酷睿i7+RTX 3050Ti 高颜值华硕天选游戏本抄底价到手仅需5999元

作者：景博健

【天极网笔记本频道】华硕天选系列游戏本凭借着二次元的设计风格和出色的性价比深受广大游戏玩家的喜爱，最近华硕天选2游戏本开启了新一轮特惠活动，酷睿i7-11800H+RTX 3050Ti的组合仅需5999元即可到手，可以说是抄底真香价了，它将于4月11日0点开启预售，感兴趣的小伙伴千万不要错过。

华硕天选2游戏本在外观上融合了机甲风和二次元潮玩风格，青色的A面搭配上四角的“铆钉”进行点缀，辨识度超高，并且B面和C面都采用了白色面板，更加清新，彰显出青春和活力，非常贴合年轻用户的审美，同时底部的蜂巢散热孔则更具魔幻机甲的质感，颜值这块拿捏的死死的。而且作为一款游戏本，它的机身重量只有2KG左右，在同类产品中属于“轻量级”，外出携带时的负担不会很大。

华硕天选2游戏本配备了一块15.6 英寸的FHD IPS电竞屏，屏幕刷新率为144Hz，支持 Adaptive Sync防撕裂技术，让游戏画面得到清晰、流畅、无撕裂的呈现，而且它还支持DC调光，无频闪更加护眼。

硬件配置上，华硕天选2游戏本搭载了英特尔酷睿i7-11800H处理器，它采用8核心16线程的设计，主频达2.3GHz，最高加速睿频4.6GHz、三级缓存24MB，搭配上RTX 3050Ti独显，轻松满足我们日常办公、影音娱乐、游戏电竞、设计剪辑等用机需求。而且RTX 3050Ti还支持实时光线追踪以及DLSS 2.0技术，可有效提升游戏画质和帧率表现，配合华硕天选TX Boost 超频引擎可以带来更加强大的显示性能释放。

华硕天选2游戏本配备16GB双通道高速内存和M.2 SSD固态硬盘，在游戏加载和场景变换时速度更快，并且内存最高支持升级至64GB，还预留了M.2接口，玩家可自行进行升级和扩展。

为了保障性能的持续释放，华硕天选2游戏本采用了冰川散热系统，配备双风扇+三热管+三出风口，双绝尘风扇升级为83叶片，0.1mm散热鳍片带来更大散热面积，风量更大，有效提升散热效率。华硕天选2游戏本支持降噪、性能、增强三种模式，可以针对不同使用需求进行调节。

接口方面，华硕天选2游戏本配备1个USB 3.2 Type-C接口(支持 DP1.4)、3个USB 3.2接口、1个千兆网口、1个HDMI 2.0接口以及1个3.5mm音频接口，满足用户外接及传输需求。此外，华硕天选2游戏本还支持Wi-Fi 6高速网络，带来更加高速流畅的网络体验。

华硕天选2游戏本将于4月11日0点正式开启预售，仅需5999元即可带回家，如果你想购买一台颜值高、性价比出众的游戏本，那么不要犹豫了，赶快抄底预定一波吧。

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