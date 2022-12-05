《巫师3》次世代来袭，满血3060天选3助力玩家再书史诗双十二到手仅需7599

【天极网笔记本频道】2022年的最后一个月悄然到来，而一大波游戏情怀也在悄悄酝酿。曾荣获2015年年度游戏大奖的《巫师3》以及曾经带给玩家无数感动的《最终幻想7:核心危机》都将重新归来，就像是和玩家约定好了一样，久违的感动都在这个12月如约而至。面对焕新而来的“老朋友”们，一台颜值与实力并存的游戏本，将是所有玩家在双十二期间都值得考虑的产品。而华硕天选3锐龙版，凭借优秀的设计与扎实的配置，无疑是伴随玩家重温经典的不二选择。

华硕天选3 锐龙版：高颜值 高性能 高性价比

到手价：7599元 六期免息

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华硕天选3 锐龙版拥有极富特色的外观，二次元设计浑然天成，颜值之下同样藏着一颗“钢铁之芯”。AMD锐龙7 6800H基于Zen3+架构，8核16线程加上最高4.7GHz的频率，杜绝CPU瓶颈，带来更加稳定的性能表现。

在显卡选择上，天选3 锐龙版搭载满血RTX 3060显卡，支持光线追踪以及DLSS技术。而次世代版的《巫师3》同样新增这两项技术的支持，天选3无疑能够为玩家呈现最极致的画面，无论是面对“狂猎”追杀时的紧张氛围还是游历各大国家的闲情雅致，都能带来无与伦比的高帧游戏表现。

在此基础上，天选3 锐龙版采用一块FHD+144Hz刷新率的屏幕，拥有100%sRGB高色域以及Adaptive Sync防撕裂技术，让玩家纵享丝滑画面的同时，能够感受到全新魔幻世界带来的视觉冲击力。DC调光的加入，使得玩家即使长时间沉浸在昆特牌中无法自拔，也能最大幅度减少眼部疲劳。

最重要的是，天选3 锐龙版采用16GB DDR5 4800MHz的内存以及512GB PCIe4.0的固态硬盘，大幅加快游戏载入，穿梭于国度仅在毫秒之间，避免长时间加载打破沉浸感。得益于杜比全景声双扬声器的加入，其还能带来更加震撼的视听效果，配合精彩画面营造出独属于这片魔幻大陆的呼吸之音。

《巫师3》的出现毫无疑问改变了玩家对于魔幻开放世界的原有印象，而置身其中的玩家往往会陷入选择特莉丝还是叶奈法的纠结之中，但华硕天选3锐龙版兼具特莉丝活泼个性的外观以及叶奈法高冷且无需多言的硬件实力，真正做到两者我全都要!如今7599元的限时价格，你还纠结什么呢？

ROG魔霸新锐 2022：游戏本中的神罗1st

到手价：8999元

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《最终幻想7》是《最终幻想》系列游戏中知名度最高且开发最成熟的一部，游戏中，扎克斯一直追求成为神罗战士1st，而ROG魔霸新锐 2022同样在追求第一的道路上努力。外观方面，ROG魔霸新锐 2022设计简约而不简单，ROG标志性的Logo完美融入其中。

配置方面，RTX 3060加上AMD 锐龙9 6900HX组合而成的“破坏剑”，完整释放了ROG魔霸新锐 2022极限性能。作为《最终幻想7》中最为标志性的武器，不仅承载着战士的梦想、荣誉和骄傲，也是一座英雄丰碑。

剑锋落下所向披靡，ROG魔霸新锐 2022的双芯组合不仅能够完美重现《最终幻想7:核心危机》的焕新画面，即使面对更高负载的3A大作也全然不在话下。尤其是高达4.9GHz的CPU主频以及140W的满血显卡，让ROG魔霸新锐 2022的每一次执剑都恢弘有力。

PCIe4.0的固态硬盘和DDR5的内存，带来超快加载速度，场景切换快到无法感知，专心体会最初的感动。屏幕方面，魔霸新锐使用一块2.5k分辨率、165Hz刷新率的电竞屏，3ms的响应时间可以让玩家在最短时间内做出反馈，成为第一的道路上怎能慢人一步？

杜比视界以及100%DCI-P3专业广色域的加入，IPS屏幕材质和Adaptive Sync防撕裂技术都让这块屏幕足以给玩家带来极具冲击感的画面。ROG魔霸新锐配备Smart Amp双扬声器，搭配杜比全景声，难以想象玩家面对最后的悲戚时刻，当BGM从音响传出之时，会是怎样一种直击灵魂的震动与悲伤。

对于青春，所有人都有着一个成为第一的梦想，化身英雄拯救苍生。如今这个机会近在眼前，拿起ROG魔霸新锐 2022这柄破坏剑，去成为真正的神罗1st!双十二期间ROG魔霸新锐 2022优惠价只要8999元，超越经典!

联想拯救者R9000P：电竞引擎释放不羁性能

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联想拯救者R9000P配备AMD 锐龙7 6800H处理器和满血版RTX 3060显卡，即使面对强势归来的《极品飞车：不羁》，也丝毫不存在任何性能瓶颈。RTX 3060所支持的光线追踪以及DLSS技术，可以完美还原极品飞车中灯红酒绿的不羁世界。

联想拯救者R9000P使用PCIe 4.0的固态硬盘加上DDR5 内存的组合，最大程度规避车外景色没有加载出来的情况。同时为了呈现紧张刺激的飙车画面，联想拯救者R9000P使用一块16英寸165Hz的2.5K屏幕，并且G-SYNC防撕裂技术的加入，让玩家尽情狂飙的同时无需担心画面割裂带来体验下降。

面对一款陪伴玩家十几年的赛车游戏重新归来，无数玩家早已做好准备重返那个曾经给玩家带去无数经典画面的飙车世界。作为玩家手中不可或缺的方向盘，联想拯救者R9000P现在仅需8899元，紧紧握住它，尽情享受狂飙时刻!