不到5K就拿下 这几款酷睿轻薄本很超值

作者：景博健

【天极网笔记本频道】高考正式落幕，万千学子将会在几个月后踏入大学的校园，与此同时毕业季也随之到来，很多同学也将告别学生时代，步入职场，开启人生的新阶段。不过无论是在大学继续学习深造，还是告别校园开始工作，都离不开电脑的帮助。

而且00后中藏龙卧虎，比如很多小伙伴是vlog达人或者活跃的视频博主，想要发挥创作力更离不开电脑。恰逢一年一度的618，笔者就来推荐几款价格非常合算的11代和12代酷睿轻薄本，大家可以参考一下。

值得一提的是，从11代酷睿开始英特尔不仅提升平台性能，还带来了更智能的AI体验、不插电移动场景下始终如一的性能释放、快速唤醒等领先特性，无形中提升着日常使用体验。比如借助AI特性，上网课或者视频会议能够有效减小环境噪音;又或者快速唤醒，灵感来袭下一刻就可以切换至创作模式。

特别是12代酷睿发布后，凭借高性能混合架构、英特尔硬件线程调度器等黑科技，新一代轻薄本、全能本不仅性能更强，能效也更出色。凭借更多核心，发挥核多力量大的优势，轻松应对繁重的多任务挑战，并且满足移动场景下对于持久续航的需求，学习办公游刃有余。

闲话少说，下面就进入我们的推荐环节。

华硕无双 14

作为今年的一款热门产品，华硕无双 14在性能、屏幕、外观等方面都有着非常出色的表现。它配备了一块2.8K OLED华硕好屏，2.8K的超高分辨率带来了更加清晰细腻的显示效果，还有着100%DCI-P3专业级色域和潘通色彩认证，色彩显示更加精准丰富，1000000:1的超高对比度让黑色变得更加纯粹，而且还通过了DisplayHDR Ture Black 600认证，开启HDR后最高亮度可达600尼特，在看电影时能够带来更好的效果。另外还有90Hz的高刷，无论是日常使用还是FPS游戏中都能带来更加丝滑的效果。

华硕无双 14搭载了12代英特尔酷睿i5-12500H标压处理器，4性能核+8能效核，共12核16线程，最高睿频可达4.5GHz，18MB三级缓存，可以实现45W的性能释放，搭配上16GB双通道内存和PCIe4.0固态硬盘，无论是日常网页浏览、文档编辑，还是PS图片处理和PR视频剪辑，都能够轻松应对。英特尔线程调度器，能够智能动态分配工作负载，更好的应对不同的任务。

华硕无双 14内置了华硕管家，让手机和电脑能够进行协作，可以实现屏幕扩展、远程文件访问、手机相册共享、文件传输、免提电话等功能。接口方面，它拥有2个雷电4、1个USB 3.2 Gen1、1个USB2.0、HDMI、3.5mm耳机孔，可以满足日常的外接需求，最多能够外接3块屏幕。

购买链接：点击购买

华为MateBook D 14 SE

华为MateBook D 14 SE配备了一块14英寸1080P IPS防炫光屏幕，三面微边框设计，带来更加广阔的视野，还支持180度开合，可以与身边的小伙伴分享你的屏幕。其屏幕还通过了德国莱茵TUV低蓝光认证和德国莱茵TUV无频闪认证，有效降低长时间使用电脑对眼睛造成的伤害，保护你的双眼。

在学校里，大家可能经常要带着笔记本往返于宿舍与教室、图书馆等地方，和工作中有时也要将电脑带回家或是外出时携带，所以轻便的机身则非常重要，MateBook D 14 SE的厚度为15.9mm，而重量则仅有1.38kg，上手十分轻盈，无论是拿着去上课，还是出差携带都非常轻松，

硬件配置上，MateBook D 14 SE搭载了第11代酷睿i5-1155G7处理器，四核八线程，主频为2.5GHz，最高睿频可大4.5GHz，可以轻松应对日常的网页浏览、文档和表格编辑等任务，并且512GB固态硬盘，读写编辑更快速，开机只需几秒就能搞定，软件打开速度快，有效提升我们的学习效率和工作效率。同时它还搭载了英特尔锐炬Xe核显，日常处理图片或是简单的剪辑视频也都游刃有余。它配备华为鲨鱼鳍高密度风扇0.2mm纤薄S型扇叶，搭配复合毛细热管，高效散热且静音。

而且MateBook D 14 SE还支持华为分享，可以与手机、平板电脑等设备进行多平协同，让，在电脑上操控手机，将平板电脑变为电脑副屏等。它还配备了1个USB 2.0、1个USB 3.2 Gen1、1个HDMI以及3.5mm耳机孔以及多功能的USB-C接口，可以连接鼠标、屏幕等设备。

购买链接：点击购买

Dell成就3400

戴尔成就3400配备了一块14英寸的全高清WVA防眩光屏，即便是在白天强光环境下，屏幕也不会反光和刺眼，可以清晰的看到屏幕上的内容。机身的重量为1.59kg，无论是外出办事还是出差办公，都能轻松携带。

戴尔成就3400搭载了英特尔第11代酷睿i5-1135G7处理器，拥有4核心8线程，最大睿频频率可达4.2GHz，网页浏览、文档编辑、图片处理、视频会议都能轻松应对，锐炬Xe核显不仅可以应对日常的视频剪辑，休息时还可以玩一下网游。同时它还有着16GB双通道内存，处理多任务时也不会出现卡顿，512G SSD固态硬盘，软件和游戏载入速度更快，而且内存和硬盘都支持扩展，满足你对大内存和大硬盘的空间的需求。

值得一提的是，成就3400不仅配备了一块大容量电池，满足长时间的外出使用，它还支持ExpressCharge快速充电，1小时即可将笔记本电量从0充至80%，快速“回血”更加方便。接口方面，它有着2个USB 3.2 Gen1、1个USB 2.0、1个RJ45网口以及3.5mm耳机接口和SD卡槽，满足日常的外接和扩展需求。

购买链接：点击购买

惠普星14 Pro

惠普星14 Pro配备了一块2.2K高分辨率屏幕，相较于1080P屏幕有着更好的清晰度，视觉观感更加出色，还有着100%sRGB色域，还原真实的色彩。它采用窄边框设计，屏占比达到了87%，视野非常不错，16:10的屏幕比例相较于16:9有着更大的可视面积，在浏览文档和网页时，一屏能看到更多内容。机身三面为金属材质，非常有质感，厚度为16.5mm，重量为1.4kg，外出携带非常轻松。

性能方面，星14 Pro充分考虑到大家的实际需求，对于日常学习、办公和游戏等多种使用场景，它搭载了第12代英特尔酷睿i5-12500H标压处理器，采用颠覆性的性能核/能效核混合CPU架构，拥有4性能核+8能效核共12核16线程，最高睿频可达4.5GHz，45W性能释放可以轻松应对日常办公和复杂的运算。而且它拥有英特尔线程调度器，智能动态分配工作负载，让合适的核心干合适的事情。16GB双通道内存+512GB NVMe高速固态，轻松应对Adobe、CAD等大内存需求，启动速度更快。

星14 Pro内置了惠小微智能语音助手，可以通过语音对电脑进行控制，还内置了字幕工具、智能语音转文字、会议笔记等实用功能。它配备了2个全功能USB Type-C 3.2 Gen2、HDMI 2.1、2个USB 3.2 Gen1、3.5mm耳机孔以及Micro SD卡槽，非常的丰富，完全可以满足大家的日常扩展需求。

购买链接：点击购买

荣耀MagicBook 14

荣耀MagicBook 14采用了全金属机身设计，拥有星空灰、冰河银两种配色，重量为1.54kg，厚度为15.9mm，日常外出携带非常轻松无压力。它配备了一块14英寸3:2比例屏幕，看起来会更加方一些，纵向可以显示更多内容，三面窄边框设计带来了高达88.15%的高屏占比，视野非常开阔。其屏幕有着2.1K的高分辨率和100%sRGB色域，视觉观感非常出色。屏幕还通过了国际国内三种护眼认证，有效保护大家的眼睛，更适合长时间使用。

硬件配置上，荣耀MagicBook 14搭载了12代英特尔酷睿i5-12500H标压处理器，12核16线程，最高睿频可达4.5GHz，性能释放可达50W，搭配上16GB双通道内存和NVMe高速固态，轻松应对学习和办公的使用需求，流畅运行PS、PR等专业软件。它还搭载了荣耀自研OS Turbo系统级性能与功耗优化引擎，智能识别用户使用场景，对系统进行调度和调优，平衡笔记本性能和功耗，实现更长的续航。

荣耀MagicBook 14还可与手机和平板电脑、智慧屏等设备实现多平协同，可在电脑上操控手机，并支持文件和图片双向互传，与平板一同使用时，支持镜像、扩展、共享三种模式，可让平板变为电脑的手绘板，或是成为电脑的副屏。接口方面，它提供了2个全功能USB-C 3.2 Gen2接口、1个USB-A 3.2 Gen1、HDMI 2.0以及3.5mm耳机孔。

购买链接：点击购买

写在最后

以上便是我为大家带来的几款非常超值的轻薄本，618购物节期间优惠后最贵的也不到5K，非常适合即将踏入大学校园的新生以及刚刚毕业进入社会的小伙伴，不用花太多钱一样可以买到好用的笔记本。

而且这些超值轻薄本都还有11代酷睿、12代酷睿提供的出色生产力及AI特性，无论是学习办公、影音娱乐，还是影像内容创作，都可以提供高效便捷的使用体验，让笔记本成为你在学海职场的可靠伙伴。

想要了解更多搭载酷睿处理器的笔记本请点击》》传送门《《