P28也上5.0GHz，14核20线程 酷睿i7-1370P现身Geekbench跑分

【天极网笔记本频道】按照去年的节奏，英特尔预计会在明年1月份的CES上，发布全新的13代酷睿移动处理器，随着发布时间的不断临近，现在出现了不少相关的曝光消息，不过集中在英特尔的H、HK和HX (45/55W+)系列，这些型号主要面向游戏本和高性能本，而今天外媒也曝出了一款13代酷睿P28系列处理器的参数和跑分。

根据Geekbench上的测试数据，一款型号为酷睿i7-1370P处理器进行了测试，产品品牌为Dynabook(以前属于东芝)，配备了32GB的内存。酷睿i7-1370P拥有14核20线程，与目前的最顶级的酷睿i7-1280P一样，应该是6颗性能核+8颗能效核的组合，比对位的酷睿i7-1270P多了两颗性能核。其基础频率为1.9GHz，最大睿频可达5.0GHz，比酷睿i7-1280P高了0.2GHz，三级缓存达到了24MB，比酷睿i7-1270的18MB也更大了。

这款处理器的Geekbench单核成绩为1655，多核成绩为10184，对比前代有约5%的提升，多核跑分和我之前测试过的55W的酷睿i5-12500H接近，性能不容小觑。而且考虑到是早期版本，我个人觉得其性能还有提升空间，后续上市的产品上应该更高的测试成绩。

从这款酷睿i7-1370P处理器的规格和跑分来看，13代酷睿P28移动处理器将会延续目前12代核多力量大的策略，核心数量上在12代的基础上进一步增加，再提升一定的频率，以此来获得更加强劲的性能。