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外置显卡大火 到底是不是真需求?

天极网笔记本频道 2017. 10. 05 作者：夏明杰 责编：夏明杰
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网笔记本频道】其实外置显卡以及出现很长一段时间了，早期，外置显卡更多是某些厂商的产品的卖点，或者是一些极客玩家的DIY产物，并未成为玩家们关注的重点。然而最近一两年间，外置显卡开始慢慢被更多人认识。

外置显卡大火 到底是不是真需求？

　　早期的外置显卡由于技术上还不成熟，在性能和使用上受到较大的限制，因此，受到关注较少，而之所以兴起，主要还是因为当时笔记本电脑的显卡性能较低，通过外置显卡能够提高显卡性能，而这些极客发烧友用外置显卡大部分都是为了玩游戏。

　　华硕最早在2008年推出外置显卡解决方案，通过ExpressCard插槽引出的PCI-E X1接口，的确是增强了显卡性能，但是内置显卡不可更换，带宽低性能损失大等问题也非常明显，价格也贵，最终只是昙花一现。

外置显卡大火 到底是不是真需求？

　　过了几年之后，雷电2接口高达20G的带宽使得玩家们仿佛发现了宝藏，开始折腾雷电2接口外接显卡方案，雷电2接口大多数搭载在Mac电脑上，对于显卡性能薄弱的Mac，雷电2的外接显卡方案确实非常诱人，但是问题也很多，首先无论是Windows还是Macos当时对于外接显卡都不支持，因此，玩家们要通过一系列复杂的办法使用上外接显卡。门槛高，受众也较小。

外置显卡大火 到底是不是真需求？

　　直到雷电3接口发布，高达40G的带宽使得外置显卡真正有了可能，除了Mac电脑之外，不少Windows笔记本也支持该接口，加上目前Windows和Macos都支持外置显卡，外置显卡迎来了爆发，华硕、技嘉等厂商都推出了外接显卡解决方案，而第三方的外置显卡盒也有不少，这个小众的技术也变得越来越成熟。

外置显卡大火 到底是不是真需求？

　　不过仔细考虑便会发觉，给笔记本用上外接显卡之后，尽管游戏性能上升了，但是笔记本便失去了便携的特性，还不如买一款性能强劲的游戏笔记本，而目前外置显卡产品价格都较高，技嘉的一款GTX1070显卡盒售价4999元，单纯的外置显卡盒也要2000元，这样的价格，已经可以组装一台不错的台式电脑了，外接显卡难道真的是很好的解决方案嘛？

外置显卡大火 到底是不是真需求？

　　此外，近期，英伟达官方推出的Max-Q方案，能够使得GTX1080这种的核弹级别的显卡放进超薄机身内，随着Max-Q的发展，超薄本的显卡性能也会慢慢提高，进一步的压缩了外置显卡的使用空间。

外置显卡大火 到底是不是真需求？

　　所以外置显卡究竟真的有需求嘛？笔者考虑良久发现，通过外置显卡来玩游戏或许不是一个好方案，外置显卡的真正需求对象是那些离不开MacOS系统，但又急需要更强显卡性能的用户，更多的应用场景不是游戏而是专业软件计算需求。

　　关于这个问题，你又有什么样的看法？

作者：夏明杰责任编辑：夏明杰）
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