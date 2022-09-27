十一小长假居家开黑首选游戏本，满血3060加持，华硕天选3到手价仅8899元！

作者：知寒

【天极网笔记本频道】十一国庆黄金周如期而至，不论是忙碌的上班族还是求贤似渴的学生党们，终于迎来属于自己的闲暇娱乐时光。相比起热门景区的人山人海，与好友们一起家中开黑无疑更加舒服。今天就向大家推荐三款热门电竞游戏本，助你沉浸在酣畅淋漓的游戏世界当中。

华硕天选3 锐龙版：内外兼修高品质

到手价：7799元

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华硕天选3是时下非常热门的高性能电竞本，风格鲜明的二次元高颜值外观设计，在千篇一律的游戏本市场中脱颖而出，成功征服了无数热爱时尚与新潮的年轻用户群体。并且颜值与性能并存，也是华硕天选3让用户得以充分信任的核心原因。它搭载AMD 锐龙7 6800H标压处理器，8核心16线程设计，至高加速频率4.7GHz，单核及多核跑分属于业界一流水准，搭配16GB DDR5 4800MHz双通道高频内存和512GB高速固态硬盘，预留后期扩展插槽，日常应用和游戏响应畅快无比。

另外，显卡采用RTX3060笔记本电脑GPU，可带来140W满功耗性能释放，其所采用的NVIDIA Ampere架构，可以带来尤为逼真的光线追踪效果和NVIDIA DLSS等先进AI功能，同时还支持TX Boost自动超频，极限画质与流畅高帧率同时兼得，玩游戏彻底嗨爆。并且，华硕天选3还具备双显三模显卡切换，根据不同场景可随意调整集显、混合、独显输出模式，在追求性能与续航之间自由选择。

屏幕方面，华硕天选3采用15.6英寸FHD+144Hz高清高刷屏幕，凭借Adaptive Sync防撕裂技术，保证游戏画面不卡顿，杜绝残影出现。同时，100%sRGB广色域和DC调光护眼也让日常学习和刷剧更加轻松自在，搭配杜比全景声双扬声器，打造全方位极致声画享受。

华硕天选3还配备双风扇+五热管+四出风口的强悍散热堆料，机身拥有双USB 3.2 Type-C、双USB -A、支持4K 60Hz输出的HDMI2.0b、千兆网口等全面扩展接口，整体硬件表现均衡无短板。目前该机京东到手价仅7799元，值得大家拥有。

ROG魔霸新锐 2022：“核”金猛兽

到手价：8999元

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凭借着AMD 锐龙9 6900HX超频版旗舰处理器，以及独家特色的暴力熊液金导热设计，ROG魔霸新锐2022是当之无愧的“核”金性能猛兽。锐龙9 6900HX处理器采用Zen3+架构，拥有8核心16线程，至高4.9GHz加速频率，CPU性能一骑绝尘。配合RTX3060实时光线追踪显卡，运行各类3A游戏大作都轻松自在，毫无任何压力。

ROG魔霸新锐采用了一块15.6英寸专业电竞屏幕，具备2.5K高清分辨率和165Hz高刷新率，这次新增加“双杜比”认证加持，即同时支持杜比视界显示和杜比全景声环绕音质，声画享受直接拉满，给用户带来身临其境般的震撼效果，游戏体验更加沉浸。

外观部分，ROG魔霸新锐造型冷酷，机甲风呼之欲出，底部配备支持神光同步的U型底盘灯，电竞氛围直接拉满。其余配置方面，该机具备双绝尘风扇+四出风口+六热管组合的冰川散热架构2.0，机身内置90Wh大容量电池，并支持100W PD快充，以及双USB3.2 Gen2 Type-C、HDMI2.0b、2.5G有线网口、WiFi6E高速无线网卡等顶级特性，绝对会是你心中梦寐以求的电竞神装。

目前，ROG魔霸新锐2022到手价仅需8999元，还支持京东白条3期免息和晒单返100E卡等优惠活动，千万别错过。

联想拯救者R9000P：超大屏沉浸体验

到手价：9499元

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联想拯救者R9000P 2022款采用一块16英寸超大窄边全面屏，拥有2.5K+165Hz高分高刷特性，屏幕越大给用户带来的画面沉浸感越强，搭配500尼特高亮度、10bit色深、G-Sync双防撕裂技术、杜比视界、DC调光、以及HDR400认证等顶级特性，大屏显示效果直接拉满，电竞、设计、办公等全场景需求统统满足。

此外，它搭载AMD锐龙7 6800H标压处理器，拥有8核心16线程和4.7GHz至高加速频率，野兽模式下带来85W高功耗释放，搭配RTX3060显卡相信在持久性能输出方面能让你再无后顾之忧。同时，它也配备了16GB双通道内存和512GB高速固态硬盘，日常应用启动和响应速度更快，存储空间也更大。

联想拯救者R9000P 2022款采用霜刃Ultra散热系统4.0，拥有更大的3D Mesh热管导热技术和双涡轮增压风扇，可以通过Fn+Q一键切换智能和野兽模式。机身内置Nahimic音效加持下的双扬声器，配备支持135W便携快充的80Wh大容量电池，标配HDMI2.1、Type-C等接口、以及WiFi-6E双频无线网卡等，目前到手价9499元，是大屏电竞本的不错之选，值得大家考虑。