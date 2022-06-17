机会难得！R9+3070Ti ROG魔霸6 Plus到手仅11999元

作者：夏初

【天极网笔记本频道】随着618的临近，各家厂商也都开始进入年中大促的冲刺阶段。信仰大厂ROG旗下魔霸6 Plus 2022迎来超强活动，6月15日至6月18日享受满5000减1000，这意味着用户能够以11999元的惊喜价格入手ROG魔霸6 Plus 2022!抓住 618的黄金期，有需要的朋友们可千万不要错过这个机会!

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魔霸6 Plus 2022搭载R9-6900HX处理器，采用全新升级Zen 3+架构，6nm制程工艺，8核心16线程规格，最大加速频率4.9 GHz，16MB三级缓存。显卡方面，ROG魔霸6 Plus 2022搭载了满功耗版本的150W RTX 3070 Ti。全新NVIDIA Ampere 架构，加速频率可达 1485MHz，拥有8GB GDDR6显存。支持全新的NVIDIA DLSS 2.0深度学习超采样技术，集成第三代Tensor Core以及第二代RT Core光线追踪加速单元，光追效果更为出色。

ROG魔霸6 Plus搭载一块2.5K 240Hz P3色域电竞屏，响应时间低至3毫秒，支持杜比视界和 Adaptive Sync防撕裂技术、DC调光等，在屏幕素质方面可以说的第一梯队。

值得一提的是，ROG魔霸6 Plus也支持“双显三模”显卡切换。在游戏场景下，可开启独显直连释放更为强劲的性能;在外出场景下，可开启集显模式获得长久续航表现;在日常的使用环境下，则可以开启混合输出，平衡用户在性能与续航之间的使用需求。

ROG魔霸6 Plus拥有16GB DDR5-4800MHz双通道内存和1TB PCIe 4.0×4 SSD在拥有海量存储空间的同时，高频内存也有助于电脑性能的释放。

散热方面，ROG魔霸6 Plus采用冰川散热架构 2.0 ，搭载双绝尘风扇，四出风口六热管配置，并且加持暴力熊液态金属导热;WASD 等按键周围配置有 CoolZone 键盘进气设计，降低键盘表面温度，进一步满足长时间的高性能释放。

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