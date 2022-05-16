机械师“解锁次元自由”夏季新品发布会在即 曙光&星辰新机成焦点

作者：夏初

【天极网笔记本频道】倒计时1天!明天也就是5月17日晚8点，机械师“解锁次元自由”夏季新品发布会就将举行了，本次发布会机械师将推出全系列的电竞硬件产品阵容，新一代曙光16超感核能本、星辰17水冷笔记本、未来战舰Ⅲ代台式机、创物者-X、创物者-S及众多潮流外设新品即将与消费者见面。值得一提的是，本场发布会上的新品无论是在外观还是配置方面都会有不同程度的升级，旨在为玩家打造电竞级全场景体验。

“打破象限壁垒，跨越物理空间限制，探索未知区域，一触即燃!”机械师官方对此次发布会充满信心。本场发布会中，机械师新品“超感核能本”曙光16以及星辰16将成为笔记本品类的双子星，就让我们来提前剧透一下这两款新品，不知道是不是能够打动你呢？

根据官方宣传海报和真机谍照可以看到，新款曙光16采用16英寸的黄金尺寸，A面设计更为简洁，笔记本A面采用拼接设计。机械师将logo与产品英文名称放在了左上角，logo可以发光的，也让整个A面变得低调又不失亮点。而当笔记本打开之后，窄边框屏幕十分吸睛。从屏幕的尺寸上来说，窄边框设计是很讨喜的，它能够保证用户能够享受到更大的屏占比。

曙光16支持180°开合，将搭载2K分辨率高刷新电竞屏，16:10的屏幕比例能够在竖向显示更多内容。屏幕覆盖100% sRGB色域，刷新率升级到主流的165Hz并支持DC调光。

B面依然是RGB键盘，全尺寸方向键要给到好评，机身在转轴以及右侧腕托处设计了发光单元，颜值更高。值得一提的是右侧腕托处的发光单元中间有一个闪电标志，支持无线充电的，用户只需将手机放上就能无线充电。

新款的曙光16也将搭载英特尔首款独立显卡――锐炫显卡，“英特尔全家桶”旨在达成“1+1>2”的效果。同时也会支持今年的热门的独显直连技术。例如“均衡模式”“狂暴模式”等等，让用户自由掌握设备的性能输出模式，更方便适应不同的使用环境。玩游戏自然是“性能模式”全开，而不插电或者是在比较安静的环境中，“安静模式”也会降低功耗与风扇噪音，同时提升续航。

此外，曙光16还将内存升级成DDR5，并且搭载雷电4接口，无论是游戏场景还是扩展4K显示器，这两项升级都十分重要。

星辰系列新机星辰16搭载2K A+显示屏，拥有100% sRGB高色域，为玩家带来更加绚丽准确的游戏画面，同时也能照顾到有内容创作需求的玩家工作。电竞级165Hz高刷，丝滑操控体验对游戏很有帮助。

星辰16将搭载第12代英特尔酷睿H系列处理器，P(性能)核与E(能效)核混合架构，14核心20线程的规格带来了多任务处理方面的大幅提升，最高搭载i9-12900H处理器;配合英伟达RTX 3060、3050以及3050Ti三款显卡，兼顾性能与性价比，为入门级独显提供满功耗，带来不输“Ti”版本的性能释放。

星辰16的RTX 3060版本同样将支持独显直连技术+混合模式切换，进一步增强星辰16笔记本的竞争力。

外观方面，星辰16将加持激光镭雕工艺，双色阳极处理带来酷炫外观，全尺寸多彩背光键盘、更大的触控板也没有缺席。得益于第12代英特尔处理器的高精优势，PCIe 4.0 M.2 SSD的扩展位也给到了用户，方便后续自行扩展。

这只是机械师在明天夏季新品发布会上发布的产品阵容中的两款，在本场发布会上，我们还将见到包括天穹电竞显示器、创物者零界笔记本、游戏主机、机械键盘、手柄以及耳机外设，全方位包容玩家电竞、游戏选择，真正解锁次元壁垒，让我们在5月17日晚8点相约机械师哔哩哔哩官方直播间，一起迎接这场次元冒险吧!