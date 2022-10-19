满功耗RTX 3060 华硕无畏Pro15 2022助力强者之路

【天极网笔记本频道】当下，厂商与用户对轻薄、性能以及高素质屏幕的追求已逐渐体现在笔记本各个细分品类。游戏本也在不断做薄，而全能本也在将性能达到此前未有的高度。在决定性能的GPU方面，不少厂商选择NVIDIA显卡为设备提供支持，高端产品竞争领域，选择N卡也成为各厂商的共识，NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 笔记本电脑强者致胜。

近年来，华硕在全能本领域频频发力，无畏Pro系列正是华硕在此品类带来的代表作。继推出英特尔处理器版本之后，搭载锐龙处理器的无畏Pro15 2022也强势来袭。此次无畏Pro15 2022锐龙版采用AMD R7 6800H+NVIDIA® GeForce RTX™ 3060的核心配置，同时通过了专为创造者打造的NVIDIA Studio平台认证，非常值得有办公、创作和游戏需求的消费者选购。

全能本，首先要看“能不能”，性能是用户选择全能本所必然要考虑的核心因素。无畏Pro15 2022锐龙版搭载NVIDIA® GeForce RTX™ 30系列笔记本电脑GPU，保证图形处理层面的强势性能释放。在发布之后，RTX 30系列笔记本电脑GPU也是备受玩家和创作者青睐。RTX 30系列采用NVIDIA Ampere架构，能够为用户带来尤为逼真的光线追踪效果和NVIDIA DLSS等先进的AI功能。NVIDIA Max-Q 技术通过AI赋能的系统优化技术集合，也能保证笔记本电脑在保证轻薄的同时释放更强大的性能。

无论是创意设计用户还是商务人士，NVIDIA GPU能够提升设备对图形任务的处理效率，带来更快的渲染速度、更清晰的直播画面，在视频编辑时展现更出色的效果。NVIDIA RTX 30系列显卡赋能设备实现光线追踪、VR以及基于AI的8K视频编辑，加速各类工作流程。不仅如此，在免费的独家Studio驱动程序的支持下，创意应用得以发挥优异性能。目前已有超过110款创作应用支持RTX加速。

无畏Pro15 2022锐龙版搭载的RTX 3060笔记本电脑GPU拥有192bit显存位宽，6GB GDDR6显存，3840个多单元流处理器，120W满功耗。处理器方面，无畏Pro15 2022锐龙版搭载AMD锐龙7 6800H处理器，8核心16线程，“Zen3+”架构，基准频率3.2GHz，最大加速频率4.7GHz，能够出色完成游戏、创作、办公等场景的任务需求，多任务处理与能效同样在线。

无畏Pro15 2022锐龙版屏幕选用15.6英寸的2.8K OLED屏，120Hz高刷新率，0.2ms极速响应，支持100%P3广色域并且通过了PANTONE色彩认证，色彩丰富艳丽;华硕对屏幕进行了出厂逐台校色，能够保证屏幕色彩的精准，让用户拿到手的色彩都很“靠谱”。用户有4种专业色域模式可选，根据自己的需要使用。值得一提的是，无畏Pro15 2022锐龙版屏幕支持DC调光，通过了TUV莱茵低蓝光认证和SGS Eye Care护眼认证，能够有效呵护用户眼睛，长时间使用也不易疲劳。华硕好屏战略3.0成效明显，搭载华硕好屏的无畏Pro15 2022锐龙版势必能够在屏幕方面与友商的竞争中取得优势。

出色的性能释放需要强力的散热系统来支撑。无畏Pro15 2022锐龙版搭载华硕冰川Pro散热系统。这是一个游戏级别的散热规模，6热管2风扇规格，4出风口加持高密度散热鳍片，整机性能释放高达140W。用户还可通过Fn+F快捷按键切换耳语、均衡、高能三种模式，根据不同场景随意切换。

接口方面，无畏Pro15 2022锐龙版拥有1个HDMI 2.1接口，1个USB4 40Gbps Type-C接口(支持DP显示输出、PD充电)。1个USB-A 3.2Gen 2接口，1个全功能USB-C 3.2 Gen2接口，1个USB-A 3.2Gen1接口，1个MicroSD读卡器接口、1个3.5mm耳机接口和240W的DC充电口，还有1个2.5GbE RJ45网口，足够用户进行各种扩展。

整体来说，无畏Pro15 2022锐龙版拥有优秀的整机性能释放，加持满功耗NVIDIA® GeForce RTX™ 3060笔记本电脑GPU带来出色的图形性能，完美满足用户在工作和娱乐中的需要;优秀的屏幕素质、丰富的接口为这台全能本加分不少，是一款十分值得入手的新锐产品。

无畏Pro15 2022锐龙版 天猫链接：

https://detail.tmall.com/item.htm?id=683235073690