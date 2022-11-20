英伟达宣布于明年初CES举办演讲，RTX 4070系列要来了？

【天极网笔记本频道】英伟达已经发布RTX 40系的三张高端显卡，分别为RTX 4090、RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB三款显卡，国行定价分别为12999元、9499元和7199元，售价公布后引起不小争议。近日，英伟达再次宣布，将在2023年1月3日举办CES 2023 GeForce官方特别演讲，或将发布RTX 4070系列显卡。

RTX 40系显卡相比前代有着非常大的性能升级，首先RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4nm工艺，在性能、效率上都实现了巨大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了足足16倍。

第四代Tensor Cores张量核心，超过上一代使用FP8加速性能的5倍。支持着色器执行重排序(SER)，老黄表示该技术的创新力度，堪比CPU处理器的乱序执行。追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。集成光流加速器，保持图像质量的同时提高帧率，带来2倍的性能提升。

最重要的是，英伟达还推出了全新的 DLSS3技术，这是一款由AI驱动的性能倍增器，由全新第四代Tensor Core和GeForce RTX40系列GPU的全新光流加速器驱动，拥有光学多帧生成功能，并且在4K分辨率的游戏中持续以超过100 FPS运行。

不过即使如此，定价过于昂贵的RTX 4080 12GB版本也遭到用户吐槽，随着网上不满情绪的发酵，英伟达也是紧急撤回这款显卡发布，这也是历史上头一次撤回已经发布的显卡。早前就有说法称，这个所谓的RTX 4080 12GB，其实原本计划叫做RTX 4070 Ti，甚至是RTX 4070，在发布前的最后时刻才改名。

对于这次撤回，英伟达表示RTX 4080 12GB是一款出色的显卡，不过名字不对，同时出现两款RTX 4080名称的产品让人感到困惑。但奇怪的是，在发布时当RTX 4080 12GB版本遭到质疑后，英伟达还对其存在的合理性做出了解释：RTX 4080 16GB和12GB的命名延续了上一代两个RTX 3080不同版本，乃至之前其它类似产品的命名方式。RTX 4080提供两种规格，一种具有16GB显存，另一种具有12GB显存，即一个产品名称，两种规格。

RTX 40系显卡未发布前就有爆料称英伟达将会发布RTX 4090、RTX 4080以及RTX 4070 Ti，结合现在的情况来看，12GB版本的RTX 4080确实有可能就是之前的RTX 4070 Ti。不过由于RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB的规格相距较大，采用的芯片也不同，根据英伟达官方给出的数据，前者比后者性能大概强了30%，是两款完全不同等级的显卡，因此RTX 4080 12GB发布后就遭到媒体和玩家的大量批评，认为其规格对不起过往80系列的定位。

英伟达这次在新闻稿中宣布，CES 2023同样会选择以虚拟方式举行，并且在太平洋时间2023年1月3日星期二上午8点，也就是北京时间2023年1月4日星期三0点进行现场直播。而此前就已经有爆料者表示英伟达将会在CES 2023上重新发布改名为RTX 4070 Ti的RTX 4080 12GB，并且放出声称是RTX 4070 Ti的功能截图，但是在该截图中并没有确认该显卡的规格。

如今看来这则爆料还是有着一定的可信度，英伟达在CES 2023上确实存在发布这款显卡的可能性。不过有一点是可以确定的，如果英伟达要发布新显卡，那么就会一起发布RTX 4070和RTX 4070Ti。不过在定价方面，不知道英伟达是否还会延续RTX 4080上如此激进的策略。