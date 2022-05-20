618Ç°Õ½ÓÅ»ÝÏÈµ½ ÂúÑª3060Ä§°ÔÐÂÈñ&»Ã16µÍÖÁ8999ÔªÆð

¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿°´ÕÕÍùÄêµÄ¹ßÀý£¬618Ç°Ò»¸öÔÂ¾ÍÒÑ¾À´µ½ÁËÔ¤ÈÈÆÚ¡£ÇÀÔÚ618´ó´ÙµÄ¿ªÍ·´ò¸öÇ°Õ½£¬5ÔÂ20ÈÕ£¬ROG 2022ÄêÁ½¿î±¬¿î»úÐÍÂÊÏÈ¿ªÆôÔ¤ÊÛ¡£×¨Òµµç¾ºÓÎÏ·±¾Ä§°ÔÐÂÈñÒÔ¼°¸ßÐÔÄÜÄÜÈ«ÄÜ±¾»Ã16ÓÀ´ÖØ°õÓÅ»Ý£¬¸Ï¿ìÀ´ÇÀ¹º°É!
ROGÄ§°ÔÐÂÈñ2022Ô¤ÊÛ¼Û¸ñ8999Ôª£¬Ö§³Ö°×ÌõÈýÆÚ·ÖÆÚ£¬ÓÃ»§É¹µ¥¼´¿É·µ100E¿¨;ROG´óÆÁÈ«ÄÜ±¾»Ã16 2022½öÊÛ9999Ôª£¬Í¬ÑùÖ§³Ö°×ÌõÈýÆÚ·ÖÆÚÒÔ¼°É¹µ¥·µ100E¿¨¡£
ÇÀ¹ºÁ´½Ó£º
»Ã16 2022£ºhttps://item.jd.com/100018322085.html
ROGÄ§°ÔÐÂÈñ2022£ºhttps://item.jd.com/100032980136.html
ROG »Ã16 2022
»ÃÏµÁÐÊÇ½üÄêÀ´¹ãÊÜÏû·ÑÕß»¶ÓµÄÈ«ÄÜ±¾ÏµÁÐ£¬Ö÷´òÒ»±¾¶àÄÜ¡¢Ò»±¾È«ÄÜ£¬¼¸ºõÊÊºÏËùÓÐÓÃ»§ÈºÌå¡£Õâ¿î±Ê¼Ç±¾ÔÚÑÕÖµ·½Ãæ¼æÈÝÐÔÍ»³ö£¬ÎÞÂÛÊÇÔÚ°ì¹«³¡¾°»¹ÊÇÔÚÐÝÏÐÓéÀÖ³¡¾°£¬ÄÜ¹»ÍêÃÀÈÚÈë²»Í¬µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£ROG»Ã16ÑÓÐøÁË»ÃÏµÁÐµÄÇá±¡¡¢ÄÚÁ²µÄÉè¼Æ·ç¸ñ£¬ÆÁÄ»Éý¼¶³ÉROGÐÇÔÆÆÁ£¬16:10µÄ»Æ½ð±ÈÀý£¬ËÄÃæÎ¢±ß¿òµÄÉè¼ÆÈÃÆäÓµÓÐ¸ß´ï94%µÄ³¬¸ßÆÁÕ¼±È£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü¼Ó³Á½þµÄÊÓÒ°ÏíÊÜ¡£
2.5KÆÁÄ»·Ö±æÂÊ£¬Ö§³Ö165Hz¸ßË¢ÐÂÂÊÒÔ¼°3ms¼²ËÙÏìÓ¦Ê±¼ä£¬ÔÚAdaptive-Sync¼¼ÊõµÄ¼Ó³ÖÏÂÄÜ¹»ÓÐÐ§Ïû³ýÓÎÏ·Ê±»ÃæËºÁÑ¿¨¶ÙµÈÏÖÏó¡£Õâ¿éÆÁÄ»ÄÜ¹»¸²¸Ç×¨Òµ¼¶µÄ100% DCI-P3É«Óò²¢Í¨¹ýPantoneÉ«²ÊÈÏÖ¤£¬±£Ö¤ÆÁÄ»É«²ÊÏ¸Äå×¼È·£¬¿ÉÒÔÂú×ãÉè¼ÆÊ¦¡¢µ÷É«Ê¦µÈ×¨ÒµÐèÇó¡£500 nitsµÄ·åÖµÆÁÄ»ÁÁ¶ÈÄÜ¹»ÔÚÇ¿¹â»·¾³ÏÂ±£³ÖÆÁÄ»ÇåÎúÏÔÊ¾¡£Õâ¿éÐÇÔÆÆÁ»¹Í¨¹ýÁËÀ³ÒðT¨¹VµÍÀ¶¹âÈÏÖ¤£¬ÓÃ»§Ê¹ÓÃ¸ü°²ÐÄ¡£
ºËÐÄÅäÖÃ·½Ãæ£¬»Ã16´îÔØÁËÓ¢ÌØ¶ûµÚ12´úi7-12700H´¦ÀíÆ÷+Ó¢Î°´ïRTX 3060µÄ×éºÏ£¬´îÅäÉÏDDR5 4800MHzÄÚ´æºÍPCIe 4.0 SSD£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Ê¹ÓÃ¡¢×¨Òµ´´×÷»òÊÇÓÎÏ·¾º¼¼¶¼ÄÜ¸ã¶¨¡£Í¬ÑùÖ§³ÖË«ÏÔÈýÄ£ÏÔ¿¨ÇÐ»»£¬ÈÕ³£¿ÉÊ¹ÓÃ»ìºÏÊä³öÄ£Ê½£¬ÐèÒª½øÐÐ´óÐÍäÖÈ¾ÈÎÎñ»òÍæ´óÐÍÓÎÏ·Ê±¿ÉÊ¹ÓÃ¶ÀÏÔÊä³öÄ£Ê½ÊÍ·Å×îÇ¿ÐÔÄÜ£¬¶øÍâ³öÊ¹ÓÃÊ±Ôò¿ÉÊ¹ÓÃ¼¯ÏÔÄ£Ê½¡£
À©Õ¹ÐÔ·½Ãæ£¬»Ã16ÓµÓÐ×Å·Ç³£·á¸»µÄ½Ó¿Ú£¬°üÀ¨HDMI 2.0b¡¢RJ45Íø¿Ú¡¢2¸öUSB3.2 Gen2 Type-A¡¢À×µç4¡¢USB3.2 Gen2 Type-C¡¢3.5mmÒôÆµ½Ó¿ÚÒÔ¼°MicroSD¶Á¿¨Æ÷µÈ£¬ÍêÈ«¿ÉÒÔÂú×ãÈÕ³£µÄÍâ½ÓÓëÀ©Õ¹ÐèÇó¡£
ROGÄ§°ÔÐÂÈñ2022
Èç¹ûÓÃ»§Çàíù³¬Ç¿Ó²ºËÊµÁ¦£¬ROGÄ§°ÔÐÂÈñ2022µ±ÈÊ²»ÈÃ¡£¸ßÄÜÓÎÏ·±¾ROGÄ§°ÔÐÂÈñ2022´îÔØÁËÈ«ÐÂÒ»´úAMDÈñÁú9 6900HX´¦ÀíÆ÷£¬8ºËÐÄ16Ïß³Ì¹æ¸ñ£¬90W³ÖÐø¹¦ºÄÊÍ·Å£¬¼«´óÌáÉýÁËROGÄ§°ÔÐÂÈñ2022µÄÐÔÄÜÉÏÏÞ¡£140WÂú¹¦ºÄµÄRTX 3060£¬ÄÜ¹»ÇáËÉ¼ÝÔ¦Ä¿Ç°Ö÷Á÷µÄ3A´ó×÷¡£Õâ¿îµç¾º±¾»¹Åä±¸ÁËË«Í¨µÀDDR5¸ßÆµÄÚ´æ£¬ÔÚÒ»Ð©ÓÎÏ·³¡¾°¡¢¸ß¸ºÔØÍ¼ÐÎ´¦Àí³¡¾°ÖÐÍ¬ÑùÓÅÊÆÃ÷ÏÔ¡£
´ËÍâ£¬ROGÄ§°ÔÐÂÈñ2022Ò²Ö§³ÖË«ÏÔÈýÄ£ÏÔ¿¨ÇÐ»»£¬½øÒ»²½ÌáÉý¶à³¡¾°Ó¦¶ÔÄÜÁ¦¡£Ìá¹©¶ÀÏÔÄ£Ê½¡¢»ìºÏÄ£Ê½¼°¼¯ÏÔÄ£Ê½ÈýÖÖÏÔÊ¾Êä³öÄ£Ê½£¬¶ÀÏÔÄ£Ê½ÈÃÏÔ¿¨Ö±½ÓÊä³ö£¬ÌáÉýÓÎÏ·Ö¡ÂÊ±íÏÖ;¼¯ÏÔÄ£Ê½ÑÓ³¤Ðøº½Ê±¼ä£¬ÊÊºÏ²»²åµçÊ¹ÓÃ£¬µ¥¶ÀÊ¹ÓÃÈñÁú9 6900HX´¦ÀíÆ÷Ò²ÒÀ¾ÉÄÜÂú×ãÉú²úÁ¦ÐèÇó¡£
ROGÄ§°ÔÐÂÈñ2022´îÔØ2.5K IPSÆÁÄ»£¬165Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬ÏÔÊ¾»ÃæÏ¸ÄåÓÖÁ÷³©£¬FPSÓÎÏ·Íæ¼Ò±Ø±¸¡£Í¬Ê±£¬Õâ¿éÆÁÄ»ÓµÓÐ100% µÄDCI-P3¹ãÉ«Óò£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÊÓ½ç£¬ÄÜ´øÀ´¸üºÃÊÓ¾õ³å»÷Á¦£¬Ãæ¶ÔÉú²úÁ¦ÐèÇó¸ü¼ÓÓÎÈÐÓÐÓà¡£
ROGÄ§°ÔÐÂÈñ2022²ÉÓÃ±ù´¨É¢ÈÈ¼Ü¹¹2.0£¬ÓµÓÐË«·çÉÈÁùÈÈ¹ÜËÄ³ö·ç¿ÚÉè¼Æ£¬³ä·ÖÉ¢ÈÈ²¢±£³ÖµÍÔëÒô¡£Smart AmpË«ÑïÉùÆ÷Ö§³Ö¶Å±ÈÈ«¾°Éù¼¼Êõ£¬Ö§³ÖAIË«Ïò½µÔë;´ËÍâ£¬ROGÄ§°ÔÐÂÈñ2022ÓµÓÐ90Wh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬Ö§³Ö100W¿ì³ä£¬Í¬Ê±Ö§³ÖWiFi 6E£¬¸÷¸ö·½ÃæµÄÊµÁ¦¶¼×ã¹»ÓÅÐã¡£
³ýÁËÉÏÊöµÄÁ½¿îROG±¬¿î²úÆ·Íâ£¬ÒÔÏÂROG±Ê¼Ç±¾Í¬ÑùÔÚ20ºÅ0µã¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬ÆäÖÐROG»Ã14(6800HS+RX6700S)ÐÇ¿Õ°×°æ±¾11499Ôª£¬¾µä°×°æ±¾10499Ôª£¬¾µä»Ò°æ±¾9999Ôª¡£ROG»Ã13 2022¿î£¬ÅäÖÃR7-6800HSµÄ¼¯ÏÔ°æ±¾½öÐè7999Ôª£¬ÇÒ¾ùÏíÊÜ°×Ìõ3ÆÚÃâÏ¢!
ROG»Ã14(ÐÇ¿Õ°×):
https://item.jd.com/100032980146.html
ROG»Ã14(¾µä°×)£º
https://item.jd.com/100018561255.html
ROG»Ã14(¾µä»Ò)£º
https://item.jd.com/100033393428.html
ROG»Ã13:
https://item.jd.com/100018837333.html
618ÄêÖÐ´ó´ÙÒÑ¾´òÏì!ÓÐÐèÇóµÄ¿ÉÒÔÂíÉÏÏÂµ¥ÁË!
ÍÆ¼öÔÄ¶Á