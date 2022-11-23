从小透明到搅局者，ARM PC要翻身？软件、生态才是关键！

【天极网笔记本频道】随着高通在2022骁龙峰会上正式公布新一代PC ARM芯片内核名称为“Oryon”，ARM PC再次成为人们关注的焦点，而上一次还是苹果发布M系列芯片时。ARM在消费者的认知中，通常都是手机或者跨界平板的处理器架构，怎么如今渐有与X86架构争宠之势？

首先想要完全解释这个问题就要厘清ARM和X86本质上的区别，虽然两者都是处理器架构，但是在指令集方面却有着巨大差异。X86通常被称为复杂指令集，那么ARM自然就是精简指令集。从字面意思上就能看出，X86在指令集方面更加复杂，处理器能力更强，性能更高，对应的功耗也会更高。

对于需要强大性能且不在乎功耗的PC而言，X86指令集能够提供强大的性能、更加全面的指令集以及复杂的电路设计，可以实现更高工作效率，几乎就是强大和全面的代名词。ARM架构则刚好反之，移动端设备异常关注功耗问题，X86“高大全”的特性显然不适合移动端设备，毕竟谁也不想自己的手机三分钟就没电对吧。

ARM就是精简指令集，通常提供常用的指令集，而复杂功能则是通过多个指令组合的方式来实现，所以就效率而言要低于X86，但是功耗方面表现十分出色，并且成本也要比X86架构更低。

举个简单的例子，如果是通过X86对机器人下达指令开车送自己去目的地，那么只需要对机器人说：开车送我去XX地。如果通过ARM对机器人下达同样的指令，那么就拆分步骤：1.打开车门，2.放开手刹，3.启动汽车，4.去往目的地点…….等等好几个步骤。

但随着ARM架构的不断发展，ARM芯片在性能上已经拥有和基于X86架构的i5、i7掰掰手腕的实力，同时在功耗方面有着得天独厚的优势。尤其是在对功耗表现更加看重的笔记本市场，能够明显看出低功耗是所有笔记本都在追求的共同目标。

从目前主流的笔记本处理器中也能发现，英特尔和AMD都不会将桌面级处理器直接塞进笔记本中，而是会有专用移动端处理器，甚至低压处理器还是特挑体质，其中最重要的原因就是能效比。可即使如此，大多笔记本实际使用时长也仅有四五个小时。

功耗，恰恰就是ARM架构处理器与生俱来的优势。2020年11月11日，苹果在新品发布会上发布基于ARM架构的自研芯片M1，凭借出色的性能以及优秀的能效比刷新了消费者对于ARM处理器的印象。

苹果利用精简指令集的特点和优势，不计成本地堆料，硬是塞进160亿的晶体管数量，使用4颗性能核与4颗能效核的规格，支持8解码8发射、630ROB，而同期AMD Zen 3架构处理器的解码宽度只有4，ROB也仅有256。

最关键的是，得益于ARM架构低功耗的特点，搭载M1芯片的苹果MacBook系列笔记本电脑，电池续航达到了惊人的20小时，相比搭载X86架构处理器的笔记本有着成倍提升。同时M1集成的8核心GPU甚至超过X86架构英特尔的集显，堪称移动端最强集成显卡。

早在2012年，微软就推出过Windows RT系统，运行在搭载ARM芯片的Surface上，但由于原生软件生态的缺失，毕竟Windows上的应用都是基于X86架构开发，极度影响用户使用体验，这也导致微软在ARM上的首次落败。

可苹果M系芯片的横空出世让众多厂商又看到了ARM架构处理器的未来，纷纷开始布局ARM PC市场。高通也不例外，毕竟ARM架构芯片可是高通的看家本领。在苹果之前，高通就没少掺和PC上的事，可惜并没有带来特别好的效果。

但高通并没有放弃，而是学习苹果“打不过就加入”的做法，收购由苹果首席架构师创建的Nuvia公司，这家公司此前展示过自研架构芯片Phoenix，基于ARM打造并且相较AMD Zen 2架构芯片性能提升50%，功耗反而降低67%。也正是这颗芯片，让高通有了在PC领域一战的实力。

最近有分析师表示，到2026年，ARM架构处理器将抢占30%的PC市场份额。但是这30%的份额中，有很大概率是苹果所带来的。其中很重要的一部分原因就是软件、生态。微软在ARM上的第一次尝试就是因为软件生态问题才遗憾退场，而苹果则是凭借一直以来的自研软硬件生态打破次元墙，实现生态闭环。

在M1刚刚推出之际，也有不少网友质疑，微软都没成功的事，苹果真的可以吗？两年过去，苹果用生态证明，M系列芯片不仅可以，甚至已经成为行业标准。如今统一架构的苹果可以在Mac上运行iPhone和iPad上的应用，也能在iPad和iPhone上实现轻办公，极大提升效率，尤其是手握苹果全家桶的用户，能够更为明显地体会其中优势。

得益于苹果本身就已经十分成功的苹果生态，在ARM架构原生应用已经非常充足的前提下，M系列芯片的诞生就显得顺理成章，这也是苹果布局已久的一次长期战略。而高通想要凭借Oryon在PC领域取得一定成就，软件生态是首要考虑的问题。

不过软件生态问题也不是高通一家公司就能解决的问题，这也是为什么许多第三方OS例如旗鱼系统、阿里YunOS会带安卓虚拟机的根本原因，没有软件生态意味着空有锅而没有米。但想要解决这个问题，就要看软件开发者们的心情了。

ARM PC从一定程度来讲，应该说是移动端PC的未来，但不是整个PC市场的未来，并且还有着不小的生态门槛。我丝毫不怀疑未来ARM在移动设备上的潜力，但在没有解决生态问题之前，苹果一家独大的趋势将会继续延续。而在桌面级PC上，X86依然会成为无可替代的架构。