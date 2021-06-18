华硕无畏15锐龙版正式上市：15.6寸OLED屏 售价4099元起

作者：千年

【天极网笔记本频道】今年的轻薄本市场竞争异常激烈，各大厂都推出了产品力极高的轻薄本产品，而作为头部厂商的华硕同样在不久前发布了一款性价比极高的轻薄本产品――华硕无畏15。6月18日，这款轻薄本已经正式开售，首发价4099元。

根据官方介绍，华硕无畏15搭载锐龙5 5500U处理器，基于7nm制程工艺打造，拥有6核心12线程，多任务应用场景下能够提供更加流畅的使用体验。默认频率2.1GHz，至高4.0GHz，相比6核心6线程的锐龙5 4500处理器，综合性能提升约50%。

此外，华硕无畏15本身定位为轻薄办公笔记本，因此拥有一块高素质的显示屏非常重要。根据官方介绍，华硕无畏15搭载15.6英寸OLED显示屏，采用新一代E4发光材质，拥有1000000:1超高对比度、600尼特峰值亮度、10.7亿色。这些夸张的屏幕参数意味着这块屏幕足以胜任专业级别的图像/视频内容制作。

其他方面，华硕无畏15还搭载16GB DDR4双通道内存+512GB高速固态硬盘，数据传输更加迅速;内置42Wh电池容量，支持快充技术，45分钟可充至约60%。

从整体配置上来看，华硕无畏15相当于华硕无畏Pro 14的“青春版”，除了处理器从锐龙7降级到锐龙5以外，其他方面的配置几乎没有差别。而从首发价格来看，华硕无畏15相比无畏Pro 14要便宜500元，如果你的办公任务对性能要求不高，那么选择华硕无畏15会更加划算一些。