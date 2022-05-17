超感核能探寻曙光 机械师曙光16正式发布

作者：夏初

【天极网笔记本频道】5月17日晚，机械师正式举行“解锁次元自由”2022夏季新品发布会。机械师全系列电竞设备、外设新品登台亮相，覆盖笔记本、台式机、电竞显示器、键盘、耳机等品类，产品众多，亮点十足，诚意满满。在这些新品中，有着“超感核能本”之称的全新机械师曙光16堪称全场的焦点，这款笔记本以旗舰姿态崭露头角，搭载第12代英特尔酷睿处理器以及全新的英特尔锐炫显卡的“双I”核心，力求成为竞争激烈的游戏本市场中的搅局者。

先来看核心配置，将拥有i7与i9两个版本，最高可选i9-12900H高性能移动处理器，14核心20线程规格，采用6个效率核心和8个能效核心的异构设计，最高睿频频率可达5.0GHz;与它搭配的英特尔首款移动独立显卡Arc锐炫系列可谓横空出世，支持英特尔的首个完整AV1硬件加速，比软件编码快50倍;此次两个版本的曙光16均将采用英特尔A730M独显，拥有24个Xe内核和24个光追处理单元，频率1.1GHz，显存12GB，最高功耗可达120W，支持独显直连、混合模式;英特尔处理器配合上自家的显卡总功耗高达170W，期待会展现出“1+1>2”的效果。

屏幕方面，机械师曙光16搭载一块2.5K 165Hz高刷电竞屏，16英寸16:10屏幕采用了微边框设计，视野更广，显示内容也更多;屏幕拥有100%sRGB色域，对比度1200:1，并且支持10bit色深以及HDR。同时全屏A+无亮点，支持DC调光更好地照顾到用户长时间观看屏幕的眼睛健康。

从外观上来说，本次的曙光16打破了机械师固有的设计风格，“无量象限”设计语言融合其中。机身采用高强度5252铝合金材质，整体设计风格简约大气，A面加持RGB logo字符灯串，半透明坐标尺元素以及十字象限灯标点缀机身，未来感十足。此外，电源键也采用十字象限设计，腕托处支持手机无线充电，颇具巧思。悬浮式键盘也采用了经典的四区RGB，全尺寸更舒适。整机与外设支持神光同步，更具氛围感。

此外，曙光16还拥有512GB PCIe 4.0 SSD以及16GB DDR5高频内存，能够更好地展现英特尔双核的性能。

机械师曙光16目前已经在机械师京东自营旗舰店上架，i7-12700H+A730M版本首发价7499元，后续也将上架i9-12900H的版本，敬请期待。