记的纸带。用户可以在包装内部看到经典的RGB配色ThinkPad传单和ThinkPad X1徽标贴纸。然而，最重要的是RGB TrackPoint(小红点)替换包――用户可以根据自己的喜好更换喜欢的配色。

联想海外官网显示， 30 周年纪念版 ThinkPad X1 Carbon搭载i7-1270P vPro处理器，采用 32GB LPDDR5-5200内存+1TB SSD的存储组合，屏幕为14英寸2400p OLED 屏，拥有100% DCI-P3色域，亮度达到500nits。



25周年纪念版 ThinkPad

这并非是联想首次推出ThinkPad周年纪念版，联想通常每五年会推出一款周年纪念版ThinkPad。2017年联想推出了ThinkPad品牌历史上第4款纪念机型――ThinkPad 25周年纪念版。这代纪念版复刻了七行键盘、蓝色回车键、小红点+三键组合设计、RGB三原色的彩色ThinkPad logo等多个传统经典元素。其中七行键盘的布局在保证手感的基础上还增加了背光功能。同时，ThinkPad 25纪念机型还再现了经典键帽的“对称弧”下沉式设计，并搭配不同手感的三种小红点键帽。