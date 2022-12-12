显卡虽火爆，但超越CPU仍是无稽之谈

【天极网笔记本频道】最近AMD、英特尔和英伟达相继发布新一代CPU以及显卡，掀起了一次换机小高潮。尤其是近两年的矿潮让不少用户在显卡的选择上十分局限，蓬勃的虚拟币市场导致显卡疯狂涨价的同时面临长期缺货状态。这样的火爆场景让消费者出现显卡才是电脑重点硬件的错觉，但其实无论显卡何其火爆，其重要程度依然比不上CPU。

举个不恰当的例子，如果主机是人，那么CPU就是大脑，显卡充其量只是肌肉，对于大部分普通用户而言可有可无。尤其是显卡在此前十年，其主要的应用场景还是游戏领域，所以在提到显卡时，很多人脑海中首先浮现的就是游戏用途。

但是随着这两年AI领域以及深度学习的崛起，显卡在专业领域的比重越来越大，专业群体也成为英伟达不可忽视的用户。加上十年内两次兴起的矿潮，让越来越多的人片面地认为是因为显卡性能足够强大，才会深受矿老板青睐，但事实恰好相反。

要论性能，CPU其实要优于显卡，两者最大的区别还是运算方式不同。CPU更加适合复杂运算，这是因为CPU的架构复杂，核心数量虽然少但是拥有复杂的逻辑控制单元。而显卡则拥有大量的核心，架构简单，非常适合重复且大吞吐量的高密度计算，几乎和大量重复计算的“挖矿事业”高度契合。

这就好比大脑需要统筹全身各个部位，即时下达复杂指令，对外界环境做出反应。而肌肉只需要重复举哑铃这个动作，无需进行更加复杂的思考以及反应。当健身风潮兴起，导致不少用户开始追求健硕的身材与壮实的肌肉，但这并不能说明肌肉的重要程度要高于大脑。

所以就很好理解，即使显卡现在如日中天，但是论需求程度依然比不上CPU。尤其是现在仍然有不少用户依然使用CPU自带的核显，而不是选择性能更强的独立显卡。即使专业领域以及游戏需求的增长已经十分乐观，但是比起全球PC用户的基数，这点需求也只能算是小众。

对于仅有办公需求的用户，一台低端CPU的主机，就能完全撑起所有需求，独立显卡这类看似奢侈的产品可以说在这部分轻办公用户手中毫无用武之地。当然也有部分用户认为，我可以不用，但你不能没有，可有的前提是用户自己要花钱。而明确自己需求的用户，通常都会花最少的钱办力所能及的事，并不是所有人都像资金充裕的高端玩家一样，GTX 1060的需求，RTX 4090的预算。

我们最常犯的错误就是站在自己角度，根据自己的圈子形成认知，这样的后果就是玩家会认为所有PC用户都会理所当然使用独立显卡;而办公用户则诧异玩家为什么要花这么多钱购买显卡，明明没有显卡电脑也很流畅。这就是需求不同，造成的认知不同。显卡市场之后是否会延续当下的势头，我不敢轻下断论，但CPU在肉眼可见的未来依然是计算设备中不可或缺的存在。