雷神ZERO斩获红点设计大奖 高颜值与生俱来

作者：景博健

【天极网笔记本频道】说到工业设计，很难绕过一个国家，那就是德国，整个人类的工业发展都少不了它的身影。而且世界三大设计奖项中，有两项就源于德国。其中，红点奖作公认的国际性创意和设计的认可标志，可以追溯至1955年，由德国设计协会创立，每年吸引超过60个国家的近万件作品参与角逐。红点奖的评选标准极为苛刻，包括“革新度”“美观性”“实现的可能性”“功能性”“情感内容”等多维度。日前，这个被称为“设计界奥斯卡”德国红点奖正式揭晓了2022年获奖作品，其中雷神拿下“双杀”――雷神ZERO 2022旗舰电竞本和雷神魔蝎G70游戏手柄荣获红点设计大奖，让不少人的目光聚焦在了这个诞生8年的品牌上。

以用户为中心打造顶级电竞装备 荣获大奖靠创新和坚持

雷神的产品开发模式是“无交互不开发，无公测不上市”，凡是没有跟用户交互过的产品，凡是不基于用户需求的产品，是坚决不能开发的。所以雷神旗下产品，总是基于用户角度出发，雷神ZERO旗舰电竞本也不例外。

雷神ZERO旗舰电竞本在研发过程中听取了大量的用户意见和建议，采用了全新的模具和「启世」设计语言，展现超新生主义美学，并且深入到细节当中。机身A面的纵向条纹和大LOGO都采用了菱纹咬花设计，不仅带来了更加立体的视觉观感，而且提升了产品的辨识度，尾部的RGB环绕灯环增添动感游戏氛围，开启神光同步还可让LOGO、灯环、多区RGB键盘等呈现相同的灯效，创新的设计搭配炫酷的光效让它的有着极高的颜值。

除了充满科技感的设计外，雷神ZERO旗舰电竞本的堆料足、性能释放出色和散热表现优秀，让大家看到了雷神满满的诚意，可以说它是一款更符合用户审美，同时拥有出色性能的电竞装备。

对于众多游戏玩家来说，追求酷炫、华丽的外表是他们的天性，尤其是追逐梦想的年轻人群，因此雷神在打造产品时一直谨记这一点。超跑设计的初代911凭借个性酷炫的外观，打破了玩家对于游戏本“傻”“大”“黑”“粗”的传统印象，一举成为高颜值笔记本的代表，而后的911-T1、911-S1g、911M铂金版，更是让雷神911系列风靡了整个游戏圈，实力与颜值已经成为911的代名词，后来的雷神911 Targa凭借着25mm厚2.4kg重的轻薄体型，搭配上凌厉的线条和流光灯带，成为当年的爆款机型。之后雷神还打造了旗舰定位的Dino系列，脱胎于911系列的它延续了高颜值的传统，其设计灵感源于星际战舰，在机身设计上融入了星光与未来的概念，科技感十足。在进入全面屏时代后，雷神也拿出了911 Air、911 Pro晖金二代以及刚才提到的ZERO系列等高颜值产品。雷神一直致力于给玩家提供极致的游戏体验，轻薄、颜值、高性能，一直都是雷神游戏本的核心竞争力，也是雷神长期以来切入游戏本市场的终极杀器。

同时雷神对于产品品质同样有着非常高的追求，一方面只和世界一流游戏笔记本代工厂广达、蓝天、和硕等合作，每款产品从设计研发、到生产制造，均选用英特尔、英伟达等国际顶级硬件制造商的零部件，第二就是制定了雷神独有的专业质检体系，以最严苛的检测环境和最高的质检标准来衡量每一台机器的出厂品质。对颜值的不断追求，对品质的不懈坚持，对配置的从不妥协，对创新的从不懈怠，让雷神不断的颠覆行业对游戏本的认知，成为行业中的明星品牌。

相较于游戏本，游戏手柄可能并没有那么高的关注度，但随着这些年各类游戏主机和移动游戏的兴起，它俨然成为了电竞外设装备的一条新赛道，市场空间也不断增大。雷神也敏锐的洞察到了这一点，积极进行布局，从2019年开始，已经推出包括G25、G30、G35、G40、G50在内的多款游戏手柄，加上全新的G70，已经形成了从入门到中端再到高端的产品矩阵，满足不同游戏玩家的需求。坚持以用户为中心，不断进行创新以及对细节和品质的坚持，也让他们收获了出色的市场成绩，从2019年开始每年增速达到150%，并且单品位列京东TOP5，成为广大游戏玩家的优质选择。而此次荣获红点奖的雷神G70魔蝎游戏手柄无论在设计，还是实用性上都有着极为出色的表现。

雷神G70魔蝎游戏手柄精准的针对广大游戏玩家的需求打造，并且充分展现出雷神在创新上的实力。通过对广大游戏玩家的调研，它采用了更加符合亚洲人手型设计，更符合国人握持习惯，按键反馈力度舒适，让玩家一上手就感受到雷神的用心。同时针对目前诸多玩家拥有PC、游戏主机、手机等多种类游戏设备，雷神G70支持全平台兼容，一款手柄玩遍家中各种游戏设备。同时它还内置了六轴陀螺仪、采用霍尔线性扳机、配备非线性双马达、支持宏编程和连发等，在功能性上全方位满足玩家的需求，让产品兼具设计性与实用性。

精益求精、一丝不苟，雷神正是用这种工匠精神专注地做好每一款产品，从用户角度出发，始终注重用户的需求，用实际行动证明坚持品质最优、设计最强的原则路线没有错，靠着创新和坚持收获了成功和广泛的用户好评，将电竞刻入了雷神的品牌基因中。

从几人小团队走到百亿品牌价值 雷神始终和用户站在一起

从当初的果断入局游戏本市场，到如今成为游戏玩家熟知热爱的电竞品牌，并屡次斩获国际奖项，雷神科技一路走来始终和用户站在了一起。2013年，PC市场跌落低谷，但细分品类中的游戏本产品却逆势突起。这和游戏市场的兴起有着密不可分的关系，从最早的《星际争霸》、《Dota》到《英雄联盟》、《守望先锋》等实时对战游戏的兴起，游戏的画面质量和种类都在不断提升。游戏市场的日渐红火除了给广大玩家带来了更丰富的游戏种类和更好的游戏体验外，对于硬件的需求也在不断变高。作为电子游戏重要载体的游戏硬件市场出现了快速发展的萌芽，诸多老牌PC厂商纷纷开始瞄向了这个新兴的市场，与此同时也有不少新品牌如“雨后春笋”般出现，其中就包括雷神品牌。

在2013年的PC寒冬中，路凯林敏锐的发现了游戏本这一巨大细分市场，于是和爱游戏的三个80后年轻人李艳兵、李宁、李欣交流后，决定创立一个全新的互联网游戏品牌，也就是如今的雷神科技。但仅有满腔热血是完全不够的，俗话说万事开头难，发现市场仅仅是个开始，一个非常巨大且核心的问题摆在他们面前，如何做出好产品。

最简单直接的办法就是问用户，看看用户在使用当前产品时有哪些痛点和问题，希望能在哪些地方进行改进。此时的他们需要大数据的支持，但又一个问题出现了，对于刚刚创业的他们来说，并没有资金去请大数据公司做用户调研，所以他们选择了最简单粗暴的方式，几个人去京东和天猫笔记本板块翻用户回复，收集了接近三万条用户体验，然后花了两天时间进行归纳整理，总结出了运行不稳、单条内存容量过小、售后服务差、等13条用户痛点，走出了它们打造产品的第一步，也走出了雷神重视用户体验的重要一步。

在极简设计的大环境下，雷神更加注重年轻群体的声音，在当时引入跑车设计元素的明星产品911系列，贴近年轻用户的审美喜好，备受广大游戏玩家的青睐。雷神从创立时就深刻认识到，要从玩家的切身需求出发，研究他们在游戏体验中实际的需求，从产品的设计开始就将这些需求融入其中，满足用户真实的需求，而不是凭空去想象他们需要什么样的设计和功能。

雷神自创立之初就专注于“粉丝交互”，把产品开发与客户需求做到深度结合，集结一批追随品牌的粉丝，由此进行营销，还经常开展一些线下活动，与粉丝近距离互动，进一步拉近距离。付出终有回报，粉丝的力量是非常强大的，2015年4月7日，雷神新品钢版911在京东众筹正式上线。众筹开始的16小时内，便完成200万众筹基础目标;4月29日，众筹金额突破1000万大关;5月14日，众筹金额已超2000万。5月18日凌晨，雷神以2829.3万元的众筹金额完美收官，刷新了京东众筹记录。

在游戏本市场逐步站稳脚跟的雷神并没有停下自己的脚步，与用户需求的深度贴近，还拓宽了创新的纬度，以游戏本产品为核心向周边拓展，开始着手打造“电竞生态”，推出了包括机械键盘、游戏鼠标、电竞耳机专业显示器等产品在内的大量游戏周边硬件。2019年，雷神推出了全球独家首创的16.6寸电竞游戏本，这是雷神C2M反向定制，结合京东用户大数据单独开发的一款产品。通过与庞大的用户群体交互，雷神获取了用户对更大尺寸电竞屏幕的需求，与京东方合作首创16.6英寸电竞屏，而且依靠超窄边框的设计，让其与15.6英寸游戏本的体积一样，显示面积增加14%，兼具大屏幕和便携性，在满足用户需求的同时，为游戏本行业带来了革命性的创新。

同时，围绕游戏玩家全场景体验需求，雷神从单一游戏笔记本发展到覆盖游戏台式机、游戏外设周边、游戏显示器等游戏硬件全场景布局，其产品覆盖玩家游戏体验的方方面面，越来越多用户成为了雷神大家庭的一员，截止去年年底，雷神已经收获超过2300万粉丝，成为雷神最核心的财富。

粉丝的不断增多，让雷神可以更好的了解用户对于产品的需求，刚刚在上文所提到荣获红点奖的雷神ZERO系列就是在与粉丝的不断交流中诞生的，在设计和开发当中都听取了大量用户的意见和及建议，严格遵守雷神“无交互不开发”的原则，这样的坚持让产品不仅收获了众多玩家的青睐，还赢得了国际大奖。

而如今95后、00后已经成为社会担当和消费主力，他们更加年轻，富有活力，喜爱新鲜事物，虚拟偶像便是其中之一。依靠着不断与粉丝保持交流和互动，雷神敏锐的洞察到了当下年轻用户的喜好，从年轻人的角度出发，将品牌带入二次元世界，在2022年初推出“雷神女团”形象，团内包含了队长ZERO和队员Zoey、Joyce、银翼以及IGER共五位成员，完成了从电竞3C到虚拟偶像的破圈，紧跟潮流的步伐，赢得了年轻用户喜爱和认同。每个女团形象都有着自己的个性，雷神也针对他们打造了完整的营销方案，虚拟偶像成为雷神向年轻用户传达情感的品牌理念的载体，进一步贴近年轻消费者，为粉丝带来更多更新鲜、更有趣、更优质的产品交互体验。

2021年，6月22日，雷神以103.21亿元品牌价值入选《中国500最具价值品牌》榜单，它也是本届中国 500最具价值品牌中唯一一家横跨电竞硬件、全产业链电竞生态领域的入选品牌，这也标志着雷神在电竞生态领域取得的成就获得广泛认可。

从几人的创业团队到百亿品牌价值，雷神已经在粉丝的陪伴下走过了8个年头，成为国内电竞装备市场中不可忽略的一份子。未来的游戏市场会向哪个方向发展，谁都无法100%确定，但有一点是肯定的，机会永远都会留给有准备的人。从用户角度出发，倾听用户需求，通过自身的技术创新，不断突破，打造兼具设计性和实用性的产品，让每一款产品都能帮助电竞用户提升整体游戏体验，这显然是一条正确的道路，也是雷神能够在这片PC红海中不断向前航行的动力。作为创立仅8年的年轻品牌，雷神还有很大的成长空间。雷神与用户相伴而生、相伴成长，也让其未来更加值得期待。