英伟达RTX 4080首销跌破零售价，销售并不理想

【天极网笔记本频道】英伟达不久前发布RTX 40系显卡，虽然带来三款性能卓越的全新显卡，不过由于定价因素等诸多原因，导致争议不断。如今争议最大的RTX 4080也在欧洲市场迎来首降，销售情况不容乐观。

据外媒报道，耕升的GeForce RTX 4080显卡已经首次低于建议零售价，原价1539欧元已降至1449欧元，这意味着该卡现在的售价低于德国RTX 4080建议零售价1469欧元。自从发售以来，这款显卡就一直处于降价的态势，外媒认为RTX 4080目前缺少竞争力，如果用户选择用高于1000欧元的价格购买一张显卡，那么大概率会选择RTX 4090而不是RTX 4080。

目前RTX 4090已经售出超过13万块，而RTX 4080还仅售出3万块。除去RTX 4090更早发售的原因之外，RTX 4080确实在定价方面不具优势，况且在名称命名方面也导致RTX 4080更加不受待见。

据介绍，RTX 4080 拥有9728个 CUDA核心和16 GB高速美光GDDR6X显存，在现代游戏中的性能可达GeForce RTX 3080 Ti的2倍;在较低功率下，性能比GeForce RTX 3090 Ti更强大。RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4nm工艺，在性能、效率上都实现了巨大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了16倍。第四代Tensor Cores张量核心，超过上一代使用FP8加速性能的5倍。支持着色器执行重排序(SER)，老黄表示该技术的创新力度，堪比CPU处理器的乱序执行。追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。集成光流加速器，保持图像质量的同时提高帧率，带来2倍的性能提升。

不过即使如此，RTX 4080仅从游戏性能上考虑，完全无法支撑涨价幅度。但是这一代的RTX 4080重点还是在专业领域性能的升级，所以从英伟达起初的策略来看，RTX 40系就是与RTX 30系平行的产品，两者分别定位专业与游戏，RTX 4080如果改名成AITX 4080，那么有关其争议就会少许多。毕竟定位不同，才导致如今的局面。

这次降价对于RTX 4080而言是比较危险的，尤其是在所有用户都认为其性能无法支撑售价的前提下，一旦一款产品在质疑中降价，那么就可能面临无法重回价位的情况。这是英伟达无法接受的，毕竟RTX 4080即使游戏性能方面的升级不算小，只是比起前几代而言售价过高，但专业性能方面同样无法忽略。就好比此前的TITAN显卡，一样有着强大游戏性能的同时面向专业用户，同样有追求性能的游戏玩家选择购买。

但无论如何，RTX 4080在性价比方面已经完败，这种认知已经被大部分用户所接受，那么之后的路会更加难走，英伟达如果不想出更好的策略来应对这种情况，RTX 4080或许会成为英伟达显卡史上销售最差的次旗舰显卡。