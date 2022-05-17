全面接入自由次元！机械师夏季新品发布会举行 电竞全品类覆盖

作者：夏初

【天极网笔记本频道】北京时间5月17日晚8:00，机械师“解锁次元自由”夏季新品发布会正式在机械师B站官方直播间举行。本场发布会机械师菁英云集，十数款电竞游戏新品登台亮相，覆盖笔记本、台式机、电竞显示器、键盘、耳机等品类，产品众多，亮点十足，诚意满满。本场发布会向广大粉丝、玩家群体展现了机械师多年来的技术储备与创新，无论是在外观、配置还是产品力方面均有了长足的进步，机械师志在成为电竞游戏品类领域的中坚力量。

超感核能本 机械师曙光16

机械师曙光16拥有i7与i9两个版本，最高可选i9-12900H高性能移动处理器，14核心20线程规格，最高睿频频率可达5.0GHz;此次两个版本的曙光16均将采用英特尔A730M独显，拥有24个Xe内核和24个光追处理单元，频率1.1GHz，显存12GB，最高功耗可达120W，支持独显直连、混合模式;处理器+显卡总功耗高达170W。

屏幕方面，机械师曙光16搭载一块2.5K 165Hz高刷电竞屏，16英寸16:10屏幕采用了微边框设计，视野更广，显示内容也更多;屏幕拥有100%sRGB色域，对比度1200:1，并且支持10bit色深以及HDR。同时全屏A+无亮点，支持DC调光更好地照顾到用户长时间观看屏幕的眼睛健康。

从外观上来说，曙光16将“无量象限”设计语言融合其中。机身采用高强度5252铝合金材质，A面加持RGB logo字符灯串，半透明坐标尺元素以及十字象限灯标点缀机身，未来感十足。此外，电源键也采用十字象限设计，腕托处支持手机无线充电。悬浮式键盘也采用了经典的四区RGB，全尺寸更舒适。整机与外设支持神光同步，更具氛围感。此外，曙光16还拥有512GB PCIe 4.0 SSD以及16GB DDR5高频内存，能够更好地展现英特尔双核的性能。

机械师曙光16目前已经在机械师京东自营旗舰店上架，i7-12700H+A730M版本首发价7499元，后续也将上架i9-12900H的版本，敬请期待。

机械师星辰17便携式水冷游戏本 & 星辰16

机械师星辰系列笔记本再次迎来更新，本次发布会机械师为玩家们带来了两款划时代的星辰系列产品――星辰17便携式水冷游戏本以及星辰16。

首先是星辰17便携式水冷游戏本。由于采用了水冷设计，新款星辰17水冷版做到了静音与散热的兼顾，在水冷超静音模式下，整机噪音仅有40dB。发布会共为玩家们带来两个版本。处理器均为i9-12900H，显卡分别为RTX 3080Ti以及RTX 3070Ti，其中RTX 3080Ti版本加持32GB DDR5+1TB PCIe 4.0存储组合，3070Ti版本则搭配16+512GB组合。售价分别为19999和13999元。

全新推出的星辰16携i9风暴来袭，两个版本均加持第12代英特尔酷睿i9-12900H处理器，拥有采用NVIDIA RTX 3060、RTX 3050Ti和RTX 3050三个版本;存储采用16GB 3200MHz+512GB SSD的组合。星辰16的RTX 3060版本支持独显直连，RTX 3050Ti和RTX 3050版本则给到了95W的高功耗，让入门级变得更强势。

屏幕方面机械师星辰16拥有两个版本，只有分辨率方面的区别，一个是WQHD，另一款是WFHD，价格分别为8599和8399元。

行业首款双水冷电竞主机 机械师F117-X III

机械师未来战舰III代旗舰水冷电竞主机也来到用户身边，机械师为CPU、GPU均采用了水冷散热，保证双核心能够全速无压力输出，保证性能的全面释放。加持i9-12900KS处理器，全核加速频率高达5.2GHz，显卡采用的则是RTX 3090Ti，24GB大显存，在360一体式水冷加持下效果更好。

此外，机械师F117-X III搭载64GB-6000MHz高频内存，支持RGB，存储则采用1TB PCIe 4.0 SSD+4TB HDD的海量组合，Z690主板+1000W金牌电源。上市价39999元，京东首发价35999元。

机械师【天穹】电竞显示器

机械师在游戏本、电竞主机之外，在扩展方面也给到了广大消费者。全新的天穹显示器将为用户带来更大的视野以及丝滑的画面。34英寸带鱼屏让视界打开，两侧能够显示更多内容，IPS硬屏质量过硬，WQHD分辨率，98% DCI-P3广色域，拥有165Hz刷新率，还支持PBP/PIP分屏操作，这些都是很能提升用户使用效率的功能。

机械师【天穹】电竞显示器售价2599，京东首发价格2299元。

机械师创物者X14

除了为游戏玩家带来新装备，面向广大设计师用户的创物者产品线也迎来更新。本次创物者X14采用零界“无边”设计风格，16:10生产力全面屏，屏占比高达95% ，视觉效果极佳;这块屏幕为14英寸2560×1600分辨率，拥有100% sRGB色域以及90Hz丝滑刷新率，让设计师用户在处理图形、视频、3D等内容的时候更为丝滑和准确。DC调光+硬件级低蓝光让用户长时间使用电脑时不累眼，更放心。

同时，机械师创物者X14还加持双雷电接口，采用英特尔标压处理器+独显的核心组合，65Wh大电池支持PD快充，将于7月正式上市。

机械师创物者S商务办公主机

在电竞领域风生水起的机械师此次也迈出舒适圈，涉足商务办公领域，推出了全新的机械师创物者S商务办公主机。9L小机箱设计，方便用户将它放置在各个需要的位置，占空间很小;支持丰富的扩展，用户可以选择自行加装硬盘，甚至支持半高入门级独显，提升办公性能。机械师创物者S商务办公主机此次推出4个版本，消费者可按照自身需求选择。

KT68机械键盘

拥有一把好用的机械键盘是所有游戏玩家的共同愿望，机械师在本场新品发布会上同样顺应年轻人的潮流，推出了全新的KT68机械键盘。从外观上来说，这款键盘采用半透明材质，拥有“回到未来”“灵感未来”“波普茶茶”三款配色，充满未来科技的炫酷与前卫，适合用户根据不同的场景选择。为了方便用户快速返回桌面和静音，机械师为KT68设计了旋钮和侧滚轮，一键完成上述两个操作，“摸鱼”必备。KT68的最大亮点在于拥有一块智能LED点阵屏，支持自定义动画、时间闹钟、硬件监控以及久坐提醒，足够用户玩出新花样;键帽采用PBT原厂球帽，采用二色PBT容易+热升华技术，打来舒适触感，轴体则选用“黑竞轴V2”，出厂自润，手感丝滑，办公打字与游戏均可。底座支持热插拔，方便用户DIY。

KT68机械键盘全网同步上市，潮酷版499元，智能版将于8月上线。

此外，机械师还推出了多款潮流外设，头戴式电竞耳机GH703W、真无线蓝牙耳机TH600以及HG510W双模手柄，在用户桌面端或者移动端游戏时不仅能为用户带来更沉浸的体验感，在颜值方面也是青春感满满，十分酷炫。

整体来说，纵览本场发布会上机械师带来的款款新品，我们能够看到机械师在打造全方位电竞产品线的野心，而这些产品不少都做到了“业内首次”“业内首款”，也足可见机械师这些年的进步，在技术和供应链方面有了不错的积累。相信这场发布会上的某款产品会是你需要的，心动的朋友们快点赶快下单哦!