打造全场景全生态智慧生活体验 联想潮创夜发布联想天禧引擎

【天极网笔记本频道】2022年11月9日晚，联想创新科技大会2022潮创夜开幕，通过情景短剧、街舞Battle、RAP表演、综艺节目和酷炫视频等多种形式，全方位展示联想为大众带来“新潮燃酷爆”的产品和技术。

联想天禧引擎及智享家智慧家居解决方案，为生活带来“酷”体验;联想YOGA Pro系列、拯救者生态产品为娱乐带来“燃”享受;联想超级互联技术则带领大家洞见未来虚实交融生活的新潮一面。

联想智享家、天枢100，带来潮酷新生活

智能家居产品的丰富，让许多人体验到了智慧生活的便利，但类似智能门锁数据被盗、网红氛围灯不易操控、智能家电不合理使用造成资源浪费的情况也时有发生，潮创夜现场上演了一幕幕生活情景短剧，幽默的剧情将这些困扰展现得淋漓尽致。联想集团副总裁、中国区消费业务群总经理张华化身“酷生活主理人”，展示了联想智享家智能家居解决方案及智能家居主机天枢100、智慧家居中控T20、智享家APP等产品和服务，不仅能够解决这些困扰，还提供了最潮酷生活方式。

联想智享家安防系统，全方位保护家庭财产和隐私安全。其中天枢100，就像人的大脑一样，拥有海量存储能力，可以让家庭数据安全存于本地，还能加密，随时调用;拥有强大控制力，轻松驾驭家里的智能设备;拥有强大计算力，可以进行高效的本地边缘计算。控制与计算能力协同，让智能门锁、摄像头、感应器等各种设备智能联动，形成一道严密的安防护盾。

同时，使用天枢100搭配智能家居中控T20，用户就能自由设置家中灯光等智能设备，将让用户体验到满满的仪式感、舒适感。比如回家时，拿出手机唤醒回家模式，家里的灯光就会亮起，窗帘打开，让回家的心情豁然开朗。想看电影时，只需语音唤醒智能中控T20，就立刻进入观影模式，窗帘关闭，灯光也会随之调暗，即刻拥有私人影院的氛围感。

智享家APP可以实现一站式家庭能源管理，使家庭能耗可显，每件电器耗电多少，一目了然;可控，即使在外出时也可以控制家中的家电、厨卫产品。可省，不必要的待机电器统统掐断。可储，使用太阳能光伏储能，用白天的太阳点晚上的灯。

联想天禧引擎，打造全场景全生态智慧生活

想要体验真正的智慧“酷”生活，除了交互终端之外，还需要更加完善的系统技术。为了展现联想打造全场景全生态智慧生活的能力，张华还带来了联想新推出的联想天禧引擎。基于“端边云网智”的架构，联想天禧引擎可高效便捷地实现智能设备间的互联互通，让用户能够轻松地享受到“设备+云+服务”的全场景生态体验。

联想天禧引擎，通过AI人工智能技术主动识别使用场景，可以让联想电脑、手机、平板、智能投影仪，以及家中智能摄像头、门锁、扫地机器人等丰富的SIoT智能设备，配置不同的内容和服务，更具 “活力和灵性”;边缘侧的智能家居主机天枢，集设备控制、云边协同、场景管理、数据计算与存储于一身，是名副其实的 “家庭智能管家”;联想天禧引擎的核心，是超级互联为每个人、每个家庭构建起互联互通的私域空间，让众多设备可无缝协同;联想天禧引擎中的云平台，为智生活提供了强大的“多模交互”手段，以及众多的超实用云工具。用户不仅能享受到便捷高效，还能轻松拥有海量的内容服务;围绕智能办公、学习、娱乐，智能家居和健康五大场景，联想天枢引擎将为大家打造众多实用的方案。

联想天禧引擎还将是一个开放、共享的引擎，与力合微、京东、居然之家、腾讯、b站、米哈游等行业先锋携手合作，为每个人、每个家庭构建智生活空间。

联想YOGA Pro、拯救者系列潮酷装备，尽享“燃”娱乐

随着娱乐方式的多样化，许多年轻人将数字创作融入日常生活中。联想集团副总裁、IDG消费业务集团总经理欧阳峻以“燃生活娱乐官”身份亮相，并带来了众多联想潮酷好物。其中就包括数字创作的不二之选――联想YOGA Pro系列。

联想YOGA Pro系列拥有两件“神级装备”。超性能X-POWER和超感屏PureSight，通过更强的硬件性能和更出色屏幕带来更高效的数字创作体验，帮助用户创作出更加惊艳的数字艺术作品。同时， YOGA Pro系列的背后，还通过联想智能引擎，最大化CPU、GPU的运算能力，并准确匹配屏幕的色彩空间，还可以通过独创无线管理技术，保证创作应用的带宽需求。

联想也不会忽略电竞游戏玩家的热爱，欧阳峻在潮创夜现场还展示了丰富的创新联想拯救者生态产品和技术，其中的霜刃散热系统和LA3智能控制器已经成为众多拯救者产品背后的关键技术，为众多拯救者玩家带来强劲性能体验。

拯救者独有的霜刃散热系统实现了多方面领先，在扇叶上采用了不等径架构，厚度达0.1mm，性能提升8%;热管采用3D混合编织工艺，业界首次实现D12直径，系统功耗再次优化;VC覆盖面积进化到18000多平方毫米，为业界领先;液态金属采用新的研磨工艺跟配方，热阻优化到0.01k/w。霜刃散热系统确保众多拯救者能够持续输出，为玩家带来持久畅快体验。

而全新一代的LA3智能控制器也采用了更先进的制程，帮助拯救者产品提升算力，并降低功耗;新场景侦测算法，可以预测6种场景，8个功率等级，更加精准的分配性能需求，玩家在使用拯救者产品时，无需任何操作即可获得10%的性能越级体验。

同时， TrueStrike键盘、拯救者平板、联想游戏显示器和拯救者眼球追踪技术等产品和技术，也处处体现着拯救者生态产品的“潮设计”和“优体验”。

最后，欧阳峻还展示了拯救者VR700一体机带来的沉浸游戏体验。有了多样化的拯救者生态产品，每个电竞游戏玩家都能畅享燃娱乐。

超级互联 虚实交融

联想潮创夜的最后一个环节，联想集团高级副总裁、全球创新中心总经理贾朝晖成为“潮科技造梦师”，现场解读联想超级互联技术，展示了一幅描绘未来虚实交融世界的蓝图。

联想提出了“超级互联”技术创新战略，计划通过一系列数字化技术创新，不断加速物理世界数字化的进程，提升真实和虚拟两个世界的互动程度，最终实现人类在两个世界中的无感切换，享受下一代数字文明。

超级互联将历经设备协同、数字孪生、混合现实、虚实交融四个发展阶段。在设备协同阶段中，中心任务是实现多场景、多设备的无界协同运行，超级互联技术围绕联想易联(LDPP)、全向组网(Mesh)、混合云中台(UDS)三大核心技术进行创新，实现设备配对、连接、组网更便捷、更稳定、更智能、更灵活，并提供满足用户真实需求的设备协同功能和体验。

在“数字孪生”阶段，“元空间”是关键技术。贾朝晖和联想集团副总裁、联想研究院智慧教育与未来交互实验室负责人王茜莺一起，使用一台联想平板，现场展示了“元空间”技术的四大关键层。空间定位层可以明确人和设备在环境中的位置，几何结构层可以构建环境和物体的三维结构，纹理表征层可以捕捉真实物体的纹理细节并高精度渲染，对象语义层可以实现虚拟世界中的交互。

超级互联第三个发展阶段“数字孪生”则通过感知互联技术，让人们在两个世界中相互感知。通过传感材料、智能控制器以及感知交互设备，让虚拟世界中的对象可以被人类的五感感知。

超级互联的第四个发展阶段“虚实交融”，将通过物数融合技术进一步融合物理世界和虚拟世界，带来惊艳的虚实交融神秘体验。

超级互联技术秉承ESG理念，在操作系统优化、智能控制器、关键部件以及AI算法等方面不断努力，10年内将产品功耗降低30%或更多;并大力推动产品、包装材料可再生利用。

联想潮创夜汇聚了酷生活主理人带来的“酷生活”产品，让每个用户都能尽享智慧生活的便捷、智能;燃生活娱乐官带来的“燃娱乐”产品，让每个用户都能在沉浸在最燃的娱乐方式之中;潮科技造梦师带大家体验虚实世界中的无感切换，为用户带来充满神奇体验的未来生活方式。可以看到，联想坚持以创新技术为驱动，为大众的工作、娱乐、生活带来美好改变。