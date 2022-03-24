四大“法宝”直击采购痛点 联想企业购为中小企业数字化转型赋能

作者：景博健

【天极网笔记本频道】在全行业大步迈入全数字化发展的大背景下，中小企业数字化转型已经势在必行，可以说机遇与挑战并存。在转型的道路上，企业对于IT设备的采购焕新以及一些数字化转型的智慧服务都有着极大的需求，而且由于缺少IT部署经验，往往很难准确制定最佳解决方案、获得最佳投入产出比也困扰着很多企业的设备采购者。

作为数字化产品专业提供商的联想，多年来一直深耕于此，针对中小企业IT设备采购及智慧服务的需求，在去年8月份正式发布了一站式IT产品采购平台―联想企业购，进一步帮助中小企业降本增效，加快完成数字化转型。

服务中小企业20多年 四大“法宝”直击采购痛点

去年四月份，联想在中小企业客户大会上正式发布了数字化FAST光速引擎，旨在通过智能产品、智慧服务和智慧通路，系统化提升中小企业数字化能力。而联想企业购则围绕联想数字化FAST光速引擎的快、低成本、简单、有效愿景，为中小企业的数字化转型提供强大的支持。

作为PC行业的领军人物，联想服务中小企业客户20多年，具有丰富的经验和能力，对于企业采购中所遇到的问题和痛点了如指掌，所以联想企业购平台便针对这些“对症下药”，凭借官方直营、一站式、可定制、顾问式四大“法宝”助力中小企业高质量发展，加速数字化转型。

官方直营：品质服务双重保障

目前许多中小企业在采购IT设备时都会采用线上的方式，但很多平台会出现产品信息不准确、真伪性难以分辨以及售后服务难以得到保障等问题。联想企业购作为联想官方直营的智慧通路，信息更准、响应更快、服务更有保障，更符合商务采购中的“阳光采购”原则，让每一位客户都可以放心地在平台上选购产品。在联想品牌背书下，联想企业购平台更加值得用户信赖。

同时，在保障产品品质的同时，联想还会提供完善的售后服务。联想在中国市场深耕多年，其售后网点现已覆盖全国各地，甚至包括乡镇地带，能够提供全天候在线的专业售后服务保障，在联想企业购进行采购的中小企业们，只要在有售后需要的时候进行联络，就能及时获取官方售后服务，解决IT产品及服务使用过程中的一切问题。

联想企业购秉承以客户为中心，通过官方直营模式和完善的服务体系，赢得广大中小企业客户的信赖。

一站式：产品丰富满足需求

在面对企业中不同的岗位设置，不同的工作内容，对于电脑的类型和配置要求都各不相同，有的员工只需要简单的电脑操作，电脑配置不需要过多要求，而对于编程类、视频剪辑类的员工，需要的电脑配置则相对更高，电脑配置如果太低的话不仅会降低工作效率，还会导致员工的工作积极性下降，有些员工则需要经常外出和客户见面，有着极高的移动办公需求。

面对数字化转型升级过程中，中小企业对于产品和服务的需求复杂而多样的需求，联想企业购通过打造一站式 IT 采购平台，为中小企业提供丰富的智能产品与服务方案。提供包括ThinkPad/ThinkBook系列商用笔记本、扬天系列商用主机和一体机、ThinkCentre台式工作站、ThinkSystem服务器、打印机、商用平板电脑、摩托罗拉手机以及显示器、扩展坞等诸多周边配件等各类办公设备。同时，针对目前跨设备协同、远程协同的智能化解决方案需求，联想提供了 thinkplus 大智慧屏为核心的多种智能解决方案客户选择。丰富的产品能够满足中小企业差旅办公、商务会议、图像设计等各种办公需求，覆盖智慧办公全场景，全方位助推中小企业数字化转型。

可以说联想企业购平台是一个从设备到服务一站式的全套方案提供者，无论是适合商用的PC产品或是智慧大屏及会议系统，或是未来化的智慧办公、智慧零售等智慧服务体系联想企业购应有尽有，能够切实解决中小企业在初创期、成长期、转型期等不同时间节点的采购需求，一站式采购更加便利。

可定制：配置灵活没有门槛

很多中小企业在采购时对于电脑的配置要求相对更加精细一些，对电脑的配置需求更高，需要进行定制，有的则在采购时并不会大批次进行购买，而是横跨多个品类，但数量相对较少，甚至只购买一台，或是因为企业本身体量小采购数量非常有限。但许多电脑采购平台对于采购数量和定制数量有限制，需要一次性订购多台电脑才能够下单，无法满足中小企业对于采购的需求，采购渠道起售要求高，无法按需定制，少量采购价格高等问题困扰着中小企业的采购人员。

联想深耕商用市场多年，在技术创新、生产制造、服务保障、生态合作、解决方案等方面积累了丰硕成果，所以联想企业购平台能够根据每一个客户的需求提供智能化、数字化的个性服务，包括定制化产品以及定制化服务两大方向，松应对标准化产品、标准化服务难以解决的问题。

定制化产品方面，涵盖商用 PC 与智能产品，可进行配置与外观定制，符合企业业务发展需求的同时，也可以更好的对外展现公司形象。在定制化服务方面，联想的 DaaS(设备即服务)解决方案可以提供设备+服务+资金的完整解决方案，中小企业客户可以根据使用需要，灵活配置。结合联想的优势资源，还能提供系统软件以及数据防护方面的相关服务，让中小企业制定更灵活可控的采购方案，并实现设备快速交付部署，即开即用。

并且联想企业购平台不设置门槛，支持一台起订，跨品类、小规模采购均可满足，并且也无需担心成本高，全线产品都可享受优惠价格，高性价比为企业缩减采购成本，实现降本增效。

而且针对一些重要时间节点，联想企业购还会开展非常给力的优惠活动，比如最近正值企业开工季，就上线“开工免单礼”开工季福利活动，助力企业开工焕新。

联想企业购还为广大客户设置了9折爆品专区，多款爆品可在优惠价格上再享受9折优惠;每周二、周四14:00点还有企业购超级惠客室直播，不仅会讲解各类办公设备，帮助广大客户更加深入的了解产品，更有99元优惠派送;对于购买数量达到20台客户，还能享受免单1台的优惠，最高优惠金额达5000元;针对新注册企业，准备了一个福利大礼包，现在免费注册成为联想企业购会员，即可获得1000元购机礼券+100积分，采购设备获得积分均可在积分商城中兑换耳机、U盘、支架、键盘、Switch游戏机、平板电脑、手机以及ThinkPad笔记本等礼品;另外还有0元试用联想thinkplus会议平板的机会，试用后无需归还。

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顾问式：专属服务省心省力

目前的线上采购平台往往是采用商场式的单一产品售卖，它并不会针对中小企业的类型进行区分，且从PC到服务端的全线产品都缺乏针对性方案。

而联想企业购则从客户的需求、预算等利益点出发，打造了1对1专属顾问体系，在采购前可提供1对1专属顾问体系，帮助中小企业制定更合理合适的采购方案，采购中还会进行服务跟踪，及时解答所遇到的问题，而在采购后有任何问题可联系当时的顾问继续咨询，帮助企业做出更为符合自身需求的产品和服务选择，让客户省事、省心、省力。

为中小企业数字化转型赋能 逐步走向“专精特新”

去年的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提出“加快数字化发展建设数字中国”，数字化转型更成为了时代的关键命题。在疫情的影响下，数字化水平更是成为了衡量企业生命线长短的重要指标之一，没有完成数字化的企业则意味着会被率先淘汰。数字化转型对于中小企业来说已经是势在必行，中小企业也正在顺应变革，对于 IT 的投入逐年递增，单个企业的IT投入，从2020年到2022年，复合增长率将达到30%以上。目前，中小企业在中国经济总量中保持着超过60%的体量，而构建数字化能力是中小企业走向“专精特新”的必经之路。

在去年4月的“中小企业客户大会”上，联想发布了中小企业“数字化 FAST 光速引擎”。“Fast 快、Affordable 低成本、Simple 简单、Tested 有效”四个词代表着中小企业在数字化转型中四个核心诉求。在实际的应用场景中，四个词逐步演化成联想所推出的多个极具针对性的解决方案，也因此在联想服务中小企业的20多年中，在国内中小企业市场的PC份额持续排名第一，目前已突破30%，创历史新高。同时根据联想2021年第三季度财报显示，其SMB( 中小型企业)PC营业额同比提升30%，实现了高速增长。在客户满意度方面，联想在中小企业客户中的净推荐值排名第一。

中小企业的数字化不是一蹴而就，而在这漫长的征途中，为了让中小企业能够更直接、便捷地获取相对应的服务，联想打造的一站式IT采购平台联想企业购，为中小企业数字化转型提供强有力的支撑与保障，助力中小企业的数字化转型，这是联想企业购平台的出发点与落脚点。

为了方便中小企业进行采购，解决客户采购过程中的各种的痛点，在联想企业购平台打通了一条从选购、下单、备货、配送到交付的全流程企业采购链条，中小企业能够享受到集“官方直营、一站式、可定制、顾问式”于一提的全方位服务。无论是从产品维度，还是购买、配送、售后的全流程，联想企业都都能真正帮助到中小企业客户，实现降本增效;从另一个角度来说，也帮助中小企业将更多的精力放到主营业务，解决后顾之忧后便于释放更大业务价值。

写在最后

在全行业数字化发展的大背景下，IT设备及智慧化服务的加载，是中小企业顺应市场转型升级必须要做的重要抉择。而无论是现在还是未来，联想企业购都会秉承着联想以客户为中心的理念，以官方直营、一站式、可定制、顾问式四大优势通过提供智能产品与智慧服务，助力中小企业快速搭上数字化顺风车，在时代机遇下乘势而上，快速实现“专精特新”高质量发展。