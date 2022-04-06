R7 6800H+RTX 3060+144Hz电竞必选 华硕天选3锐龙版首发7499很难不心动

作者：夏初

【天极网笔记本频道】天选系列再出新版本!全新华硕天选3锐龙版4月6日迎来开售，代表着“AMD YES!”的锐龙7 6800H标压处理器加上140W满功耗的NVIDIA GeForce RTX 3060移动版显卡已经让不少玩家大呼过瘾，而电竞必备144Hz高刷屏幕更是让这款产品成为最近正准备入手游戏本的朋友们所必须着重考虑的产品，7499的到手价格真的让人很难不心动!赶快来华硕京东自营官方旗舰店抢购吧!

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R7 6800H+RTX 3060 电竞组合势不可挡

天选3锐龙版搭载8核心16线程规格的AMD 锐龙7 6800H 标压处理器，拥有8核心16线程的旗舰规格，Zen3+架构让单核和双核的性能有着明显提升，最高睿频可达4.7GHz，速度，速度，还是速度!R7 6800H在多任务、高负载等对性能要求高的场景表现突出，能够随用户自如调动，让每一分性能都能得到充沛释放。

另一方面，NVIDIA GeForce RTX 3060移动版GPU堪称今年最值得入手的显卡版本，6GB的显存配合DLSS和实时光线追踪技术等硬核技术，能为玩家带来更身临其境的游戏体验，在保证画质的同时实现帧数稳定。此外，天选3锐龙版还加持TX Boost技术，让原本就满功耗140W的显卡迸发更强的实力，无论是电竞网游还是3A大作均不在话下。

今年有一个游戏本不可或缺的功能同样在天选3锐龙版上搭载，这就是――双显三模，这一功能方便用户自由选择不同场景，保持在合适的性能场景。如果用户带着天选3锐龙版外出，集显输出模式也能提升电池续航。

冰川散热系统 冰力十足

天选3锐龙版采用升级版冰川散热系统，84叶片的Arc Flow绝尘风扇提升约13%气流，四风口五热管能更疾速、更高效地让热量散失。配合“安静、性能、增强”三重散热模式，以及新开发的智能降噪技术，各类使用场景都可灵活应对。在强劲性能释放时，增强模式可避免设备因散热问题而功耗降频。而在低负荷运转情况下，静音模式则能够停止风扇转动，采用被动散热，畅享更安静的办公环境。

细节见真章 天选3锐龙版十分可靠

天选3锐龙版提供魔幻青、日蚀灰两种配色，拥有RGB炫彩灯效背光键盘，不仅实力靠谱，颜值也很能打;便携性方面，天选3锐龙版体积相比上一代缩小了4.5%，重量轻至约2.1KG，能够很方便放入背包中;90Wh大电池结合快充设计进一步扩大使用半径，尽可能减少电源线的束缚。

从各项配置来看，华硕天选3锐龙版是当前最值得入手的高性价比真香游戏本，需要入手或需要更新装备的玩家，千万不要错过了!