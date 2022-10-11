IDC公布第三季度PC出货量：同比下滑15%，苹果逆势大增

作者：景博健

【天极网笔记本频道】自2020年以来，由于疫情等多方面因素的影响，刺激了消费者的购买需求，PC行业迎来了一波增长。不过从今年早些时候IDC放出的报告来看，与去年第二季度相比，2022年第二季度的PC出货量下降了15.3%，已出现明显的下滑趋势，而IDC现在也公布了第三季度的初步结果，出货量再次同比下跌了15%。

根据IDC公布的数据，第三季度全球PC总出货量为7430万台，高于第二季度的 7130 万台，但低于第一季度的8050万台。具体到厂商来说，联想依旧位列第一，占据着22.7%的份额，但出货量同比下滑了16.1%;惠普和戴尔分别二三，占据着17.1%和16.1%的份额，出货量较去年同期分别下滑了27.8%和21.2%;苹果则排在第四，占据着13.5%的份额，出货量较去年同期大增40.2%，成为前五中唯一实现同比上涨的厂商，这应该是得益于苹果在今年对Macbook产品线进行了全面的升级;华硕排名第五，占据7.5%的市场，出货量同比下滑了7.8%。

另外，IDC也一直在关注PC产品的平均售价(ASP)。由于零部件供不应求，价格上涨，物流成本上升，因此PC产品的平均售价连续五个季度上涨，在今年第一季度达到 910 美元的峰值，为2004年以来的最高水平。然而，在第二季度开始又出现下滑，这也是市场出现衰退的表现，厂商只能通过降低产品价格来维持出货量。

在笔者看来，疫情等因素的影响，激发了很多消费者购买和换机需求，让PC行业实现了一段时间的增长，但PC产品的使用寿命一般都要达到3-5年甚至更久，之前的持续增长让消费市场呈现了一定的饱和，在下一波需求来临之前，市场出现下滑趋势属于正常现象。