华硕灵耀X 14全面评测：内外兼修，精英气质高效利器

作者：景博健

【天极网笔记本频道】转眼间2022年已经快过去了一半，回看今年的笔记本市场，尤其是轻薄本这个细分品类，可以说非常的卷，在外观设计、硬件性能、屏幕素质、便携性等方方面面，各大厂商可以说是使出了浑身解数，旨在为消费者带来更好地体验。前段时间的发布会上，华硕也带来了一大批轻薄本新品，其中就有这款华硕高端系列的灵耀X 14，不仅延续着灵耀X系列精致轻薄的设计，还有着12代酷睿标压处理器，2.8K OLED 华硕好屏等诸多亮点，今天笔者就带大家一起详细的了解一下它。

传承家族设计 轻薄机身精英气质

华硕灵耀X 14在整体设计上延续了该系列简约大气的风格，A面采用金属材质，搭配上家族标志性的同心圆纹理以及精致的钻石切割边缘，非常的精致，散发着一种精英的气质。

它采用了非常独特的转轴设计，当打开电脑时，A盖会将机身撑起形成一个小的夹角，这样的设计一方面可以让机身底部的空气流通更加顺畅，提升散热的效率，另一方面，这个小倾角，也让我们在打字时更加舒服。

而且它支持180°的开合，在日常开会或是出门会见客户的时候，能够更好的和周围的人分享屏幕上的内容。

键盘面同样是金属材质，搭配上钻切工艺的边缘，同样是非常精致，而且触感非常舒适。

它配备了全尺寸的键盘，有着大尺寸键帽和19.05mm全尺寸间距，不会有那种非常局促的感觉，1.4mm的长键程，回弹有力，按压反馈清晰，很适合长时间的打字。键盘还支持三挡的背光，在晚上码字时也能看清楚按键。

电源键还融合了指纹识别功能，可以一键开机解锁电脑，相较于密码更加安全和方便。

值得一提的是，灵耀X 14配备的是华硕特创的NumberPad 2.0数字触控板，将传统触控板和数字键盘合二为一，是个非常有创意的设计。在未开启数字键功能时，它就是一块传统的触控板，面积很大，磨砂玻璃的材质触感很细腻，在没有鼠标的情况下也能很好地对电脑进行操控。

而长按右上角之后，便会出现LED的数字小键盘，可以通过触控输入数字，非常方便，而且在开启小键盘后，也不会影响我们的常规触控，依然可以进行单击、双击和右键等操作。

灵耀X 14的机身厚度仅为15.9mm，重量约1.4kg，可以轻松放入各种背包当中，即便是算上充电器，也不到2kg，日常通勤或是出差时后携带的负担很小。

接口方面，配备了两个雷电4、1个HDMI2.0b、1个USB 3.2 Gen2 Type-A以及Micro SD读卡器和3.5mm音频插孔，基本可以满足日常的外接需求和显示器扩展，而且雷电4接口有着高达40Gbps的传输速率，在外接硬盘传输资料时速度更快，甚至还可以外接高性能显卡坞，为电脑提供更强大的图形性能。

备受好评的华硕好屏 打开你的新视界

灵耀X 14采用了四面窄边框设计，也有着非常开阔的视野，16:10的屏幕可视面积比16:9更大，而且纵向显示的内容更多。

它配备的是一块14英寸的OLED华硕好屏，2880×1800的超高分辨率，显示效果非常的细腻，即便贴的很近，也看不到像素点的，对比传统1080P屏幕，观感上要更加出色。

而且它的色彩非常棒，红蜘蛛校色仪实测其色域(原生模式)达到了100%DCI-P3，甚至还有着97%的AdobeRGB覆盖，达到了专业级的水准，与传统的100%sRGB色域相比要更加的广，色彩显示更丰富和鲜艳。而得益于OLED的特性，屏幕黑色更加纯粹。

而且灵耀X 14的屏幕进行过出厂精准校色，拥有Pantone色彩认证，其色准表现非常出色，平均ΔE仅为0.78，能够很好的对色彩进行还原，高色域+高色准能够更好地满足修图或是剪辑视频用户的需求。

这块屏幕还通过了DisplayHDR 600 True Black高标准认证，在开启HDR后屏幕的峰值亮度能够达到600nits，有着10bit色深，观看HDR影片时，不仅色彩更加出色，明暗细节还原也更到位，带来一种全新的视觉体验。

除了高分辨率、高色域和高色准外，它还有90Hz的高刷新率，无论是日常刷网页使用还是玩游戏，画面显示更加顺滑。并且相较于LCD，而且这块OLED面板的响应时间仅为0.2ms对比LCD屏幕要低的多，在高帧率下更不容易出现拖影问题，显示效果比同级别的LCD屏幕要更好。

当然，除了屏幕素质足够好，华硕也为消费者的眼睛能够好考虑了不少，华硕好屏OLED的蓝光波峰相比传统LCD屏幕的波长更长，减少了70%的有害短波蓝光，通过了TüV莱茵硬件级低蓝光认证和SGS Eye Care护眼认证，有效减少蓝光对用户眼睛造成的伤害，而且相较于软件级防蓝光，它的硬件级防蓝光能够在画面不偏黄保障色彩准确地同时更加护眼。另外，在开启HDR模式后，电脑还支持全亮度DC调光，无需担心频闪问题。

12代酷睿标压芯 轻薄机身蕴含大能量

作为一台轻薄本，这次华硕灵耀X 14在性能这块可以说拉的是非常满，它搭载了英特尔第十二代酷睿i5-12500H标压处理器，采用全新异构设计，拥有4颗性能核心和8颗能效核心，共12核16线程，最高睿频可达4.5GHz。

灵耀X 14内置的华硕管家中提供了多种散热模式可供选择，在高效模式下，电脑会火力全开，释放最强的性能，适合高负载场景下进行使用，标准模式则会根据任务来自动调节，日常办公时可以选择该模式，安静模式则会降低风扇转速，实现安静的操作，适合在安静环境下或是外出办公时使用，我们的测试将会在高效模式下进行。

下面我们先来通过几款专业软件的跑分成绩来了解下它的理论性能如何：

从测试结果来看，由于是轻薄本，性能释放稍微保守了一些，但相较于上代轻薄本普遍使用的低压处理器，性能提升是非常巨大的，最大领先超过200%。

它还配备了一块上PCIe4.0的SSD，实测顺序读取速度可达6666.10MB/s，写入速度可达5049.97MB/s，相较于PCIe3.0的SSD有着明显的提升，程序和游戏的加载速度也会更快一些。

作为生产力工具，我们也看看它在办公场景的表现如何，首先是PCMark10的基准测试，它主要针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写以及照片编辑和视频编辑渲染等项目，非常符合多数用户日常办公需求：

其总分达到了5310，各个项目的表现都比较不错，由于没有独显，所以视频编辑方便会稍差一些。

接着是应用程序测试，它主要针对Office程序的使用，也是大家平时办公最常用的应用程序。

总分达到了12868，同样有着非常不错的表现，平时编辑文档、做表格或是PPT都很轻松。

45W持续高性能释放 8小时续航用一天

刚才我们提到它搭载了一颗标压处理器，在性能方面的表现非常不错，而当我们面对高负载的任务时，处理器的持续性能释放则更为重要，为此华硕也为灵耀X 14配备了双风扇双热管豪华散热，并且使用了新一代蝉翼风扇，扇叶数高达87片，让其可以将热量快速排出，保障CPU高效运行。

这里我使用AIDA64对其进行了烤机测试，30分钟+满负载运行，CPU功耗可以稳定在45W，性能稳定释放，温度约为93℃，稍高一点，不过还在安全范围之内，整机的运行非常稳定。

当然，除了强悍的性能外，笔记本的续航同样非常重要，尤其是对于经常移动办公或是会见客户的商务人士来说，可能经常要在外办公数小时甚至半天，对其我也使用PCMark10对其进行了续航测试，在屏幕亮度50%，开启WiFi，风扇为安静模式下，它的续航时间达到了7小时53分钟，基本可以满足我们半天甚至一天的轻中度办公使用。

文能办公修美图 武能刷剧玩网游

接下来聊聊使用体验，通过刚才的测试可以看出，灵耀X 14有着非常强悍的性能，平时进行办公时非常轻松，在打开10个网页，并开启4-5个word或是excel文档后，依旧可以非常流畅的编辑文档或是制作PPT，不必担心卡顿的问题。

除了处理文档编辑和浏览网页外，我个人还经常还会使用Lightroom处理不少RAW格式的图片，这对于处理器性能的考验是比较大的，因为相较于普通JPG格式图片，其单场的大小大概在50-60MB，我一次性将100张RAW照片(约6GB)格式导入Lightroom中，用时大概为17秒左右，可以说非常速度了。

而且在处理图片时非常流畅，可以调节色彩、曝光、对比度等参数，不会出现卡顿的问题，而且专业级的色域和精确地色准，可以准确的还原图片的色彩。

在处理完图片后，还需要将RAW格式照片导出为jpg格式照片才能使用，我使用灵耀X 14将100张RAW格式照片导出为jpg总共用时为50秒左右，同样非常迅速，可以非常高效的完成图片处理。

当下因为疫情的原因，居家办公逐渐区域常态化，所以经常会进行视频会议，华硕灵耀X 14在这块做的非常棒，在华硕管家软件中，提供了AI智能降噪功能。

其中AI降噪麦克风可以降低录制环境噪音，在开会时可以很好地将我们周围的其它噪音过于掉，从而让其它人可以听清我们所说的话。同时它还有AI降噪扬声器，通过AI降噪算法过滤掉扬声器中除人声外的环境噪音，即便其它人开会时环境稍微嘈杂一些，但依然可以听得比较清楚，让我们说的清楚也听得清楚。

它还配备了一颗3DNR降噪摄像头，能够有效减少画面的噪点，在光线稍差的地方也能让画面更加清晰一些，提升我们视频会议的体验。

而且灵耀X 14还配有电动摄像头物理遮罩，按下F10即可物理关闭摄像头，有效防止隐私的泄露，F9也可以一键关闭麦克风，非常方便。

另外，灵耀X 14搭载了双天线高速WiFi 6E，在连接性方面有着非常不错的表现，网络连接非常稳定，速度也很快，而且在华硕管家中还有TaskFirst功能，可以将网络带宽优先分配给一些应用，比如在玩游戏时可以分配给游戏相关的任务，而在工作时可以优先给网页及通信软件。

除了生产力工具外，作为日常的娱乐工具它依然有着非常出色的表现，这块华硕好屏OLED屏幕在观感上更为清晰细腻，色彩也更加鲜艳，而且之前提到它通过了DisplayHDR 600 True Black高标准认证，在观看HDR影片时，开启系统内的HDR功能，画面色彩会更为出色，而且屏幕最大亮度可以达到600尼特，影片中的明暗细节都会得到更好地还原，该亮的地方够亮，该暗的地方够暗，整体观感再次得到提升。

同时，它还配备了两个Smart AMP扬声器，每个扬声器都有独立的功放驱动，最高输出功率可以达到2x6W，不仅有哈曼卡顿大师音效，还有杜比全景声，在观影时开启，可以明显感受到声音会变得更加饱满，而且有环绕感，带来视觉和听觉的双重体验。

另外，我们也可以用灵耀X 14来玩一些主流网络游戏，如：《英雄联盟》、《守望先锋》等。

《英雄联盟》在2.8K分辨率，最高画质下，一局游戏下来平均帧率可以达到108，非常流畅。

《守望先锋》在1200P分辨率，中画质下，平均帧率为72，同样有着不错的流畅度，而且得益于高刷新屏幕，在玩这种FPS游戏时，会更爽一点。

写在最后

纤薄的机身搭配上家族式的简约设计，让灵耀X 14散发着精英的气质，同时标压处理器的加持让它精致的外观下，蕴藏着强悍的性能，不仅可以应对日常的办公和图片处理，在闲暇时还可以胜任游戏体验，做到工作娱乐两不误。值得一提的是，它还配备了一块顶尖的OLED屏幕，更广的色域、精准的色彩、HDR的支持等都为赋予了用户更加出色的视觉观感，带来了与传统产品差异化的体验。如果你想选择一款兼具轻薄便携的机身、高效强悍的性能、顶级屏幕素质等特性的笔记本，那么这款灵耀X 14是个非常不错的选择。