苹果WWDC将于6月6日线上举行 macOS 13将亮相

作者：夏初

【天极网笔记本频道】4月6日消息，苹果日前已正式宣布其2022年度全球开发者大会(WWDC 2022)活动和主题演讲的日期。该活动将在2022年6月6日至6月10日期间在线上举行。今年的WWDC依然是在疫情大背景下举行，根据惯例，苹果将在本场开发者大会上带来多款操作系统的迭代版本，包括大家比较关注的iOS 16、watchOS 9和macOS 13。

苹果今日宣布，将于6月6日至10日以在线形式举办年度全球开发者大会(WWDC)，所有开发者均可免费参加。在过去两年虚拟活动取得成功的基础上，WWDC22将展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS的最新创新，同时让开发人员能够接触到苹果工程师和技术，学习如何创建突破性的应用程序和互动体验。

此外，苹果全球开发者关系和企业与教育营销副总裁Susan Prescott还补充说，“从本质上讲，WWDC一直是一个建立联系和建立社区的论坛。本着这种精神，WWDC22邀请来自世界各地的开发人员齐聚一堂，探索如何将他们最好的想法变为现实，并突破可能的极限。我们喜欢与我们的开发人员建立联系，我们希望我们所有的参与者都能在他们的经历中感到精力充沛。”

尽管苹果表示本次WWDC 2022将采用全线上的方式呈现，但是苹果透露，WWDC 2022将有一个小型的面对面活动――除了在线会议之外，苹果将于6月6日在Apple Park为开发者和学生举办一个特殊的活动，与在线社区一起观看主题演讲和国情咨文视频。苹果补充说，由于空间将受到限制，有关如何申请参加的详细信息将很快在苹果Developer网站和应用程序上提供。

与过去两年的虚拟WWDC活动相比，苹果表示，今年WWDC将提供“更多信息会议、更多尖端学习实验室、更多与与会者互动的数字休息室以及更多本地化内容，以使WWDC 2022成为真正的全球性活动。”

我们能够在今年的WWDC 2022上期待哪些内容呢？

WWDC 2022将包括苹果的国情咨文和苹果设计奖活动、在线会议、面向开发人员的一对一实验室，以及开发人员与苹果工程师和设计师互动的多种方式。

像往常一样，预计苹果今年将在WWDC上重点关注其软件平台。这可能包括iOS16、iPadOS16、watchOS9、macOS13和tvOS16的发布。届时该公司也可能会发布这些新操作系统的开发者测试版。

今年，WWDC也有可能包括针对开发人员的新硬件公告。彭博社的MarkGurman报道称，苹果可能会在5月或6月宣布其下一轮苹果Silicon驱动的Mac。这么看来，在6月的WWDC期间发布这些新Mac似乎比较可信。

苹果表示将在WWDC22之前通过苹果Developer应用程序、苹果Developer网站和电子邮件分享其他计划信息。在6月的WWDC 2022上，你最期待看到什么呢？天极网也将对本次苹果WWDC保持持续关注。