ÐÖµÜÀ´Õ½!Î¢ÐÇÓÎÏ·±¾GP72MVR 7RFX-621CN

ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡ÓÎÏ·±¾×î²»ÄÜºöÊÓµÄÊÇÊ²Ã´£¿¿áìÅµÄÍâ¹Û+³öÉ«µÄÐÔÄÜ£¡Î¢ÐÇGP72MVR 7RFX-621CNÓÎÏ·±¾¾ÍÊÇÄãµÄÀíÏëÖ®Ñ¡£¡
¡¡¡¡´ÓÍâ¹ÛÀ´¿´£¬Î¢ÐÇGP72MVR 7RFX-621CNÓÎÏ·±¾×ßÄÚºÂ·Ïß£¬¸Ã»ú²ÉÓÃ½ðÊôºÚÉ«¶¥¸ÇÅäÉÏÈáºÍµÄ¹µ²ÛºÍÓ²ÀÊÏßÌõ£¬¿´ÉÏÈ¥¸ü¿á£¬ÃþÆðÀ´Ò²¸ü¼ÓÓÐÊÖ¸Ð¡£¸Ã»úÅä±¸17.3Ó¢´çµÄFHDÈ«¸ßÇå·ÀÑ£¹âÎíÃæÏÔÊ¾ÆÁ£¬·Ö±æÂÊÎª1920*1080£¬¼´Ê¹ÊÇÔÚÊÒÍâÇ¿¹âÕÕÉäÏÂÒ²ÄÜ³ÊÏÖÇåÎúµÄ»Ãæ!¼üÅÌÔòÊÇ²ÉÓÃÁËÈüî£×¨ÒµÓÎÏ·±³¹â¼üÅÌ£¬ÄÚÖÃSSE3¹¦ÄÜ£¬¿ÉÊµÏÖ°´¼üºê²Ù×÷£¬ÈÃ¸´ÔÓµÄ²Ù×÷²½ÖèÒ»¼üÍê³É£¡
¡¡¡¡´ÓÅäÖÃÀ´¿´£¬Î¢ÐÇGP72MVR 7RFX-621CNÓÎÏ·±¾ÄÚÖÃµÚÆß´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£i7-7700HQ´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃKaby LakeÐÂ¼Ü¹¹£¬µ¥ºËî£Æµ¿É´ï3.8GHz¡£ÏÔ¿¨ÔòÊÇÅäÖÃÁËÓµÓÐ6GBÏÔ´æµÄNVIDIA GTX 1060¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨£¬¿ÉÔËÐÐ¶àÖÖ´óÐÍÓÎÏ·²»¿¨¶Ù¡£ÔÚ´æ´¢·½Ãæ£¬¸Ã»úÖ§³Ö128GB SSD+1TBË«Ó²ÅÌ´æ´¢£¬ÔÚ±£Ö¤´óÈÝÁ¿´æ´¢¿Õ¼äµÄÍ¬Ê±£¬Ò²Ìá¸ßÁË¿ª»úËÙ¶ÈºÍÎÄ¼þ´ò¿ªËÙ¶È£¬ÖúÄã³©ÍæÕû¸öÓÎÏ·ÊÀ½ç!
¡¡¡¡¸ßÐÔÄÜÅäÖÃÖ®ÏÂ×ÔÈ»Ò²²»ÄÜÈ±ÉÙ¸ßÐ§ÂÊµÄÉ¢ÈÈÉè¼Æ!Î¢ÐÇGP72MVR 7RFX-621CNÓÎÏ·±¾²ÉÓÃÁËÁ½¸öÉ¢ÈÈ·çÉÈ+6¸ùÈÈµ¼¹ÜµÄÉè¼Æ£¬ÈÃ·çÁ¿´ó´óÌá¸ß£¬É¢ÈÈÐ§¹û¸ü¼Ó³öÉ«£¬Ò»¼üÉ¢ÈÈÉè¼Æ¸ü¼Ó¸ßÐ§±ã½Ý£¡
¡¡¡¡¸Ã»úÏÖÕýÔÚ¾©¶«ÉÌ³ÇÈÈÏúÖÐ£¬ÓÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¸Ï¿ìµã»÷ÏÂ·½µÄ¹ºÂòÁ´½ÓÈëÊÖ!
¡¡¡¡ÍÆ¼ö²úÆ·£ºÎ¢ÐÇGP72MVR 7RFX-621CNÓÎÏ·±¾
¡¡¡¡²Î¿¼¼Û¸ñ£º9999Ôª
¡¡¡¡µã»÷¹ºÂò£ºhttps://item.jd.com/4400699.html#none
- À×ÉñChinaJoy·¢²¼Î±×°Õß×ÓÆ·ÅÆ ´øÀ´ÐÂÍæ·¨
- ½â³ýÍõÕß·âÓ¡ AlienwareÐÂ¿îÖÜ±ßÍâÉèÁÁÏàCJ
- ±Ê¼Ç±¾ÖÐµÄÓÎÏ·ÉñÆ÷ ÕâÐ©ÓÎÏ·±¾Äã²»¿É´í¹ý!
- Ë¬ÍæChinaJoy´ó×÷ ÕâÐ©×°±¸±Ø²»¿ÉÉÙ
- Î¢ÐÇ¶à¿îÓÎÏ·ÉñÆ÷ÁÁÏàCJ ÒýµÃÍæ¼Ò¾ºÏàÌåÑé
- ChinaJoyÓÐ¿´µã AlienwareÈ«Ô±ÉÏÕó¸ãÊÂÇé
- ChinaJoy±Ê¼Ç±¾³§ÉÌÓÖÄÃ³öÁËÊ²Ã´Ñ¹Ïäµ×²úÆ·
- 17.3´ç´óÆÁµÄÐÞÑø Î´À´ÈËÀàT7ÊÛ¼Û9999Ôª
- ÁíÀàÅäÖÃÐÔÄÜ±¾ Î´À´ÈËÀàT5¾©¶«ÊÛ¼Û8499Ôª
- ÔÚºê³ž¸ß²úÖ®ÄêÈçºÎÀíÐÔÑ¡ÔñÊÊºÏÄãµÄ±Ê¼Ç±¾
- ÏíÈýÖØÓÅ»Ý Õâ¾ÍÊÇÑ¡Alienware 17µÄÀíÓÉ
- ChinaJoy2017ÁÁµã:°ËºËÓÎÏ·±¾Õðº³µÇ³¡
- ²»ÆÕÍ¨µÄ¸Ä±ä À×Éñ911-S6¹ÙÍøÁ¢¼õ800Ôª!
- ChinaJoy2017ÓÐ¿´µã:×îÇá±¡1080ÓÎÏ·±¾ÁÁÏà
- CJ2017:Ìì¼«Íø×¨·ÃÀ×Éñ¿Æ¼¼²úÆ·¾ÀíÀîÕñÓî
- CJ2017:×¨·ÃÎ¢ÐÇ±Ê¼Ç±¾ÖÐ¹úÇø¸ºÔðÈËÎâ°¢¶«
- ¾Ü¾ø×ö"Ð¡ÏÊÈâ"!XPS15ÊµÁ¦´ó±¬·¢
- CJ2017:Ìì¼«Íø×¨·Ã»úÐµÊ¦²úÆ·×Ü¼àÀî°²¶«