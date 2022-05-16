thinkplus口红电源Nano 65W体验：50%的重量+100%的高效=真香

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】4月20日ThinkFamily春季新品发布上，Think带来了新一代氮化镓USB-C迷你电源适配器：thinkplus口红电源Nano 65W(下文简称：thinkplus Nano)。当时，thinkplus Nano有两点给我留下了深刻印象：小巧和高效。

正好看到了“联想会员新品众测”活动，于是就申请了。不过申请到试用后，让我最先想要推荐它的原因却是那根1.8米的双向USB C充电线。

尽管手机、平板、笔记本续航都在增加，但还是难逃每日一充或多充的命运。特别是周末在家，想要舒舒服服躺在沙发上拿着手机追剧、玩游戏，需要充电时要么就变换位置靠近充电器，不然就要接过来一个插排。等换上thinkplus Nano后，1.8米的充电线，大大延伸了使用半径，而且凭借65W快充拿着笔记本窝在沙发里加班写稿也很方便。

50%的重量

thinkplus Nano的重量只有88g，即使加上充电线也就137g，体积也比之前的thinkplus口红电源小很多。从第一代的76.6cc，降至第二代的63cc，再到如今thinkplus Nano的44cc，即使女生的手包也可以轻松收纳，也就相当于多带了两根口红。对于很多因为傻大沉而不爱携带充电宝的同学来说，就很有用了，在咖啡厅、机场车站，也能快速为设备充电。不用再去扫共享充电宝，更不用担心忘记归还了。

对于我而言，thinkplus Nano最重要的作用在于为笔记本充电，相比一些标配的两段式适配器，旅行重量直接减半。并且，还能节省背包内的空间，线缆也容易整理，避免缠绕。

比如轻薄本的两段式电源重量达到了287g，即使是一些高端轻薄本小巧的电源也有158g，而thinkplus Nano的重量只有137g。加之小体积设计，即使放在笔记本内胆包里，也不会影响观感。其他适配器，则可能在内胆包上撑起一个鼓包。

这里还有一个小细节或许在日常使用时也能帮到你，thinkplus Nano小巧设计在插排上占用空间更小，让其对侧的双口插座也能正常使用，如果是一些较大的充电器就会导致插座接口无法使用，“浪费资源”。

外观方面，thinkplus Nano的简约设计也很加分，外围磨砂表面不容易沾染指纹，频繁插拔也能维持整洁、干净，同时相比光滑表面更不易脱手。

上端为一个USB C接口，下端为固定插脚。

100%的高效

在体积减小的同时，thinkplus Nano仍旧有65W功率，提供100%的高效。据介绍，thinkplus Nano功率密度达到了1.45W/cm3，内置第三代GaN氮化镓芯片，兼容PD 3.0、QC 3.0、PPS快充协议。广泛兼容性确保给手机、平板、笔记本等终端充电时，都能有高效率。

thinkplus Nano在待机状态下给电池容量为50Wh的笔记本充电，约30分钟充电50%;一小时充电接近70%。换算成对应的续航时间，也就是说充电半小时就能工作4-5小时了。

选择电池容量为4720mAh的Android手机进行测试，thinkplus Nano在连接Wi-Fi的待机情况下从2%开始充电，仅5分钟即可充电15%，10分钟充电接至30%左右，半小时即可充电75%，1小时充电至97%。

如果是手机电量告急，只需要10分钟，就可以换回2-3小时续航。如果是外出时手机需要充电，也不用担心自己需要在充电接口久坐，喝杯奶茶的功夫，就可继续使用数小时了。

另外，我也用thinkplus Nano给手里的iPhone 12 Pro Max进行了充电测试，并对比使用官方20W充电器、MagSafe无线充电的测试成绩，如下，仅供参考。

可以看到，thinkplus Nano的速度明显更快，半小时从7%充至64%，官方20W充电器仅到50%;Magsafe就更慢了,只充到27%。要知道官方20W充电器价格是149元，电源线还要单独购买，如果是2米的电源线则要243元，加起来也有392元了，还只有20W。相比之下还能为笔记本充电、功率65W、399元的thinkplus Nano，不香么？至于当初为什么花300多买了基本全年吃灰的MagSafe，就真的只是为了尝鲜，交的智商税。

最后再来聊一聊thinkplus Nano的安全可靠性。thinkplus Nano采用了高分子导热聚合物内部元件，热量可以快速导出，同时还有远超国家级3C适配器标准的Think标准加持，通过了高海拔、超8000小时全功率不间断输出等测试，支持漏电保护、过压防护、输出过载防护、短路防护、过热防护等功能，使用更安心。

虽然短时间内无法全面检测thinkplus Nano的可靠性，但是我手里几年前购买的初代thinkplus口红电源用到今天也没有什么问题，对于thinkplus Nano还是很有信心的。

真香

由于工作离不开电脑，一般我会在家里、办公室和背包里各放一个电源，拿到thinkplus Nano就直接把背包里的旧款更新了。减轻几十克重量很多时候确实感觉不明显，但是更小的体积却可以收纳到背包中的小收纳袋内，通勤时就不用担心挤压、磕碰或者线缆缠绕了。

另外，通过身边的手机、平板、笔记本等几款设备进行测试，thinkplus Nano的65W充电效率确实很让人满意，并且1.8米的充电线，延伸了使用半径，很多时候不用被线缆束缚了。特别是居家办公时，更长的线缆在选择办公空间时(比如床、沙发、书桌、窗台等等)，也将更加自由。

所以，如果你想要一款小巧、方便且高效的电源，thinkplus口红电源Nano 65W是个不错的选择。