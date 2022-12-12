重现GTX 1060辉煌？RTX 3060此生无望

【天极网笔记本频道】前不久，V社公布Steam 11月硬件和软件调查结果，结果显示GTX 1650 超越GTX 1060成为Steam游戏用户占有率最高的显卡，这也让霸榜多年的GTX 1060总算“跌下神坛”。而作为上一代甜品级显卡的RTX 3060在Steam中的用户占有率也节节攀升，让不少用户认为这款显卡有望取代GTX 1060成为未来几年的“钉子户”。

不得不说的是，RTX 3060即使想要达到GTX 1060这样的影响力，但天时地利人和都没有站在RTX 3060这一方。这也就意味着，RTX 3060取代GTX 1060几乎是既定事实，因为这是硬件迭代的必然结果，可想要重现当年GTX 1060的疯狂并且成为第一几乎是痴人说梦。

首先来看看GTX 1060当年有多疯狂，2016年7月英伟达发布GTX 1060显卡，1999元的起售价瞬间让这款显卡席卷游戏用户，开启玩家群体的换机浪潮。同时，当年发生的两件大事也在冥冥之中助长了GTX 1060的火爆程度。

GTX 1060作为甜品级游戏显卡，在当年碰见一开服就席卷全球的《守望先锋》，这款游戏的火热让无数玩家为了一睹其芳容不惜下血本更新主机配置，而GTX 1060凭借超越前代旗舰GTX 980的性能以及1999的价格成为玩家首选。

如果说《守望先锋》开启了玩家的换机浪潮，那么之后出现的《绝地求生》则继续添柴加薪，让GTX 1060的火爆席卷全球网吧，至此GTX 1060联手《守望先锋》和《绝地求生》完成了全球玩家和网吧的硬件迭代。而这两款游戏的出现，几乎奠定了GTX 1060在玩家群体中的王者地位，也为其之后成为Steam硬件占有率第一的显卡埋下伏笔。

让玩家没想到的是，这两款游戏不仅推动全球硬件迭代，也在一定程度上降低了之后矿潮对于玩家用户的冲击。2017年虚拟币市场空前繁荣，迎来第一次矿潮，一夜之间几乎所有显卡都被矿老板洗劫一空。借着这股东风，显卡市场价格疯涨，可是在那之前为了玩游戏，不少玩家在已经更换显卡，所以并没有带来巨大影响。

GTX 1060的疯狂使得这款显卡在发布一年后的2017年7月，就已经挤下Steam显卡占有率第一的GTX 970，登上第一宝座，而这一坐就是整整五年。反观RTX 3060，上市于2020年9月份，如今两年过去，还仅仅处于Steam显卡占有率的前几位，即使如今GTX 1060退位成为第二，依然没能对其造成威胁，不过这其中也有Steam将RTX 3060的笔记本版本和桌面版分开统计的原因。

GTX 1060凭借一己之力，抗住了RTX 20系和RTX 30系的迭代，牢牢占据玩家的主机，靠的就是极致性价比以及足够强大的性能。当年更换硬件的用户完全时冲着《守望先锋》和《绝地求生》而去，也就是说这部分用户原先对于显卡的性能需求并不高，毕竟网游当道GTX 970都能流畅运行。所以在更换为性能强大的GTX 1060之后，当这两款游戏开始寄走下坡路时，面对其他游戏依然十分能打。同时无形中也为这部分玩家未来几年的游戏体验提供了保障，即使放到如今，GTX 1060在中低画质1080P分辨率下依然可以畅玩一些3A大作，要知道这可是五年前的显卡，这样的持久性对于不少玩家而言完全足够了。

而且不同于国内的是，国外用户有着丰富成熟的主机文化，大部分玩家都会使用主机来游玩3A淡季游戏，只有一些网游才会用到PC。国内玩家虽然是PC主力军，对于显卡的需求会更高，但大部分玩家更倾向于网游，单机游戏的受众没有想象中那么大，尤其是近几年随着国内主机发展迅猛，也有相当一部分玩家转移至主机平台。

由此带来最直接的后果就是，眼下GTX 1060流畅运行网游基本上没有太大压力，而单机游戏的性能压力大部分都交给主机，所以不少玩家基本都是一台GTX 1060的PC加上一台Xbox或是PS5的配搭，就能满足所有游戏需求。而RTX 3060的性能相比GTX 1060的对于前代的提升可谓十分有限，甚至不如同代RTX 3060Ti，这就注定这款显卡无法成为玩家心目中的神卡。

所以GTX 1060当年的成功是天时地利人和的必然结果，是英伟达与玩家和游戏厂商的一次三方共赢。如今看来这样的盛况随着显卡不断涨价，或许很难再重现，而RTX 3060想要接过GTX 1060全民显卡的大旗，就有点异想天开了。