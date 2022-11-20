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英伟达宣布于明年初CES举办演讲，RTX 4070系列要来了？

2022-11-20 18:32:31 作者：

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  【天极网笔记本频道】英伟达已经发布RTX 40系的三张高端显卡，分别为RTX 4090、RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB三款显卡，国行定价分别为12999元、9499元和7199元，售价公布后引起不小争议。近日，英伟达再次宣布，将在2023年1月3日举办CES 2023 GeForce官方特别演讲，或将发布RTX 4070系列显卡。

英伟达宣布于明年初CES举办演讲，RTX 4070系列要来了？

  RTX 40系显卡相比前代有着非常大的性能升级，首先RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4nm工艺，在性能、效率上都实现了巨大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

  同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了足足16倍。

  第四代Tensor Cores张量核心，超过上一代使用FP8加速性能的5倍。支持着色器执行重排序(SER)，老黄表示该技术的创新力度，堪比CPU处理器的乱序执行。追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。集成光流加速器，保持图像质量的同时提高帧率，带来2倍的性能提升。

英伟达宣布于明年初CES举办演讲，RTX 4070系列要来了？

  最重要的是，英伟达还推出了全新的 DLSS3技术，这是一款由AI驱动的性能倍增器，由全新第四代Tensor Core和GeForce RTX40系列GPU的全新光流加速器驱动，拥有光学多帧生成功能，并且在4K分辨率的游戏中持续以超过100 FPS运行。

  不过即使如此，定价过于昂贵的RTX 4080 12GB版本也遭到用户吐槽，随着网上不满情绪的发酵，英伟达也是紧急撤回这款显卡发布，这也是历史上头一次撤回已经发布的显卡。早前就有说法称，这个所谓的RTX 4080 12GB，其实原本计划叫做RTX 4070 Ti，甚至是RTX 4070，在发布前的最后时刻才改名。

  对于这次撤回，英伟达表示RTX 4080 12GB是一款出色的显卡，不过名字不对，同时出现两款RTX 4080名称的产品让人感到困惑。但奇怪的是，在发布时当RTX 4080 12GB版本遭到质疑后，英伟达还对其存在的合理性做出了解释：RTX 4080 16GB和12GB的命名延续了上一代两个RTX 3080不同版本，乃至之前其它类似产品的命名方式。RTX 4080提供两种规格，一种具有16GB显存，另一种具有12GB显存，即一个产品名称，两种规格。

英伟达宣布于明年初CES举办演讲，RTX 4070系列要来了？

  RTX 40系显卡未发布前就有爆料称英伟达将会发布RTX 4090、RTX 4080以及RTX 4070 Ti，结合现在的情况来看，12GB版本的RTX 4080确实有可能就是之前的RTX 4070 Ti。不过由于RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB的规格相距较大，采用的芯片也不同，根据英伟达官方给出的数据，前者比后者性能大概强了30%，是两款完全不同等级的显卡，因此RTX 4080 12GB发布后就遭到媒体和玩家的大量批评，认为其规格对不起过往80系列的定位。

  英伟达这次在新闻稿中宣布，CES 2023同样会选择以虚拟方式举行，并且在太平洋时间2023年1月3日星期二上午8点，也就是北京时间2023年1月4日星期三0点进行现场直播。而此前就已经有爆料者表示英伟达将会在CES 2023上重新发布改名为RTX 4070 Ti的RTX 4080 12GB，并且放出声称是RTX 4070 Ti的功能截图，但是在该截图中并没有确认该显卡的规格。

  如今看来这则爆料还是有着一定的可信度，英伟达在CES 2023上确实存在发布这款显卡的可能性。不过有一点是可以确定的，如果英伟达要发布新显卡，那么就会一起发布RTX 4070和RTX 4070Ti。不过在定价方面，不知道英伟达是否还会延续RTX 4080上如此激进的策略。

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