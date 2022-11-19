AMD R9 7950X和i9-13900K性能对比，英特尔更胜一筹！

【天极网笔记本频道】不久前，AMD和英特尔相继发布Zen4架构锐龙7000系列处理器和13代酷睿处理器，其中作为两方阵营最强的AMD R9 7950X和i9-13900K，难免被人拿出来做一番比较。最近就有国外媒体对这两块芯片进行了详细测试，并且给出结果。

性能上，AMD官方标称锐龙9 7950X跑分比酷睿i9-12900KS最多提升57%、能效提升47%，主流游戏性能高出6%~35%不等，生产力套件性能高出32~45%不等。锐龙R9 7900X相比上代R9 5900X，在维持同样的十二核心的规格上，得益于架构更新和台积电5nm工艺的加持，在IPC和频率上分别取得13%和24%的提升，整体的性能提升接近30%。

而在i9-13900K上，相比12代酷睿，13代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达41%。第13代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和DDR5内存都达到更高的平均超频速度。

CPU-Z的跑分数据显示，i9-13900K单线程跑分846分，多线程13054分，稳居CPU-Z 单核榜首;多线程成绩比12900KF(11289 分)高出15%，比AMD R9 5950X(16核32线程)高出10%，也比之前的跑分有了提升。

不过在此前的官方宣传中，AMD和英特尔都默契地选择了对方前代型号来进行对比，这也让人好奇两颗性能怪兽一较高下谁会是最后赢家。从硬件规格上来看，i9-13900K是24核32线程，AMD R9 7950X为16核32线程，在物理核心方面i9-13900K要更多一点。

不过英特尔自12代以来就采用混合架构设计，核心数量更多，而AMD依然采用传统核心设计，两者虽然核心数量上有差距，但是在线程数量上依旧保持一致。而在最高频率上，i9-13900K为5.8GHz，AMD R9 7950X为5.7GHz，两者相差0.1GHz。

缓存方面，i9-13900K仅有36M，AMD R9 7950X则是给了81M，前者的TDP为125W，后者为170W。功耗高一直都是AMD多年来遭受诟病的地方，这次在默认TDP方面，AMD R9 7950X依旧落后于i9-13900K。在售价方面，i9-13900K仅需589美元，AMD R9 7950X则高达799美元。

虽然两者都配备了集成显卡，不过AMD的Radeon集显明显不如英特尔的UHD Graphics 770集显，英特尔的集显可以应付一些轻松的游戏和视频剪辑，这是AMD的Radeon集显所无法胜任的。

硬件上，英特尔毫无疑问取得了很大优势，在性能跑分上，同样印证了这一情况。从放出的测试结果中看，ADM R9 7950X的Cinebench R23 跑分单线程跑出1967分、多线程35914分。单线程性能对比R9 5950X大幅提升了20.7%，非常给力，但是相比于i9-12900K竟然还有所倒退，对比i9-13900K的成绩还差9.4%。

幸好在多线程性能对比R9 5950X提升了25.9%，不过横向对比还是有点尴尬，能够领先16核心24线程的i9-12900K高达36.1%，但是面对24核心32线程的i9-13900K落后9.6%，后者几乎快要突破4万分。

在大部分测试中i9-13900K几乎都领先AMD R9 7950X，考虑到两者之间的售价，i9-13900K仅需589美元的售价面对AMD R9 7950X高达799美元的售价无疑极具性价比，尤其是在硬件以及实际表现中都领先AMD R9 7950X的前提下，看来这次AMD又该贯彻降价策略了。